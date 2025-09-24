ETV Bharat / technology

व्हॉट्सॲपचं लाईव्ह ट्रान्सलेशन फीचर: जगभरातील संवाद होणार सोपा!

व्हॉट्सॲपनं 24 सप्टेंबरला लाईव्ह मेसेज ट्रान्सलेशन फीचर लॉंच केलंय. वेगवेगळ्या भाषांतील संवाद आता सोपा झाला असून हे फीचर अँड्रॉइड-आयफोन युजर्ससाठी उपलब्ध आहे.

Message Translations on WhatsApp
व्हॉट्सॲपचं लाईव्ह ट्रान्सलेशन फीचर (Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2025 at 3:06 PM IST

हैदराबाद : व्हॉट्सॲपनं गुरुवारी लाईव्ह मेसेज ट्रान्सलेशन फीचर लॉंच केला. यामुळं वेगवेगळ्या भाषांतील संवाद सोपा होईल. अँड्रॉइड आणि आयफोन युजर्ससाठी हे फीचर उपलब्ध होत आहे. जगातील सर्वात लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सॲपनं, आता भाषा अडथळ्यांना सामोरं जाण्यासाठी एक क्रांतिकारी फीचर आणलं आहे. 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लॉंच झालेल्या या 'लाईव्ह मेसेज ट्रान्सलेशन' फीचरमुळं युजर्स वेगवेगळ्या भाषांतील मेसेजेस तात्काळ अनुवादित करू शकतील. ॲपचे अंदाजे 20 अब्जाहून अधिक युजर्स असल्यानं, हे फीचर जागतिक संवादाला नवं वळण देईल. विशेषतः भारतासारख्या बहुभाषिक देशात हे फीचर खूप उपयुक्त ठरेल, जिथं हिंदी, इंग्रजी, मराठीसह अनेक भाषा बोलल्या जातात.

या फीचरचा वापर कसा करावा?
जर तुम्हाला वेगळ्या भाषेतील मेसेज मिळाला, तर तो लाँग-प्रेस करा आणि ड्रॉप-डाउन मेनूतील 'ट्रान्सलेट' वर क्लिक करा. अनुवादित मेसेज दिसेल आणि तुम्ही तो सेव्हही करू शकता. हा पर्याय वैयक्तिक चॅट्स, ग्रुप चॅट्स आणि चॅनेल अपडेट्ससाठी उपलब्ध आहे. अँड्रॉइड युजर्ससाठी एक अतिरिक्त सोयीस्कर वैशिष्ट्य आहे. संपूर्ण चॅट थ्रेडसाठी ऑटोमॅटिक ट्रान्सलेशन इनेबल करणे. यामुळे चॅट चालू असताना सर्व इनकमिंग मेसेजेस आपोआप अनुवादित होतील. हे वैशिष्ट्य वेळ वाचवेल आणि संवाद अधिक प्रवाही करेल.

व्हॉट्सॲपनं गोपनीयतेवर विशेष भर दिला आहे. अनुवाद प्रक्रिया तुमच्या डिव्हाईसवरच होते, म्हणजे सर्व डेटा स्थानिक राहतो आणि बाहेर पाठवला जात नाही. यामुळं तुमचं खासगी संभाषण सुरक्षित राहतात. कंपनीनं स्पष्ट केलं की, हे फीचर एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शनशी सुसंगत आहे, ज्यामुळं युजर्सची विश्वासार्हता वाढेल. सध्या अँड्रॉइडसाठी इंग्रजी, स्पॅनिश, हिंदी, पोर्तुगीज, रशियन आणि अरबी या सहा भाषा उपलब्ध आहेत. आयफोन युजर्ससाठी भविष्यात 19 हून अधिक भाषा जोडल्या जाणार आहेत. कंपनीनं आश्वासन दिलं की, वेळोवेळी आणखी भाषा समाविष्ट केल्या जातील, ज्यामुळं जागतिक युजर्सना फायदा होईल.

हे फीचर व्हॉट्सॲपच्या सततच्या इनोव्हेशन्सचा भाग आहे. ऑगस्ट महिन्यातच कंपनीनं 'रायटिंग हेल्प' नावाचं एआय-आधारित फीचर लॉंच केलं होतं. हे टूल युजर्सना मेसेज एडिट, रिरायट किंवा टोन बदलण्यास मदत करतं. उदाहरणार्थ, मेसेज पाठवण्यापूर्वी व्याकरण तपासणे, वाक्यरचना सुधारणे किंवा प्रोफेशनल, ह्युमरस, प्रोत्साहक असे टोनमध्ये बदल करणं शक्य आहे. एआय जनरेटेड सजेशन्स मिळतात, ज्यामुळं संवाद अधिक प्रभावी होतात. हे फीचर विशेषतः व्यावसायिक आणि विद्यार्थी युजर्ससाठी उपयुक्त आहे, जे इंग्रजी किंवा इतर भाषांमध्ये परिपूर्ण संवाद राखू इच्छितात.

व्हॉट्सॲपचं हे अपडेट्स डिजिटल कम्युनिकेशनला नवे आयाम देत आहेत. भाषा अडथळे दूर होण्यामुळं आंतरराष्ट्रीय मित्रता, व्यवसाय आणि कुटुंब संवाद मजबूत होतील. भारतात हिंदीसह प्रादेशिक भाषांसाठी हे फीचर खूप लोकप्रिय होईल. मात्र, काही युजर्सना सुरुवातीला तांत्रिक समस्या येऊ शकतात, ज्यामुळं अपडेट तपासणे आवश्यक आहे. भविष्यात व्हॉट्सअॅप आणखी एआय फीचर्स आणेल, जसं की व्हॉइस ट्रान्सलेशन किंवा रिअल-टाईम सबटायटल्स. एकंदरीत, हे लॉंच व्हॉट्सॲला अधिक समावेशक बनवतं. जागतिकीकरणाच्या युगात भाषा कोणताही अडथळा ठरू नये, ही कंपनीची भूमिका प्रशंसनीय आहे. युजर्सनी लवकर अपडेट डाउनलोड करून संवादाची मजा घ्यावी..!

