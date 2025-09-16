ETV Bharat / technology

मारुती सुझुकी विक्टोरिस : भारतातील सर्वात सुरक्षित SUV, किंमत 10.50 लाखांपासून सुरू

मारुती सुझुकी विक्टोरिस भारतात लॉंच झालीय. कारची किंमत 10.50 लाखांपासून सुरू होतेय. या कारला 5-स्टार NCAP रेटिंग मिळालं आहे.

Maruti Suzuki Victoris
मारुती सुझुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेडनं (MSIL) आपली नवीन SUV, मारुती सुझुकी विक्टोरिस, लॉंच केली आहे. ही SUV 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होणाऱ्या किंमतीसह बाजारात येत आहे. विक्टोरिसच्या अधिकृत विक्रीला 22 सप्टेंबर 2025 पासून सुरुवात होणार आहे, परंतु या SUV साठी बुकिंग आधीच सुरू झालं आहे. विशेष म्हणजे, या गाडीला ग्लोबल NCAP आणि भारत NCAP या दोन्ही क्रॅश टेस्ट रेटिंगमध्ये पूर्ण 5-स्टार रेटिंग मिळाली आहे. मारुती सुझुकीची ही गाडी आतापर्यंतची सर्वात सुरक्षित गाडी ठरली आहे. यामुळं विक्टोरिस भारतीय बाजारपेठेत सुरक्षा आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत एक नवीन मानदंड स्थापित करत आहे.

Maruti Suzuki Victoris
मारुती सुझुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki)

मारुती सुझुकी विक्टोरिस पॉवरट्रेन
मारुती सुझुकी विक्टोरिस ग्रँड विटारा मधील पॉवरट्रेन आणि ड्राइव्हट्रेन पर्याय वापरते. यात दोन पॉवरट्रेन पर्याय उपलब्ध आहेत: 1.5 लिटर नैसर्गिक(NA) पेट्रोल इंजिन आणि 1.5 लिटर स्ट्रॉंग-हायब्रिड सेटअप. 1.5 लिटर NA पेट्रोल इंजिन 103 अश्वशक्ती आणि 139 Nm टॉर्क जनरेट करतं. याला 5-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन पर्याय मिळतात. याशिवाय, फॅक्टरी-फिटेड CNG किट आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह AWD (ऑल-व्हील ड्राइव्ह) लेआउटचा पर्याय उपलब्ध आहे. AWD सिस्टममध्ये ऑलग्रिप सिलेक्ट सिस्टीम आहे, ज्यामध्ये ऑटो, स्नो, स्पोर्ट आणि लॉक ड्राइव्ह मोड्ससह मल्टी-टेरेन मोड सिलेक्टर आणि हिल डिसेंट कंट्रोल यांचा समावेश आहे. स्ट्रॉंग-हायब्रिड सेटअप 92.5 अश्वशक्ती आणि 122 Nm टॉर्क प्रदान करतं आणि याला e-CVT गिअरबॉक्स जोडलेलं आहे.

Maruti Suzuki Victoris
मारुती सुझुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki)

व्हेरिएंट आणि किंमती

विक्टोरिसच्या विविध व्हेरिएंट्सच्या किंमती खालीलप्रमाणे आहेत (एक्स-शोरूम)

Maruti Suzuki Victoris
मारुती सुझुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki)
व्हेरिएंटपॉवरट्रेनट्रान्समिशनकिंमत (रुपये)
LXi1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)5MT10,49,900
VXi1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)5MT11,79,900
ZXi1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)5MT13,56,900
ZXi (O)1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)5MT14,07,900
ZXi+1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)5MT15,23,900
ZXi+ (O)1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)5MT15,81,900
VXi1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)6AT13,35,900
ZXi1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)6AT15,12,900
ZXi (O)1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)6AT15,63,900
ZXi+1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)6AT17,18,900
ZXi+ (O)1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल)6AT17,76,900
ZXi+1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल) - ऑलग्रिप सिलेक्ट6AT18,63,900
ZXi+ (O)1.5L NA स्मार्ट हायब्रिड (पेट्रोल) - ऑलग्रिप सिलेक्ट6AT19,21,900
VXiस्ट्रॉंग हायब्रिड (e-CVT)e-CVT16,37,900
ZXiस्ट्रॉंग हायब्रिड (e-CVT)e-CVT17,79,900
ZXi (O)स्ट्रॉंग हायब्रिड (e-CVT)e-CVT18,38,900
ZXi+स्ट्रॉंग हायब्रिड (e-CVT)e-CVT19,46,900
ZXi+ (O)स्ट्रॉंग हायब्रिड (e-CVT)e-CVT19,98,900
LXi1.5L NA पेट्रोल S-CNG5MT11,49,900
VXi1.5L NA पेट्रोल S-CNG5MT12,79,900
ZXi1.5L NA पेट्रोल S-CNG5MT14,56,900
Maruti Suzuki Victoris
मारुती सुझुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki)

याशिवाय, मारुती सुझुकी सबस्क्राइब योजने अंतर्गत विक्टोरिस 27,707 रुपये प्रति महिना या सर्वसमावेशक मासिक सबस्क्रिप्शन शुल्कासह उपलब्ध आहे.

Maruti Suzuki Victoris
मारुती सुझुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki)

मायलेज
1.5 लिटर NA पेट्रोल इंजिन मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह 21.18 किमी/लिटर आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह 21.06 किमी/लिटर मायलेज देतं. AWD स्वरूपात मायलेज 19.07 किमी/लिटरपर्यंत कमी होतं, तर CNG व्हेरिएंट्स 27.02 किमी/किलो मायलेज देतं. स्ट्रॉंग-हायब्रिड व्हेरिएंट्स 28.65 किमी/लिटर मायलेज देतं.

Maruti Suzuki Victoris
मारुती सुझुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki)

बुकिंग सुरू
मारुती सुझुकी विक्टोरिस ही केवळ स्टायलिश आणि शक्तिशाली SUV नसून, ती सुरक्षिततेच्या बाबतीतही अग्रेसर आहे. 5-स्टार क्रॅश टेस्ट रेटिंग, विविध पॉवरट्रेन पर्याय आणि आकर्षक किंमती यामुळं ही SUV भारतीय बाजारात लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे. या गाडीचं बुकिंग सुरू झालं आहे.

Maruti Suzuki Victoris
मारुती सुझुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki)
Maruti Suzuki Victoris
मारुती सुझुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki)

हे वाचलंत का :

  1. Toyota Hyryder Hybrid vs Honda Elevate Hybrid : कोणती कार आहे सर्वात भारी?
  2. लँड रोव्हर आणि जीपच्या कारच्या किमतीत मोठी कपात: GST 2.0 चा ग्राहकांना मोठा फायदा
  3. मारुती सुझुकी ई विटाराला Euro NCAP चाचणीत 4 स्टार सुरक्षा रेटिंग

For All Latest Updates

TAGGED:

MARUTI SUZUKI VICTORISमारुती सुझुकी विक्टोरिसSUZUKI VICTORISMARUTI SUZUKI VICTORIS PRICESUZUKI VICTORIS LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.