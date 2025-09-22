मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 : नवीन फ्लॅगशिप प्रोसेसर लॉंच
मीडियाटेकनं प्रीमियम 5जी स्मार्टफोनसाठी डायमेन्सिटी 9500 फ्लॅगशिप प्रोसेसर लाँच केलंय.
Published : September 22, 2025 at 2:39 PM IST
हैदराबाद : मीडियाटेकनं आपला नवीन फ्लॅगशिप प्रोसेसर, डायमेन्सिटी 9500, लॉंच केलं आहे. हे प्रोसेसर डायमेन्सिटी 9400 च्या तुलनेत कामगिरी आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेत अधिक चांगले आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) विशेष लक्ष केंद्रित केलं आहे, ज्यामुळे हा प्रोसेसर क्वालकॉमच्या स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 शी स्पर्धा करेल. नवीन तंत्रज्ञान आणि शक्तिशाली वैशिष्ट्यांसह, डायमेन्सिटी 9500 स्मार्टफोनच्या कामगिरीला नवीन उंचीवर नेण्यास सज्ज आहे.
वैशिष्ट्ये
डायमेन्सिटी 9500 मध्ये मीडियाटेकन “ऑल बिग-कोअर” डिझाइनचा अवलंब केला आहे, जो दोन वर्षांपूर्वी प्रथम सादर झाला होता. यामध्ये केवळ शक्तिशाली कोअर्सच समाविष्ट आहेत, आणि लहान कार्यक्षम कोअर्स नाहीत, ज्यामुळं क्वालकॉमच्या प्रोसेसर्सशी याची तुलना केली जाते. यात 1x आर्म C1-अल्ट्रा, 3x C1-प्रिमियम आणि 4x C1-प्रो प्रोसेसर्स असून, हे 3nm प्रक्रियेवर तयार केले आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, हा प्रोसेसर 55% अधिक कार्यक्षम आहे आणि सिंगल-कोअर कामगिरीत 32% तर मल्टी-कोअर कामगिरीत 17% सुधारणा प्रदान करतो.
AI, कॅमेरा आणि गेमिंग
डायमेन्सिटी 9500 मध्ये NPU 990 आहे, ज्यामुळे हा स्मार्टफोनवरील सर्वात शक्तिशाली AI प्रोसेसिंग युनिट आहे. यामुळं अँड्रॉइड डिव्हाइसेस 4K इमेजेस ऑन-बोर्ड प्रोसेसिंगद्वारे तयार करू शकतात. Gemini सारख्या AI मॉडेल्ससाठी ही NPU अधिक कार्यक्षम आहे. कॅमेरा सपोर्टबाबत, हा प्रोसेसर 320-मेगापिक्सेल सेन्सर आणि 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 60fps वर सपोर्ट करतो. गेमिंगसाठी, यात आर्म माली-G1 अल्ट्रा MC12 आहे, ज्यामुळं 33% चांगली कामगिरी मिळते. हा प्रोसेसर 120fps गेमिंगसह रे ट्रेसिंग आणि 60fps खेळांना 120fps पर्यंत अपग्रेड करण्यास सक्षम आहे. याशिवाय, गेमिंग आणि सोशल ऑडिओ कॉल्सदरम्यान 30% अधिक कार्यक्षमता मिळते.
डिस्प्ले आणि स्टोरेज
डायमेन्सिटी 9500 180Hz रिफ्रेश रेट आणि “ट्राय-फोल्ड डिस्प्ले” सपोर्ट करतो. यात LPDDR5X रॅम आणि UFS 4.1 स्टोरेजचा समावेश आहे, जे आधुनिक फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्ससाठी मानक आहे.
कधी होणार लॉंच
मीडियाटेकच्या मते, डायमेन्सिटी 9500 नं सुसज्ज पहिला फ्लॅगशिप डिव्हाइसेस 2025 च्या चौथ्या तिमाहीत लॉंच होईल. ओप्पो आणि व्हिव्हो हे प्रोसेसर प्रथम वापरणाऱ्या कंपन्या असण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, क्वालकॉम आपला स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 एक दिवसानंतर जाहीर करणार आहे.
