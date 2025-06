ETV Bharat / technology

Motorola Edge 60 भारतात लाँच, दमदार फीचर्ससह मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये धमाल - MOTOROLA EDGE 60 LAUNCHED IN INDIA

Published : June 10, 2025 at 12:35 PM IST

By ETV Bharat Tech Team

Motorola Edge 60 रेटिंग

Moto AI फीचर्समध्ये Catch Me Up स्मार्ट समरी, Pay Attention रिअल-टाइम ट्रान्सक्रिप्शन आणि Remember This वैयक्तिक मेमरी रिकॉल यांचा समावेश आहे. फोनला IP68 + IP69 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं, तसंच MIL-STD-810H प्रमाणनामुळं तो उंचीवरून पडला तरी खराब होत नाहीय.

Motorola Edge 60 कॅमेरा

कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP Sony LYTIA 700C मुख्य सेन्सर, 50MP अल्ट्रा-वाइड + मॅक्रो लेन्स आणि 10MP 3x टेलिफोटो लेन्ससह 50x हायब्रिड झूम आहे. समोर 50MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो 4K 30fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो.

Motorola Edge 60 बॅटरी

Motorola Edge 60 मध्ये 5500mAh बॅटरी आहे, जी 68W TurboPower फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोन Pantone Gibraltar Sea (नायलॉन-लूक फिनिश) आणि Pantone Shamrock (लेदर-लूक फिनिश) रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. याची किंमत 12GB + 256GB व्हेरियंटसाठी 25,999 रुपये आहे. हा फोन 17 जूनपासून Flipkart, motorola.in आणि ऑफलाइन स्टोअर्सवर उपलब्ध होईल. लाँच ऑफर्समध्ये Axis Bank आणि IDFC Bank क्रेडिट कार्ड्सवर 1000 रुपयांची सूट मिळेल.

