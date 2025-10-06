ETV Bharat / technology

मोटोरोला मोटो G06 पॉवर : 7000mAh बॅटरीसह भारतात उद्या होतोय लॉंच

मोटोरोलानं मोटो G06 पॉवरची लाँच तारीख जाहीर केली. हा फोन 7000mAh बॅटरी आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसह लॉंच होतोय.

Moto G06 Power
मोटो G06 पॉवर (Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : मोटोरोलानं आज भारतात मोटो G06 पॉवर (Moto G06 Power ) स्मार्टफोनच्या लाँचची तारीख जाहीर केली. हा फोन 7 ऑक्टोबर म्हणजे उद्या भारतात एंट्री करणार आहे. मोटो पॉवर सीरीजमधील हा स्मार्टफोन त्याच्या प्रचंड 7000mAh बॅटरीसह लॉंच होतोय. बजेट 4G स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये एव्हढी मोठी बॅटरी क्षमता प्रथमच पाहायला मिळत आहे. "बाउंडलेस पॉवर टू वर्क, स्ट्रीम अँड स्क्रोल" आणि "द फ्यूचर कम्स इन फुल पॉवर" या टॅगलाइन्ससह मोटोरोलानं या फोनची जाहिरात केली आहे. दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी हवी असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी हा फोन डिझाइन करण्यात आला आहे. "न्यू वे टू पॉवर थ्रू" ही टॅगलाइन फोनच्या सर्जनशीलतेची हमी देतेय.

Moto G06 Power
मोटो G06 पॉवरचा सर्वात मोठा आकर्षणाचा बिंदू म्हणजे त्याची 7000mAh बॅटरी. मोटोरोलाच्या दाव्यानुसार, हा फोन एका चार्जवर अडीच दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकू शकतो, ज्यामुळं तो या किंमत श्रेणीतील बॅटरी चॅम्पियन ठरतो. विशेष म्हणजे, ही बॅटरी 1000 चार्ज सायकल्सनंतरही 80% क्षमता राखेल, असं मोटोरोलानं म्हटलं आहे. यासोबतच, 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्टमुळं ही प्रचंड बॅटरी जलद चार्ज होते.

Moto G06 Power डिस्प्ले
या फोनमध्ये 6.88-इंच HD+ डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह स्क्रोलिंग आणि स्ट्रीमिंगचा अनुभव सुधारतो. मीडियाटेक हेलिओ G81 एक्सट्रीम प्रोसेसरमुळं हा फोन रोजच्या कामांसाठी आणि हलक्या गेमिंगसाठी चांगली कामगिरी देतो. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, मोटो G06 पॉवर Android 15 सह येतो. फोटोग्राफीसाठी यात 50MP रियर कॅमेरा आणि 8MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी उपयुक्त आहे.

Moto G06 Power रेटिंग
मोटो G06 पॉवर IP64 रेटिंगसह येतो, ज्यामुळे तो धूळ आणि पाण्याच्या स्प्लॅशपासून संरक्षित आहे. याशिवाय, स्टीरिओ स्पीकर्स आणि Dolby Atmos सपोर्टमुळं मनोरंजनाचा अनुभव आणखी वाढतो. मोठा डिस्प्ले, स्टीरिओ साउंड आणि प्रचंड बॅटरी यामुळं हा फोन मल्टिमीडिया वापरासाठी उत्तम पर्याय आहे.

Moto G06 Power किंमत आणि उपलब्धता
मोटो G06 पॉवरची किंमत अत्यंत स्पर्धात्मक असेल, अंदाजे 4GB + 64GB मॉडेलसाठी 11,999 पासून या फोनची किंमत सुरू होईल, असा अंदाज आहे. ही किंमत या सेगमेंटमधील 7000mAh बॅटरीसह असलेल्या फोनसाठी खूपच आकर्षक आहे. हा फोन PANTONE लॉरेल ओक, PANTONE टॅपेस्ट्री आणि PANTONE टेंड्रिल या तीन रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. 7 ऑक्टोबरला अधिकृत किंमत आणि विक्रीची तारीख जाहीर होईल.

बजेट सेगमेंटमध्ये शक्तिशाली पर्याय
मोटो G06 पॉवर हा बजेट सेगमेंटमधील एक शक्तिशाली पर्याय आहे, जो त्याच्या प्रचंड बॅटरी, मोठ्या डिस्प्ले आणि सॉलिड परफॉर्मन्समुळं वेगळा ठरतोय. मोटोरोलानं या फोनद्वारे दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि आधुनिक वैशिष्ट्ये एकत्र आणली आहेत, ज्यामुळं हा फोन भारतीय बाजारपेठेत यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचंलत का :

  1. 5,000mAh बॅटरीसह सॅमसंग गॅलेक्सी A07, F07 आणि M07 4G भारतात लाँच
  2. लावा बोल्ड N1 लाइट भारतात लवकरच लॉंच: किंमत, वैशिष्ट्ये आणि अधिक माहिती
  3. व्हिवो V60e 5G ची लाँच तारीख जाहीर, जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये

For All Latest Updates

TAGGED:

MOTO G06 POWERमोटो G06 पॉवरMOTO G06 POWER किंमतMOTOMOTO G06 POWER LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.