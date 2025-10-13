मर्सिडीज बेंझ जी 450 डी भारतात लॉंच : डिझेल पॉवरट्रेनसह आयकॉनिक जी-क्लास
मर्सिडीज बेंझ जी 450 डी भारतात 2.90 कोटींना लॉंच झालीय. शक्तिशाली डिझेल इंजिन, माइल्ड-हायब्रिड आणि ऑफ-रोड क्षमतांसह भारतात फक्त 50 युनिट्स उपलब्ध आहे.
Published : October 13, 2025 at 5:32 PM IST
हैदराबाद : मर्सिडीज-बेंझनं भारतात जी 450 डी (Mercedes Benz G 450d ) 2.90 कोटी रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीत लॉंच केलीय. या लॉंचसह जी-क्लास लाइनअपमध्ये आता डिझेल पॉवरट्रेन मिळेल. कंपनीच्या पोर्टफोलिओतील सर्वात शक्तिशाली डिझेल इंजिन असलेली जी 450 डी, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक आणि आता डिझेल अशा विविध पर्यायांसह उपलब्ध आहे. 48-व्होल्ट माइल्ड-हायब्रिड तंत्रज्ञानासह शक्तिशाली आणि कार्यक्षम डिझेल इंजिन हे जी-क्लासचं वैशिष्ट्य आहे, जे ऑफ-रोडसाठी उत्तम आहे. भारतात पहिल्या बॅचमध्ये केवळ 50 युनिट्स उपलब्ध असतील, ज्या निवडक ग्राहकांसाठी राखीव आहेत.
मर्सिडीज-बेंझ जी 450डी
जी 450डीला (Mercedes Benz G 450d ) नवीन सिक्स-सिलिंडर इनलाइन डिझेल इंजिन मिळालं आहे, ज्यात 48-व्होल्ट ऑन-बोर्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम आणि इंटिग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर (ISG) आहे. कमी इंजिन स्पीडवर अतिरिक्त 15 केडब्ल्यू सपोर्ट मिळतो. हे इंजिन 270 केडब्ल्यू (362हॉर्सपॉवर) पॉवर आणि 750 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. ही गाडी 100 किमी/तास वेग 5.8 सेकंदात गाठते, तर कमाल वेग 210 किमी/तास आहे. हे इंजिन शक्तिशाली परंतु इंधन-कार्यक्षम आहे, ज्यामुळं शहर आणि हायवेवरील ड्रायव्हिंग अनुभव उत्तम होतो. माइल्ड-हायब्रिड सिस्टममुळं थ्रॉटल रिस्पॉन्स आणि फ्युएल एफिशियन्सी वाढते.
डिझाइन आणि हार्डवेअर
मर्सिडीज बेंझ जी 450डी चा (Mercedes Benz G 450d ) क्लासिक जी-क्लास सिल्हूट कायम आहे, पण नवीन रेडिएटर ग्रिलमध्ये आता चार हॉरिझॉन्टल लुवर्स आहेत. फ्रंट आणि रियर बंपर्स रिडिझाइन केले असून, फ्रंट बंपरला नवा लूक मिळाला आहे. 20-इंच AMG अलॉय व्हील्स हाय-ग्लॉस ब्लॅक फिनिशसह उपलब्ध आहेत. हे ऑफ-रोड वाहन पारंपरिक लॅडर-फ्रेम कन्स्ट्रक्शन, तीन मेकॅनिकल डिफरेंशिअल लॉक्स आणि डबल विशबोन इंडिपेंडंट फ्रंट व्हील सस्पेंशनसह रिजिड रियर ऍक्सलवर अवलंबून आहे. उच्च ग्राउंड क्लीयरन्स आणि लाँग-ट्रॅव्हल सस्पेंशनमुळं ऑफ-रोड वैशिष्ट्ये मजबूत आहेत.
इंटिरियर आणि फीचर्स
इंटिरियरमध्ये AMG लाइन थीमसह नॅपा लेदर अपहोल्स्टरी, स्पोर्टी मेटल स्ट्रक्चर ट्रिम ऍक्सेंट्स आणि कस्टमायझेबल ॲम्बियंट लाइटिंग आहे, ज्यात एअर व्हेंट्ससाठी लाइटिंग समाविष्ट आहे. बर्मेस्टर 3डी सराउंड साउंड सिस्टम डोल्बी ॲटमॉससह 18 स्पीकर्स आणि 760 वॅट्स आउटपुट देतं, ज्यात इल्युमिनेटेड सॅटेलाइट स्पीकर आहे. ॲडव्हान्स्ड सेफ्टी टेक्नॉलॉजीजमध्ये ॲक्टिव्ह ब्रेक असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट आणि 360-डिग्री कॅमेरा सिस्टम आहे. डायनॅमिक सेलेक्टद्वारे इंजिन, ट्रान्समिशन, सस्पेंशन, ईएसपी आणि स्टीअरिंगचं वैशिष्ट्ये बटण दाबून बदलता येतं. 'कम्फर्ट', 'स्पोर्ट', 'इको' आणि 'इंडिव्हिज्युअल' मोड्स सहज सेट करता येतं. जी 450 डीची किंमत 2.90 कोटी रुपयांपासून सुरू होते. भारतातील पहिल्या फक्त 50 युनिट्स उपलब्ध असतील. हे लॉंच मर्सिडीजच्या लक्झरी एसयूव्ह सेगमेंटला नवं वळण देईल, ज्यात ऑफ-रोड उत्साही आणि लक्झरीप्रेमी ग्राहकांना आकर्षित करेल.
