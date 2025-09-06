IFA 2025 मध्ये Motorola Edge 60 Neo, Moto G06 आणि Moto G06 Power स्मार्टफोन लॉंच

मोटोरोलानं IFA 2025 मध्ये Motorola Edge 60 Neo, Moto G06 आणि Moto G06 Power लॉंच केले. यात AI वैशिष्ट्ये, शक्तिशाली बॅटरी आणि आकर्षक डिझाईन आहे.
Published : September 6, 2025 at 10:59 AM IST
हैदराबाद : मोटोरोलानं Lenovo Innovation World येथे IFA 2025 मध्ये आपले नवीन स्मार्टफोन्स Motorola Edge 60 Neo, Moto G06 आणि Moto G06 Power लॉंच केले आहेत. हे स्मार्टफोन्स अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, शक्तिशाली वैशिष्ट्ये आणि आकर्षक डिझाईनसह सादर झाले आहेत. Motorola Edge 60 Neo मध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा, Moto AI वैशिष्ट्ये आणि MIL-STD-810H प्रमाणपत्र आहे, तर Moto G06 Power मध्ये 7,000mAh ची सर्वात मोठी बॅटरी आहे. Moto G06 आणि G06 Power मध्ये AI-आधारित 50-मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि Google Gemini चा सपोर्ट आहे. या फोन्सच्या किंमती आणि उपलब्धतेबाबत अद्याप माहिती जाहीर झालेली नाही.
Motorola Edge 60 Neo
Motorola Edge 60 Neo मध्ये 6.36-इंच 1.5K pOLED LTPO डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. यात Corning Gorilla Glass 7i संरक्षण आहे. हा फोन MediaTek Dimensity 7400 चिपसेटवर चालतो, ज्याला 12GB LPDDR4X रॅम आणि 512GB स्टोरेजसह जोडलं आहे. हा फोन Android 15-आधारित Hello UI वर कार्य करतो.
32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा
कॅमेरा सेटअपमध्ये 50-मेगापिक्सेल Sony LYTIA 700C प्रायमरी सेन्सर, 13-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड लेन्स (120-डिग्री FoV, मॅक्रो सपोर्टसह) आणि 10-मेगापिक्सेल टेलिफोटो लेन्स (3x झूम) आहे. फ्रंट कॅमेरा 32-मेगापिक्सेलचा आहे, जो 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. यात 5,200mAh बॅटरी, 68W टर्बो चार्जिंग आणि 15W वायरलेस चार्जिंग आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS आणि USB Type-C यांचा समावेश आहे. यात Dolby Atmos स्टीरिओ स्पीकर्स, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि IP68/IP69 रेटिंग आहे. फोनचं वजन 174.5 ग्रॅम आहे आणि याची रंगसंगती Frostbite, Grisaille आणि Poinciana मध्ये उपलब्ध आहे.
Moto G06 आणि Moto G06 Power
Moto G06 मालिकेत 6.88-इंच HD+ LCD डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि 600 निट्स ब्राइटनेस आहे. यात Corning Gorilla Glass 3 संरक्षण आहे. हे फोन MediaTek Helio G81-Extreme SoC वर चालतात, ज्याला 8GB LPDDR4X रॅम आणि 256GB स्टोरेजसह जोडलं आहे, जे मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 1TB पर्यंत वाढवता येतं. हे फोन Android 15-आधारित Hello UI वर कार्य करतात. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी रिअर कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे, दोन्ही 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतात.
बॅटरी
Moto G06 मध्ये 5,200mAh बॅटरी 10W फास्ट चार्जिंगसह आहे, तर Moto G06 Power मध्ये 7,000mAh बॅटरी 18W फास्ट चार्जिंगसह आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, GPS, USB Type-C आणि NFC (काही क्षेत्रांमध्ये) यांचा समावेश आहे. यात Dolby Atmos स्टीरिओ स्पीकर्स, 3.5mm हेडफोन जॅक आणि साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे. Moto G06 चे रंग Arabesque, Tapestry आणि Tendril मध्ये उपलब्ध आहेत, तर Moto G06 Power Laurel Oak आणि Tapestry रंगांमध्ये येतो.