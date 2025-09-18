मेटा कनेक्ट इव्हेंटमध्ये मेटा रे बॅन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लासेस लॉंच
मेटाने मेटा कनेक्ट इव्हेंटमध्ये मेटा रे बॅन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लासेस (Meta Ray Ban Display Smart Glasses) सादर केले. AR स्क्रीन, न्यूरल बँडसह हे ग्लासेस येतात.
Published : September 18, 2025 at 11:07 AM IST
हैदराबाद : मेटानं बुधवारी मेटा कनेक्ट इव्हेंटमध्ये मेटा रे-बॅन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लासेस सादर केले. हे ग्लासेस 2023 मध्ये लॉंच झालेल्या रे-बॅन मेटा ग्लासेसची पुढची आवृत्ती असून, यात ऑगमेंटेड रिअॅलिटी (AR) स्क्रीनचा समावेश आहे. या ग्लासेसमध्ये अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा, मायक्रोफोन, ओपन-इअर स्पीकर्स आणि मेटा न्यूरल बँडसह नवे हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) आहे. भारतात सध्या लॉन्चिंगबाबत कोणतीही माहिती नाहीय.
वैशिष्ट्ये आणि किंमत
मेटा रे-बॅन डिस्प्ले ग्लासेसची (Meta Ray Ban Display Smart Glasses) किंमत $799 (अंदाजे 70,100 रु.) आहे, ज्यामध्ये मेटा न्यूरल बँड समाविष्ट आहे. हे ग्लासेस ब्लॅक आणि सँड रंगात उपलब्ध असून, 30 सप्टेंबरपासून अमेरिकेतील निवडक स्टोअरमध्ये (बेस्ट बाय, लेन्सक्राफ्टर्स, सनग्लास हट, रे-बॅन स्टोअर्स) विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. पुढील वर्षी कॅनडा, फ्रान्स, इटली आणि यूकेमध्ये याचा विस्तार होईल. 69 ग्रॅम वजनाचे हे ग्लासेस वेफेअरर फ्रेम्ससह येतात, ज्यात ट्रान्सिशन लेन्सेस आणि -4.00 ते +4.00 पर्यंत प्रिस्क्रिप्शन सपोर्ट आहे. यातील 600 x 600 रिझोल्यूशन स्क्रीन 20-डिग्री फील्ड ऑफ व्हिजन आणि 5,000 निट्स ब्राइटनेस देतं. यात 2% लाइट लीकेज आहे, ज्यामुळे स्क्रीन बाहेरून दिसत नाही. स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट आणि व्हिडिओसाठी 30Hz रिफ्रेश रेट देतं.
कॅमेरा
मेटा रे-बॅन डिस्प्ले 12-मेगापिक्सेल कॅमेरा 3X झूमसह 3,024 x 4,032p फोटो आणि 1080p व्हिडिओ (30fps) कॅप्चर करतो. 32GB स्टोरेजमध्ये 1,000 फोटो आणि 10030-सेकंद व्हिडिओ साठवता येतात. नवीन एआर चष्म्यासोबत मेटा न्यूरल बँड कनेक्ट होतेय. तो चार वर्षांच्या संशोधनातून तयार झाला आहे,त्यामुळं हाताच्या सूक्ष्म हालचालींनी स्क्रीन नियंत्रित करता येते. IPX7 रेटिंगसह हे बँड 18 तासांची बॅटरी लाइफ देते.
Introducing Meta Ray-Ban Display: A Breakthrough Category of AI Glasses https://t.co/NmeQmjm4DU pic.twitter.com/V1iHfwQKTH— Reality Labs at Meta (@RealityLabs) September 18, 2025
काय खास आहे?
मेटा AI आता व्हिज्युअल सपोर्टसह येतं, ज्यामुळे प्रतिसाद वाचता येतात. याशिवाय, व्हॉट्सअॅप आणि मेसेंजरद्वारे मेसेजिंग, व्हिडिओ कॉल, पथदर्शन आणि लाइव्ह ट्रान्सलेशन शक्य आहे. कॅमेरा व्ह्यूफाइंडर म्हणूनही HUD काम करतं.
