मायक्रोसॉफ्ट कोपायलट लवकरच OneDrive वेब आणि मोबाइल ॲपवर लाँच होणार
मायक्रोसॉफ्ट वनड्राइव्हच्या नवीन अपडेटमध्ये आधुनिक इंटरफेस, एआय-आधारित कोपायलट, फोटोज एजंट आणि मॉमेंट्स टॅबसह सुधारित फाइल मॅनेजमेंट आणि सहकार्य वैशिष्ट्ये आणत आहे.
Published : October 11, 2025 at 3:51 PM IST
हैदराबाद : मायक्रोसॉफ्टनं त्यांच्या वनड्राइव्ह ॲप्ससाठी वेब, विंडोज आणि मोबाइल प्लॅटफॉर्मवर मोठे अपडेट जाहीर केले आहे. या अपडेटमध्ये नवीन इंटरफेस डिझाइनसह एआय-आधारित कोपायलट टूल्सचा समावेश आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना फाइल मॅनेजमेंट, फोटो व्यवस्थापन अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम होणार आहे. नवीन फोटोज एजंट आणि मॉमेंट्स टॅबसह, वापरकर्ते आता फोटोंचे व्यवस्थापन आणि संपादन सहज करू शकतील, तर कोपायलट वैशिष्ट्ये कागदपत्रांचे सारांश, आवाज ओव्हरव्ह्यू आणि इमेज विश्लेषणासारख्या सुविधा प्रदान करतात. या अपडेटमुळं उत्पादकता, सामग्री शोध आणि डिव्हाइसेसवरील सहकार्य वाढेल.
कोपायलट आयकॉन
वनड्राइव्हच्या विंडोज, वेब आणि मोबाइल आवृत्त्यांमध्ये आता कोपायलट आयकॉन उपलब्ध आहे. हे वापरकर्त्यांना फाइल्सशी थेट संवाद साधण्यास सक्षम करतं. कोपायलट दस्तऐवज, सादरीकरणे, पीडीएफ आणि व्हाइटबोर्ड इमेजेसचे सारांश तयार करू शकतं. याशिवाय, ते एक्झिक्युटिव्ह किंवा पॉडकास्ट-शैलीतील ऑडिओ ओव्हरव्ह्यू तयार करू शकतं, फाइल आवृत्त्यांची तुलना करू शकतं आणि मीटिंग रेकॉर्डिंग्जमधील उल्लेख हायलाइट करू शकतं. वापरकर्ते कोपायलटला कार्यक्षम प्रश्न विचारू शकतात.
फोटोज एजंट आणि मॉमेंट्स
मायक्रोसॉफ्ट 365 प्रीमियम सब्सक्रायबर्ससाठी लवकरच येणारे फोटोज एजंट फोटोंचे स्थान, क्युरेशन आणि शेअरिंग सुलभ करेल. मॉमेंट्स टॅब निवडलेले फोटो प्रदर्शित करतं, रीशफलिंगला सपोर्ट करतं आणि फोटोंना क्युरेटेड संग्रहात व्यवस्थित करतं. मोबाइल वापरकर्त्यांसाठी, एआय-आधारित संपादन, फोटो स्टॅक्स आणि डुप्लिकेट किंवा अस्पष्ट फोटोंसाठी क्लिनअप सूचना यासारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध होतील. या सुविधा फोटो व्यवस्थापन अधिक सोपं आणि प्रभावी बनवतील.
फाइल मॅनेजमेंट आणि सहकार्य
विंडोज वापरकर्ते आता शेअर्ड लायब्ररीजचे शॉर्टकट्स जोडू शकतात, ज्यामुळं वैयक्तिक फाइल्ससह त्यांचा जलद प्रवेश शक्य होईल. फाइल एक्सप्लोररमध्ये आता पीपल कार्ड्स दिसतील, जे थेट टीम्स आणि आउटलूक संपर्कांशी जोडले जातील. वर्ड डेस्कटॉपमध्ये क्लाउड-फर्स्ट दस्तऐवज निर्मिती सुविधा आहे, जी फाइल्स थेट वनड्राइव्हवर ऑटोसेव्हसह जतन करते. हिरो लिंक वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना एकच URL शेअर करण्याची परवानगी देतं, ज्यामध्ये परवानगी सेटिंग्ज समायोजित करता येतात, आणि कोपायलट पर्यायानं शेअर केलेल्या सामग्रीचा सारांश तयार करू शकतं.
टीम आणि सामग्री व्यवस्थापन
कर्मचारी निघून गेल्यास किंवा भूमिका बदलल्यास बल्क ट्रान्सफर सुविधा सामग्री हस्तांतरित करण्यास मदत करते. मायक्रोसॉफ्ट 365 आर्काइव्ह जुन्या सामग्रीसाठी साधा उपाय प्रदान करतं, ज्यामुळे ती शोधण्यायोग्य राहते. ॲडमिनिस्ट्रेटर्स सायंक हेल्थ डॅशबोर्ड आणि शेअरपॉइंट ॲडमिन सेंटरमधील कोपायलट वापरून डिव्हाइसेसचे निरीक्षण, टेलिमेट्री निर्यात आणि साइट व्यवस्थापन स्वयंचलित करू शकतात. मायक्रोसॉफ्ट वनड्राइव्हचे हे अपडेट वापरकर्त्यांना अधिक कार्यक्षम, सहज आणि एआय-आधारित अनुभव प्रदान करतं. कोपायलट, फोटोज एजंट आणि नवीन सहकार्य वैशिष्ट्यांसह, हे अपडेट उत्पादकता आणि सामग्री व्यवस्थापनाला नवीन उंचीवर नेईल.
