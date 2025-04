ETV Bharat / technology

Motorola Edge 60 Fusion ची उलटी गिनती सुरू, 50MP कॅमेऱ्यासह थोड्याच वेळात होणार लॉंच - MOTOROLA EDGE 60 FUSION LAUNCH

Published : Apr 2, 2025, 9:44 AM IST

By ETV Bharat Tech Team

Motorola Edge 60 Fusion प्रोसेसर मोटोरोलाचा हा फोन 2025 च्या एज-सिरीजमधील पहिला स्मार्टफोन आहे. यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 (MediaTek Dimensity 7400) प्रोसेसर आणि 12 जीबी पर्यंत रॅम असणार आहे. यासोबतच 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिळेल, जे मायक्रोएसडी कार्डच्या मदतीनं 1 टीबी पर्यंत वाढवता येऊ शकतं. हा फोन अँड्रॉइड 15 वर आधारित हेलो यूआय (Hello UI) वर काम करेल.

Motorola Edge 60 Fusion फीचर्स

या फोनमध्ये अनेक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आधारित फीचर्स असतील, जे उत्पादकता वाढवण्यास मदत करतील. यात नोटिफिकेशन सारांश आणि टेक्स्ट ट्रान्सक्रिप्शनसाठी 'कॅच मी अप' (Catch Me Up) सारखे फीचर्स असतील. याशिवाय गुगलचे 'सर्कल टू सर्च' (Circle to Search) आणि गुगल फोटोजमधील 'एआय मॅजिक इरेजर' (AI Magic Eraser) सारखे फीचर्स देखील यात मिळतील.

Motorola Edge 60 Fusion डिस्प्ले

मोटोरोला एज 60 फ्यूजनमध्ये 6.7 इंच कर्व्ह डिस्प्ले असेल, जो पॅन्टोन व्हॅलिडेशन (Pantone validation), 1.5K रिझोल्यूशन आणि गोरिल्ला ग्लास 7i (Gorilla Glass 7i) प्रोटेक्शनसह येईल. याची पीक ब्राईटनेस 4500 निट्स पर्यंत असेल. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, यात 50 मेगापिक्सलचा प्रायमरी कॅमेरा (सोनी LYT 700C) आणि 13 मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-वाईड लेन्स असेल, जो मॅक्रो शॉट्ससाठी देखील वापरला जाऊ शकतो. सेल्फीसाठी यात 32 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा मिळेल, जो 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो.

Motorola Edge 60 Fusion बॅटरी

या फोनमध्ये 5500mAh ची बॅटरी असेल, जी 68W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. विशेष म्हणजे हा फोन IP68/69 रेटिंगसह येणार आहे, ज्यामुळे तो धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहील.

Motorola Edge 60 Fusion वैशिष्ट्ये

डिस्प्ले : 6.7 इंच कर्व्ह डिस्प्ले, 1.5K रिझोल्यूशन, 4500 निट्स ब्राईटनेस

प्रोसेसर : मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400

रॅम : 12 जीबी पर्यंत

स्टोरेज : 256 जीबी (1 टीबी पर्यंत वाढवता येऊ शकतं)

रियर कॅमेरा : 50MP + 13MP अल्ट्रा-वाईड

फ्रंट कॅमेरा : 32MP

बॅटरी : 5500mAh, 68W फास्ट चार्जिंग

सुरक्षा : IP68, IP69, गोरिल्ला ग्लास 7i

हे वाचलंत का :