मेटा सीटीओ अँड्र्यू बॉसवर्थ यांनी स्मार्ट चष्म्याचा डेमो अयशस्वी होण्याची सांगितली तीन कारणं

मेटा कंपनीनं मेटा कनेक्ट इव्हेंटमध्ये नवीन स्मार्ट चष्माचा लाइव्ह डेमो तांत्रिक अडचणींमुळं अपयशी ठरलाय. याबाबत मेटाचे CTO अँड्र्यू बॉसवर्थ यांनी खरे कारण सांगितलंय.

Meta CEO Mark Zuckerberg and CTO Andrew Bosworth
Meta CEO Mark Zuckerberg and CTO Andrew Bosworth (Etv Bharat English desk)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 20, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : मेटानं तीन नवीन स्मार्ट चष्म्ये सादर केले होते, ज्यात रे-बॅन डिस्प्ले आणि सर्फेस इलेक्ट्रोमायोग्राफी (sEMG) रिस्टबँड कंट्रोलर यांचा समावेश होता. मेटा कनेक्ट इव्हेंटमध्ये नवीन उत्पादनांचे लाइव्ह डेमोद्वारे प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु अनेक तांत्रिक अडचणींमुळं हे डेमो अपयशी ठरले. मेटाचे CTO अँड्र्यू बॉसवर्थ यांनी नंतर इन्स्टाग्रामवर यामागील तांत्रिक कारणे स्पष्ट केली. या अपयशामुळं मेटाच्या नवीन तंत्रज्ञानाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

Meta Connect event
मेटा कनेक्ट इव्हेंटमध्ये रे-बॅन मेटा स्मार्ट चष्म्यांनी सामग्री निर्माता जॅक मॅन्कुसो यांच्या सूचनांचं पालन केलं नाही. दुसऱ्या डेमोमध्ये, मेटाचे CTO अँड्र्यू बॉसवर्थ आणि CEO मार्क झुकरबर्ग यांच्यातील व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉल उचलण्यात चष्म्यांना अपयश आलं. सुरुवातीला याला "खराब वाय-फाय" कारणीभूत असल्याचं सांगितलं गेलं, परंतु बॉसवर्थ यांनी नंतर यामागील खरी कारणे उघड केली.

Jack Mancuso
जॅक मॅन्कुसो (Etv Bharat English desk)

दुसरं कारण
पहिल्या अपयशाचं कारण सांगताना बॉसवर्थ म्हणाले की, जेव्हा शेफनं लाइव्ह AI सुरू करण्याची सूचना दिली, तेव्हा इमारतीतील सर्व रे-बॅन मेटा चष्म्यांचं लाइव्ह AI सक्रिय झालं. यामुळं व्यवस्थापनात चूक झाली. रिहर्सलदरम्यान कमी उपकरणे असल्यानं ही समस्या उद्भवली नव्हती, परंतु इव्हेंटदरम्यान उपस्थित असलेल्या मोठ्या उपकरणांमुळं ही अडचण निर्माण झाली. याशिवाय, मेटानं लाइव्ह AI ट्रॅफिक डेव्हलपमेंट सर्व्हरवर वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यामुळं इमारतीतील सर्व उपकरणांवर परिणाम झाला. हे सर्व्हर फक्त डेमो युनिट्ससाठी कॉन्फिगर केलं होते, परंतु मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिकमुळं ते ओव्हरलोड झाले, ज्याला तांत्रिक भाषेत DDoS (Distributed Denial of Service) सारखी परिस्थिती म्हणता येईल.

तिसरं कारण
व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलच्या अपयशाबाबत बॉसवर्थ यांनी सांगितलं की, हे एका नव्यानं आढळलेल्या बगमुळं घडलं. कॉल येत असताना चष्म्याचा डिस्प्ले स्लीप मोडमध्ये गेला होता. जेव्हा झुकरबर्ग यांनी डिस्प्ले पुन्हा सक्रिय केला, तेव्हा कॉल स्वीकारण्याची सूचना दिसली नाही. याला तांत्रिक भाषेत "रेस कंडिशन" बग म्हणतात, जिथं एकाच वेळी अनेक प्रक्रिया एकाच संसाधनावर अवलंबून असतात आणि त्यांच्या टायमिंगमुळं अडचण येते. बॉसवर्थ यांनी सांगितलं की, हा बग यापूर्वी कधीच आढळला नव्हता आणि तो आता दुरुस्त केला गेला आहे. या अपयशांमुळं मेटाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असले, तरी बॉसवर्थ यांनी उत्पादनांवर विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी स्पष्ट केलं की, हा अपयशी डेमो होता, उत्पादनांमध्ये कोणतीही त्रुटी नाही.

Meta CEO Mark Zuckerberg and CTO Andrew Bosworth
मेटाचे CEO मार्क झुकरबर्ग आणि CTO अँड्र्यू बॉसवर्थ (Etv Bharat English desk)

