मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच
मेटानं हिंदी AI डबिंग फीचर लाँच केलं, ज्यामुळे इन्स्टाग्राम (Instagram) आणि फेसबुक रील्स (Facebook Reels) निर्माते 600 दशलक्ष हिंदी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू शकतात.
Published : October 11, 2025 at 9:54 AM IST
हैदराबाद : मेटानं भारतातील 600 दशलक्षाहून अधिक हिंदी भाषिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक नवीन AI-सक्षम व्हिडिओ अनुवाद साधन लाँच केलं आहे. या साधनाद्वारे इन्स्टाग्राम (Instagram) आणि फेसबुकवरील रील्सचे (Facebook Reels) निर्माते त्यांच्या व्हिडिओंचे हिंदी भाषेत स्वयंचलित डबिंग करू शकतात. मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी या नव्या वैशिष्ट्याची घोषणा केली असून, भारतातील प्रचंड मोठ्या बाजारपेठेला लक्ष्य करून निर्मात्यांना हिंदी प्रेक्षकांशी जोडणे सोपे झालं आहे. हे साधन मेटा AI द्वारे समर्थित असून, निर्मात्याच्या मूळ आवाजाच्या टोनसह डबिंग आणि लिप-सिंक वैशिष्ट्य प्रदान करतं, ज्यामुळं प्रेक्षकांना अधिक नैसर्गिक अनुभव मिळतो.
मेटाने भारतातील शॉर्ट-फॉर्म व्हिडिओ बाजारपेठेतील भाषिक अडथळे दूर करण्यासाठी हिंदी भाषेसाठी AI सक्षम अनुवाद साधन सादर केलं आहे. या नव्या वैशिष्ट्यामुळं निर्माते त्यांच्या रील्सचे हिंदी भाषेत डबिंग करू शकतात, ज्यामुळं भारतातील 600 दशलक्षाहून अधिक हिंदी भाषिक प्रेक्षकांपर्यंत त्यांचे कंटेंट पोहोचू शकते. मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी एका व्हिडिओ पोस्टद्वारे याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, “रील्ससाठी मोठी बातमी: आम्ही मेटा AI चा वापर करून हिंदीसह अधिक भाषांमध्ये अनुवाद लाँच करत आहोत.” हे साधन निर्मात्याच्या आवाजाचा टोन जपत डबिंग करते आणि पर्यायी लिप-सिंक वैशिष्ट्याद्वारे डब केलेला ऑडिओ निर्मात्याच्या ओठांच्या हालचालींशी जुळवला जातो, ज्यामुळं प्रेक्षकांना अधिक आकर्षक अनुभव मिळतो.
हे साधन सर्व सार्वजनिक इन्स्टाग्राम खात्यांसाठी आणि फेसबुकवरील 1,000 पेक्षा जास्त फॉलोअर्स असलेल्या निर्मात्यांसाठी विनामूल्य उपलब्ध आहे, जिथे मेटा AI उपलब्ध आहे. अनुवादित रील्सवर “Translated with Meta AI” असा लेबल लावला जातो, ज्यामुळं पारदर्शकता राखली जाते. प्रेक्षकांना मूळ भाषेत रील पाहण्यासाठी अनुवाद बंद करण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. मेटा लवकरच हिंदीसाठी टेक्स्ट आणि कॅप्शन अनुवाद देखील आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांचा अनुभव आणखी सुधारेल.
या साधनाचा वापर अगदी सोपा आहे. निर्मात्यांना त्यांचे इन्स्टाग्राम किंवा फेसबुक खाते तपासून मेटा AI उपलब्ध आहे, का हे पाहावं लागेल. त्यानंतर, नवीन किंवा विद्यमान रील निवडून “Translate” पर्यायाद्वारे हिंदी भाषा निवडावी लागेल. निर्माते टेक्स्ट कॅप्शन्स किंवा ऑडिओ डबिंग यापैकी एक पर्याय निवडू शकतात. डबिंग आणि लिप-सिंक वैशिष्ट्ये पर्यायी असून, निर्माते त्यांच्या गरजेनुसार ऑडिओ समायोजित करू शकतात. प्रेक्षकांना रीलच्या मूळ भाषेत पाहण्यासाठी ऑडिओ आणि भाषा सेटिंग्जमधून “Don’t translate” पर्याय निवडता येतो.
मेटानं यापूर्वी ऑगस्टमध्ये इंग्रजी आणि स्पॅनिश भाषांसाठी अनुवाद वैशिष्ट्य सादर केले होते. आता हिंदीसह आणखी भाषांचा समावेश करून, मेटा भारतातील डिजिटल कंटेंट निर्मितीला चालना देण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. हे वैशिष्ट्य भारतातील शॉर्ट-फॉर्म व्हिडिओ बाजारपेठेत क्रांती आणण्याची क्षमता ठेवते, जिथे हिंदी भाषिक प्रेक्षकांची संख्या प्रचंड आहे.
