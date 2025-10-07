ETV Bharat / technology

मोटो G06 पॉवर : 7000mAh बॅटरीसह भारतात धमाकेदार लॉंच

भारतात मोटो G06 पॉवर (Moto G06 Power 4G) लॉंच झालाय. 7000mAh बॅटरी, 6.88-इंच डिस्प्ले आणि मीडियाटेक प्रोसेसरसह हा बजेट फोन मल्टिमीडियासाठी उत्तम पर्याय आहे.

Moto G06 Power 4G
मोटो G06 पॉवर (Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2025 at 12:20 PM IST

हैदराबाद : मोटोरोलानं भारतीय बाजारपेठेत आज मोटो G06 पॉवर स्मार्टफोन (Moto G06 Power 4G) सादर करत बजेट सेगमेंटमध्ये खळबळ उडवून दिलीय. या फोनचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची 7000mAh ची दमदार बॅटरी, जी या किंमत श्रेणीतील सर्वात मोठी बॅटरी आहे. "बाउंडलेस पॉवर टू वर्क, स्ट्रीम अँड स्क्रोल" आणि "द फ्यूचर कम्स इन फुल पॉवर" या टॅगलाइन्ससह मोटोरोलानं हा फोन दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी हवी असणाऱ्यांसाठी खास डिझाइन केला आहे. हा फोन तुमच्या मल्टिटास्किंग, स्ट्रीमिंग आणि गेमिंगच्या गरजा सहज पूर्ण करेल, अशा विश्वास कंपनीला आहे.

बॅटरी चॅम्पियन
या फोनची 7000mAh बॅटरी एका चार्जवर अडीच दिवसांपेक्षा जास्त टिकण्याची क्षमता ठेवते, ज्यामुळे हा फोन बजेट 4G सेगमेंटमधील बॅटरी चॅम्पियन बनतो. मोटोरोलाच्या दाव्यानुसार, ही बॅटरी 1000 चार्ज सायकल्सनंतरही 80% क्षमता राखते. शिवाय, 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्टमुळे ही प्रचंड बॅटरी जलद चार्ज होते, ज्यामुळं तुमचा वेळ वाचतो.

वैशिष्ट्यांचा खजिना

  • डिस्प्ले: 6.88-इंच HD+ डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेटसह, जो स्क्रोलिंग आणि स्ट्रीमिंगचा अनुभव अतिशय स्मूथ बनवतो.
  • प्रोसेसर: मीडियाटेक हेलिओ G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर, जो रोजच्या कामांपासून हलक्या गेमिंगपर्यंत उत्कृष्ट कामगिरी देतो.
  • कॅमेरा: 50MP रियर कॅमेरा आणि 8MP फ्रंट कॅमेरा, ज्यामुळे फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ कॉल्सचा अनुभव उत्तम होतो.
  • सॉफ्टवेअर : नवीनतम Android 15, जो जलद आणि सुरक्षित अनुभव देतो.

मल्टिमीडियासाठी परफेक्ट
IP64 रेटिंग असलेला हा फोन धूळ आणि पाण्याच्या स्प्लॅशपासून सुरक्षित आहे. स्टीरिओ स्पीकर्स आणि Dolby Atmos सपोर्टमुळं मल्टिमीडिया अनुभव आणखी समृद्ध होतो. मोठा डिस्प्ले आणि शानदार साउंड यामुळं हा फोन मनोरंजनासाठी एक उत्तम पर्याय आहे.

किंमत आणि उपलब्धता
मोटो G06 पॉवरची किंमत अत्यंत आकर्षक आहे. 4GB + 64GB मॉडेलची किंमत 7,499 पासून सुरू होतेय, ज्यामुळे हा फोन या सेगमेंटमधील सर्वात व्हॅल्यू-फॉर-मनी पर्याय बनतो. हा फोन PANTONE लॉरेल ओक, PANTONE टॅपेस्ट्री आणि PANTONE टेंड्रिल या तीन स्टायलिश रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

बजेट सेगमेंटमधील गेम-चेंजर
मोटो G06 पॉवर हा फोन त्याच्या प्रचंड बॅटरी, मोठ्या डिस्प्ले, सॉलिड परफॉर्मन्स आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांमुळं बजेट सेगमेंटमध्ये एक गेम-चेंजर आहे. मोटोरोलानं या फोनद्वारे भारतीय ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन एक शक्तिशाली आणि परवडणारा पर्याय सादर केला आहे, जो बाजारपेठेत नक्कीच यशस्वी ठरेल!

