मारुती सुझुकी XL7 : भारतात लवकरच येणार नवीन 7-सीटर कार
मारुती सुझुकी XL7, एक लोकप्रिय 7-सीटर कार, 2025 च्या अखेरीस भारतात नव्या रूपात येत आहे. उत्कृष्ट मायलेज आणि वैशिष्ट्यांसह, ही कार तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करेल.
Published : September 22, 2025 at 10:59 AM IST
हैदराबाद : मारुती सुझुकीनं नेहमीच उत्कृष्ट मायलेज आणि आकर्षक वैशिष्ट्यांसह भारतीय ग्राहकांची मनं जिंकली आहेत.आता, कंपनी लवकरच आपली सर्वात लोकप्रिय 7-सीटर कार, मारुती सुझुकी XL7, नवीन रूपात सादर करणार आहे. ही कार भारतात अद्याप लाँच झालेली नाही, परंतु 2025 च्या अखेरीस ती बाजारात येण्याची अपेक्षा आहे. जर तुम्ही अशी कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. चला, या कारच्या वैशिष्ट्यांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...
इंजिन आणि मायलेज
मारुती सुझुकी XL7 मध्ये 1.5-लिटर K15B पेट्रोल इंजिन आहे, जे 103 बीएचपी पॉवर आणि 137 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. कंपनीनं हे इंजिन उच्च कार्यक्षमता आणि स्मूथ ड्रायव्हिंगसाठी सुधारित केलं आहे. यात 4-स्पीड किंवा 6-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन पर्याय उपलब्ध आहेत. मायलेजच्या बाबतीत ही कार अव्वल आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, XL7 20.27 किमी/लिटर मायलेज देते. 45-लिटरच्या इंधन टाकीसह, ही कार एका पूर्ण टाकीवर 900 ते 990 किलोमीटरचा प्रवास सहज करू शकते.
ब्रेक्स आणि सस्पेंशन
या कारमध्ये पुढील चाकांवर व्हेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आणि मागील चाकांवर ड्रम ब्रेक्स आहेत. सस्पेंशनसाठी पुढे मॅकफर्सन स्ट्रट विथ कॉइल स्प्रिंग आणि मागे टॉर्शन बीम विथ कॉइल स्प्रिंग आहे, जे रस्त्यावरील धक्के सहज शोषून घेतं.
इंटिरिअर आणि वैशिष्ट्ये
मारुती सुझुकी XL7 चा इंटिरिअर बोल्ड आणि स्पोर्टी आहे. यात एलईडी हेडलाइट्स, डीआरएल, 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, ड्युअल-टोन ब्लॅक फिनिश आणि रूफ रेल्स यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. याची उत्तम ग्राउंड क्लीयरन्स खराब रस्त्यांवरही सुलभ प्रवास सुनिश्चित करते.
स्मार्ट वैशिष्ट्ये
XL7 मध्ये 7-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर्स, पुश स्टार्ट/स्टॉप बटण, क्रूझ कंट्रोल, कीलेस एंट्री, मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आणि रीअर एसी व्हेंट्स यांसारखी स्मार्ट वैशिष्ट्ये आहेत.
किंमत आणि ईएमआय योजना
भारतात लाँच झाल्यावर मारुती सुझुकी XL7 ची सुरुवातीची किंमत सुमारे 12 लाख असेल. फायनान्सिंगसाठी 2 लाख डाउन पेमेंट आवश्यक आहे. उर्वरित रक्कम ईएमआयद्वारे देता येईल, ज्याचा अंदाजे मासिक हप्ता 15,180 असेल.
