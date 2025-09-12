ETV Bharat / technology

ओपनएआय आणि मायक्रोसॉफ्टनं केला एक नॉन-बाइंडिंग करार, ओपनएआयची पुनर्रचना

ओपनएआय आणि मायक्रोसॉफ्ट यांनी एक नॉन-बाइंडिंग करार केलाय. या करारामुळं ओपनएआयची पुनर्रचना एका नॉन-प्रॉफिट कंपनीपासून 'फॉर-प्रॉफिट' कंपनीमध्ये होईल.

Microsoft and OpenAI
ओपनएआय आणि मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft)
September 12, 2025

हैदराबाद : चॅटजीपीटी निर्माता ओपनएआयनं मायक्रोसॉफ्टसोबत एक नॉन-बाइंडिंग करार केल्याची माहिती नुकतीच दिलीय. हा करारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअपसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. मायक्रोसॉफ्ट आणि एआय रिसर्च कंपनी ओपनएआय यांनी एक नॉन-बाइंडिंग मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग (एमओयू) वर स्वाक्षरी केलीय. या करारामुळं ओपनएआयची पुनर्रचना एका नॉन-प्रॉफिट कंपनीपासून 'फॉर-प्रॉफिट' कंपनीमध्ये होईल, ज्यामुळं कंपनीचं एक पर्व सुरू होईल.

ओपनएआय, आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्या नवीन नॉन-बाइंडिंग करारा झालाय. त्यामुळं ओपनएआय त्याच्या फॉर-प्रॉफिट शाखेचा रूपांतर सार्वजनिक लाभ निगम (पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन - पीबीसी) मध्ये करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही घोषणा एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) क्षेत्रातील नियंत्रण, नफा आणि सामाजिक जबाबदारी यांच्या संतुलनावर नवीन चर्चा सुरू करण्याची शक्यता आहे.

ओपनएआय आणि मायक्रोसॉफ्ट यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर संयुक्त निवेदन जारी करून सांगितलं की, "ओपनएआय आणि मायक्रोसॉफ्टनं नॉन-बाइंडिंग मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग (एमओयू) वर सही केली आहे." या निवेदनात पुढं म्हटलं आहे, "कराराच्या अटी आणि तरतुदी अंतिम करण्यासाठी आम्ही सक्रियपणे प्रयत्न करत आहोत. आम्ही एकत्रितपणे, आम्ही सर्वांसाठी सर्वोत्तम एआय साधन आणि तंत्रज्ञान वितरित करण्यावर भर देत आहोत."

ही घोषणा केवळ एक औपचारिकता नसून, दोन्ही कंपन्यांच्या भविष्यातील सहकार्याची दिशा निश्चित करणारी आहे. ओपनएआय बोर्डाचे चेअरमन ब्रेट टेलर यांनी कंपनीच्या अधिकृत ब्लॉगवर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये या बदलांचे तपशील दिले आहेत. त्यांच्या मते, सध्याच्या नॉनप्रॉफिट संस्थेचे कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण कायम राहील. ही नॉनप्रॉफिट संस्था भविष्यातील पीबीसीमध्ये 100 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याची हिस्सेदारी धारण करेल. यामुळं नॉनप्रॉफिटला आर्थिक फायदा होईल, ज्याचा उपयोग एआय संशोधन आणि विकासासाठी केला जाऊ शकतो. मात्र, कराराच्या इतर तपशीलांबाबत काहीही समोर आलेली नाहीय.

टेलर यांनी पुढं सांगितलं की, या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी ओपनएआय आणि मायक्रोसॉफ्ट कॅलिफोर्निया आणि डेलावेअर राज्यांतील महान्यायाधीश (अॅटॉर्नी जनरल) यांच्याशी समन्वय साधतील. या राज्यांमध्ये ओपनएआयची कायदेशीर नोंद आहे, आणि कोणत्याही संरचनात्मक बदलासाठी त्यांची मंजुरी अनिवार्य आहे. ही प्रक्रिया काही महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, पण ती यशस्वी होण्यासाठी कायद्याच्या सर्व निकषांची पूर्तता करावी लागेल.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून ओपनएआय आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात पुनर्रचना (रिस्ट्रक्चरिंग) वर चर्चा सुरू होत्या. ओपनएआय ही इतर स्टार्टअप्सपेक्षा वेगळी आहे, कारण तिचं नियंत्रण एका नॉनप्रॉफिट बोर्डकडे आहे. हा बोर्ड 2015 मध्ये स्थापन झाला होता, जेव्हा कंपनीनं एआयचा मानवीतेसाठी फायदेशीर विकास हा उद्देश ठेवला होता. मात्र, नोव्हेंबर 2023 मध्ये बोर्डनं सीईओ सॅम ऑल्टमनला अचानक पदच्युत केलं होतं.मात्र, केवळ काही दिवसांतच कर्मचाऱ्यांच्या आणि गुंतवणूकदारांच्या दबावामुळे ऑल्टमनला पुन्हा कायम करण्यात आलं.

