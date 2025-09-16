मारुती सुझुकी विक्टोरिस : भारतातील सर्वात सुरक्षित SUV, किंमत 10.50 लाखांपासून सुरू
मारुती सुझुकी विक्टोरिस भारतात लॉंच झालीय. कारची किंमत 10.50 लाखांपासून सुरू होतेय. या कारला 5-स्टार NCAP रेटिंग मिळालं आहे.
Published : September 16, 2025 at 12:52 PM IST
हैदराबाद : मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेडनं (MSIL) आपली नवीन SUV, मारुती सुझुकी विक्टोरिस, लॉंच केली आहे. ही SUV 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होणाऱ्या किंमतीसह बाजारात येत आहे. विक्टोरिसच्या अधिकृत विक्रीला 22 सप्टेंबर 2025 पासून सुरुवात होणार आहे, परंतु या SUV साठी बुकिंग आधीच सुरू झालं आहे. विशेष म्हणजे, या गाडीला ग्लोबल NCAP आणि भारत NCAP या दोन्ही क्रॅश टेस्ट रेटिंगमध्ये पूर्ण 5-स्टार रेटिंग मिळाली आहे. मारुती सुझुकीची ही गाडी आतापर्यंतची सर्वात सुरक्षित गाडी ठरली आहे. यामुळं विक्टोरिस भारतीय बाजारपेठेत सुरक्षा आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत एक नवीन मानदंड स्थापित करत आहे.
मारुती सुझुकी विक्टोरिस पॉवरट्रेन
मारुती सुझुकी विक्टोरिस ग्रँड विटारा मधील पॉवरट्रेन आणि ड्राइव्हट्रेन पर्याय वापरते. यात दोन पॉवरट्रेन पर्याय उपलब्ध आहेत: 1.5 लिटर नैसर्गिक(NA) पेट्रोल इंजिन आणि 1.5 लिटर स्ट्रॉंग-हायब्रिड सेटअप. 1.5 लिटर NA पेट्रोल इंजिन 103 अश्वशक्ती आणि 139 Nm टॉर्क जनरेट करतं. याला 5-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन पर्याय मिळतात. याशिवाय, फॅक्टरी-फिटेड CNG किट आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह AWD (ऑल-व्हील ड्राइव्ह) लेआउटचा पर्याय उपलब्ध आहे. AWD सिस्टममध्ये ऑलग्रिप सिलेक्ट सिस्टीम आहे, ज्यामध्ये ऑटो, स्नो, स्पोर्ट आणि लॉक ड्राइव्ह मोड्ससह मल्टी-टेरेन मोड सिलेक्टर आणि हिल डिसेंट कंट्रोल यांचा समावेश आहे. स्ट्रॉंग-हायब्रिड सेटअप 92.5 अश्वशक्ती आणि 122 Nm टॉर्क प्रदान करतं आणि याला e-CVT गिअरबॉक्स जोडलेलं आहे.
व्हेरिएंट आणि किंमती
विक्टोरिसच्या विविध व्हेरिएंट्सच्या किंमती खालीलप्रमाणे आहेत (एक्स-शोरूम)
|व्हेरिएंट
|पॉवरट्रेन
|ट्रान्समिशन
|किंमत (रुपये)
|LXi
|1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)
|5MT
|10,49,900
|VXi
|1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)
|5MT
|11,79,900
|ZXi
|1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)
|5MT
|13,56,900
|ZXi (O)
|1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)
|5MT
|14,07,900
|ZXi+
|1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)
|5MT
|15,23,900
|ZXi+ (O)
|1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)
|5MT
|15,81,900
|VXi
|1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)
|6AT
|13,35,900
|ZXi
|1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)
|6AT
|15,12,900
|ZXi (O)
|1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)
|6AT
|15,63,900
|ZXi+
|1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)
|6AT
|17,18,900
|ZXi+ (O)
|1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)
|6AT
|17,76,900
|ZXi+
|1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल) - ऑलग्रिप सिलेक्ट
|6AT
|18,63,900
|ZXi+ (O)
|1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल) - ऑलग्रिप सिलेक्ट
|6AT
|19,21,900
|VXi
|स्ट्रॉंग हायब्रिड (e-CVT)
|e-CVT
|16,37,900
|ZXi
|स्ट्रॉंग हायब्रिड (e-CVT)
|e-CVT
|17,79,900
|ZXi (O)
|स्ट्रॉंग हायब्रिड (e-CVT)
|e-CVT
|18,38,900
|ZXi+
|स्ट्रॉंग हायब्रिड (e-CVT)
|e-CVT
|19,46,900
|ZXi+ (O)
|स्ट्रॉंग हायब्रिड (e-CVT)
|e-CVT
|19,98,900
|LXi
|1.5L NA पेट्रोल S-CNG
|5MT
|11,49,900
|VXi
|1.5L NA पेट्रोल S-CNG
|5MT
|12,79,900
|ZXi
|1.5L NA पेट्रोल S-CNG
|5MT
|14,56,900
याशिवाय, मारुती सुझुकी सबस्क्राइब योजने अंतर्गत विक्टोरिस 27,707 रुपये प्रति महिना या सर्वसमावेशक मासिक सबस्क्रिप्शन शुल्कासह उपलब्ध आहे.
मायलेज
1.5 लिटर NA पेट्रोल इंजिन मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह 21.18 किमी/लिटर आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह 21.06 किमी/लिटर मायलेज देतं. AWD स्वरूपात मायलेज 19.07 किमी/लिटरपर्यंत कमी होतं, तर CNG व्हेरिएंट्स 27.02 किमी/किलो मायलेज देतं. स्ट्रॉंग-हायब्रिड व्हेरिएंट्स 28.65 किमी/लिटर मायलेज देतं.
बुकिंग सुरू
मारुती सुझुकी विक्टोरिस ही केवळ स्टायलिश आणि शक्तिशाली SUV नसून, ती सुरक्षिततेच्या बाबतीतही अग्रेसर आहे. 5-स्टार क्रॅश टेस्ट रेटिंग, विविध पॉवरट्रेन पर्याय आणि आकर्षक किंमती यामुळं ही SUV भारतीय बाजारात लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे. या गाडीचं बुकिंग सुरू झालं आहे.
