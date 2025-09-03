ETV Bharat / technology

Maruti Victoris : आधुनिक डिझाइन, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंगसह भारतात लॉंच, CNG पर्यायांसह ADAS वैशिष्ट्ये - MARUTI VICTORIS LAUNCHED IN INDIA

मारुती विक्टोरिस कॉम्पॅक्ट SUV, भारतात लॉंच झालीय. 5 स्टार भारत NCAP रेटिंग, ADAS, पेट्रोल, हायब्रिड, CNG पर्यायांसह यात आधुनिक डिझाइन आणि फीचर आहेत.

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025 at 1:25 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 1:33 PM IST

हैदराबाद : मारुती सुझुकीनं (maruti suzuki victoris) भारतात आपली नवीन कॉम्पॅक्ट SUV, मारुती विक्टोरिस लॉंच केलीय.आधुनिक डिझाइन, प्रगत वैशिष्ट्ये आणि पेट्रोल, स्ट्रॉंग-हायब्रिड आणि CNG पर्यायांसह, विक्टोरिसनं भारत NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवलं आहे. ज्यामुळं ती मारुतीच्या डिझायरनंतर दुसरी कार ठरली आहे. विशेष म्हणजे, ही मारुतीची पहिली SUV आहे ज्यामध्ये प्रगत ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. चला, या नवीन कॉम्पॅक्ट SUV ची वैशिष्ट्ये, डिझाइन आणि पॉवरट्रेनवर नजर टाकूया या बातमीतून...

मारुती विक्टोरिस ही SUV मारुतीच्या (maruti suzuki) अरेना डीलरशिपद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. ही एसयुव्ही ह्युंदाई क्रेटा, किआ सेल्टोस आणि टाटा कर्व्ह यांसारख्या स्पर्धकांशी थेट स्पर्धा करेल. या कारची किंमत 12 लाख ते 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) दरम्यान असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं तो ग्रँड विटारापेक्षा किंचित स्वस्त असेल.

Maruti Victoris डिझाइन
मारुती विक्टोरिसचं डिझाइन आधुनिक आणि आकर्षक आहे. यामध्ये क्रोम ॲक्सेंट्ससह स्लीक, हॉरिझॉंटल ग्रिल आहे, ज्याच्या दोन्ही बाजूंना LED हेडलॅम्प्स आणि स्लिम पिक्सेल-टाइप LED DRLs आहेत. बंपरमध्ये ब्लॅक-आउट इन्सर्ट्स आणि सिल्व्हर स्किड प्लेटसह लेयर्ड डिझाइन आहे. बाजूंना, 18-इंच ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स, स्क्वेअर-ऑफ व्हील आर्चेस आणि ब्लॅक क्लॅडिंग आहे. रूफलाइन रिअरकडे किंचित उतार आहे, ज्याला ब्लॅक-आउट ORVMs, रूफ रेल्स आणि डार्कन पिलर्समुळं फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट मिळतो.

Maruti Victoris वैशिष्ट्ये आणि सेफ्टी
विक्टोरिस अनेक प्रगत वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज आहे, ज्यामध्ये मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच पूर्ण डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, वायरलेस ॲपल कारप्ले/अँड्रॉइड ऑटो, पॅनोरॅमिक सनरूफ, 64-रंगीत ॲम्बियंट लायटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो AC रिअर व्हेंट्ससह आणि व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स यांचा समावेश आहे. याशिवाय, यामध्ये स्मार्ट पॉवरड टेलगेट, डॉल्बी अॅटमॉस ऑडिओ सिस्टम आणि अलेक्सा ऑटो इंटिग्रेशन यांसारख्या प्रीमियम सुविधा देखील आहेत.

Maruti Victoris 5-स्टार रेटिंग प्राप्त
सेफ्टीच्या बाबतीत, विक्टोरिस सहा एअरबॅग्स (स्टँडर्ड), 360-डिग्री कॅमेरा, ABS, EBD, ESP, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आणि ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्ससह सुसज्ज आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये मारुतीचा पहिला लेव्हल-2 ADAS सुइट आहे, ज्यामध्ये ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट आणि लेन डिपार्चर अलर्ट यांसारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. भारत NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये याने 31.66/32 (प्रौढ संरक्षण) आणि 43/49 (बाल संरक्षण) गुण मिळवून 5-स्टार रेटिंग प्राप्त केले आहे.


