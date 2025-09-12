मोटो पॅड 60 नियो टॅब्लेट भारतात लॉंच: किंमत, वैशिष्ट्ये
Moto Pad 60 Neo : मोटोरोलानं भारतात 2.5K डिस्प्ले, 7040mAh बॅटरी, डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसरसह मोटो पॅड 60 नियो टॅब्लेट लॉंच केलाय.
Published : September 12, 2025 at 5:08 PM IST
हैदराबाद : मोटोरोलानं भारतातील ग्राहकांसाठी एक नवीन आणि आकर्षक टॅब्लेट बाजारात लॉंच केलाय. मोटो पॅड 60 नियो (Moto Pad 60 Neo) हा मिड-रेंज टॅब्लेट 5G कनेक्टिव्हिटी, 2.5K डिस्प्ले, 7,040mAh मोठी बॅटरी आणि मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसरसह येतोय. पॅन्टोन ब्रॉन्झ ग्रीन या एकमेव रंगात उपलब्ध असलेला हा टॅब्लेट फ्लिपकार्ट, मोटोरोलाची अधिकृत वेबसाइट आणि निवडक रिटेल स्टोअर्सद्वारे पुढील आठवड्यात विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. हा टॅब्लेट विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि मनोरंजनप्रेमींसाठी फायदेशीर ठरणार आहे, कारण त्याची किंमत बजेटमध्ये असून त्याचे वैशिष्ट्ये प्रीमियम आहेत.
Moto Pad 60 Neo वैशिष्ट्ये
मोटो पॅड 60 नियोचा 11-इंच IPS डिस्प्ले खूपच प्रभावी आहे. याचा 2.5K (2,560 x 1,600 पिक्सेल्स) रिझोल्यूशन, 90Hz रिफ्रेश रेट आणि 500 निट्स पीक ब्राइटनेसमुळं व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, गेमिंग किंवा वाचनासाठी क्रिस्प आणि व्हायव्हिड व्हिज्युअल्स मिळतात. TUV Rheinland संस्थेद्वारे फ्लिकर फ्री आणि लो ब्लू लाइट इमिशनसाठी प्रमाणित ही स्क्रीन डोळ्यांना आराम देते. तसंच, 72 टक्के NTSC कलर गॅमट आणि 10-पॉइंट मल्टिटच सपोर्टमुळं कलर अचूकता आणि टच रिस्पॉन्स उत्तम आहे. हा डिस्प्ले आउटडोअर वापरासाठीही योग्य आहे.
8-मेगापिक्सेल सिंगल कॅमेरा
हा टॅब्लेट मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा-कोर चिपसेटनं चालतो, ज्यात आर्म माली-G57 MC2GPU आहे. 8GB LPDDR4x RAM आणि 128GB UFS 2.2 स्टोरेजसह तो मल्टिटास्किंगसाठी सक्षम आहे. मायक्रोएसडी कार्ड स्लॉटमुळं स्टोरेज 2TB पर्यंत वाढवता येतं, ज्यामुळं फोटो, व्हिडिओ आणि ॲप्ससाठी जागा पुरते. हे कॉन्फिगरेशन गेमिंग किंवा हलक्या एडिटिंगसाठी पुरेशी आहे. कॅमेर्यांबाबत, बोलायाचं झालं तर, मागच्या बाजूला 8-मेगापिक्सेल सिंगल कॅमेरा आहे. पुढच्या बाजूला 5-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा व्हिडिओ कॉल्स आणि सेल्फीजसाठी उपयुक्त आहे. ऑडिओ अनुभवासाठी चार स्पीकर सिस्टम डोलबी ॲटमॉस सपोर्टसह येतात, ज्यामुळं म्युझिक किंवा मूव्हीज पाहताना सराउंड साउंड मिळते. IP52 रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं.
Moto Pad 60 Neo कनेक्टिव्हिटी
यात 5G, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.2, GPS, GLONASS, गॅलिलिओ आणि A-GPS यांचा समावेश आहे. तसंच याची 7,040 mAh बॅटरी 20W वायर्ड चार्जिंगसह येते. याशिवाय, मोटो पेन स्टायलस नोट्स किंवा ड्रॉईंगसाठी बहुउपयोगी आहे. सेन्सर्समध्ये अॅक्सेलरोमीटर, ॲम्बियंट लाइट सेन्सर आणि हॉल सेन्सर आहेत, जे ऑटो ब्राइटनेस आणि कव्हर फंक्शन्ससाठी मदत करतात.
किंमत आणि उपलब्धता
मोटो पॅड 60 नियोची एकमेव 8GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 17,999 आहे. परंतु हा टॅबलेट लॉंच ऑफरअंतर्गत बँक डिस्काउंट्ससह फक्त 12,999 ला मिळेल. हा टॅब्लेट पुढील आठवड्यात फ्लिपकार्ट, मोटोरोला.इन वेबसाइट आणि प्रमुख रिटेल स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. EMI पर्याय आणि वॉरंटीही मिळेल.
