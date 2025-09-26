ETV Bharat / technology

मारुती सुझुकी इन्विक्टोला BNCAP कडून 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग; प्रौढ आणि बालक संरक्षणात उत्कृष्ट गुण

मारुती सुझुकी इन्विक्टोनं भारत NCAP च्या कठोर चाचण्यांमध्ये 5 स्टार रेटिंग मिळवलंय. प्रौढांसाठी 30.43/32 गुण, बालकांसाठी 45/49. गुण मिळवलेय.

मारुती सुझुकी इन्विक्टो (BNCAP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 9:40 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद : भारतीय वाहन बाजारात सुरक्षेची जबाबदारी वाढत असताना, मारुती सुझुकीनं आपल्या प्रीमियम एमपीव्ही इन्विक्टोनं एक मोठी यशस्वीता मिळवली आहे. भारत न्यू कार ॲसेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) च्या कठोर चाचण्यांमध्ये इन्विक्टोनं 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग (Suzuki Invicto gets 5 star rating ) मिळवली असून, प्रौढ आणि बालक प्रवाशांच्या संरक्षणात उत्कृष्ट गुण मिळवले आहेत. ही रेटिंग मारुती सुझुकीच्या उत्पादन तत्त्वज्ञानातील सुरक्षेच्या प्राधान्याचं प्रतीक आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना विश्वासार्ह आणि सुरक्षित वाहनाची निवड करता येईल.

प्रौढ प्रवाशांच्या संरक्षणात (AOP) 32 पैकी 30.43 गुण
भारतीय रस्त्यांवर वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर, BNCAP सारख्या स्वतंत्र मूल्यमापन संस्था ग्राहकांसाठी वरदान ठरत आहेत. या चाचण्यांमध्ये वाहनांच्या क्रॅश टेस्ट, संरक्षण सुविधा आणि इतर पैलूंवर कसून तपासणी केली जाते. मारुती सुझुकी इन्विक्टोनं या चाचण्यांमध्ये उल्लेखनीय यश मिळवलं असून, प्रौढ प्रवाशांच्या संरक्षणात (AOP) 32 पैकी 30.43 गुण मिळवले आहेत. यात फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बॅरियर टेस्टमध्ये 16 पैकी 14.43 गुण आणि साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बॅरियर टेस्टमध्ये पूर्ण 16 गुण मिळाले. ही कामगिरी वाहनाच्या मजबूत रचनेचे आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचे दर्शन घडवते.

बालक प्रवाशांच्या संरक्षणात (COP) 49 पैकी 45 गुण
दुसरीकडं, बालक प्रवाशांच्या संरक्षणात (COP) 49 पैकी 45 गुण मिळवत इन्विक्टोने परिपूर्ण गतिमान गुण (24 पैकी 24) साध्य केले. चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (CRS) इंस्टॉलेशन गुण 12 पैकी 12 आणि वाहन मूल्यमापनात 13 पैकी 9 गुण मिळाले. हे गुण बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांचे प्रमाणित करतात, जसं की आयसोफिक्स अँकरेज आणि इतर प्रगत वैशिष्ट्ये.

प्रगत सुरक्षा सुविधा
BNCAP नं चाचणीसाठी घेतलेल्या इन्विक्टोच्या आवृत्तीत अनेक प्रगत सुरक्षा सुविधा आहेत. यात 6 एअरबॅग्स (फ्रंट, साइड आणि कर्टन) स्टँडर्ड आहेत. सुजुकी कनेक्टसह प्रगत वैशिष्ट्ये आणि ई-कॉल सुविधा, फ्रंट आणि रियर डिस्क ब्रेक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) ऑटो होल्डसह, ABS विथ EBD, ESP विथ हिल होल्ड असिस्ट, 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट्स, आयसोफिक्स चाइल्ड सीट अँकरेज आणि 360-डिग्री व्ह्यू कॅमेरा डायनॅमिक गाइडलाइन्ससह. या सुविधा वाहनाला केवळ आरामदायकच नव्हे तर अत्यंत सुरक्षित बनवतात, विशेषतः कुटुंबांसाठी.

या यशाबाबत बोलताना, मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेडचे एमडी आणि सीईओ हिशाशी टेकुची म्हणाले, "सुरक्षा ही मारुती सुझुकीच्या उत्पादन तत्त्वज्ञानाच्या केंद्रस्थानी नेहमीच असते. आमच्या प्रीमियम स्ट्रॉंग हायब्रिड यूव्ही, इन्विक्टोसाठी भारत NCAP मूल्यमापनात प्रतिष्ठित 5 स्टार रेटिंग मिळवणे हे आमच्यासाठी सन्मानाची बाब आहे. भारत NCAP नं भारतात जागतिक दर्जाच्या चाचणी प्रक्रिया आणल्या असून, ग्राहकांना सुसज्ज निर्णय घेण्यास सक्षम केले आहे."

प्रगत सुरक्षा सुविधा
त्यांनी पुढं सांगितलं, "मला आनंद होतोय की मारुती सुझुकीने 15 मॉडेल्समध्ये 157 व्हेरिएंट्समध्ये 6 एअरबॅग्स स्टँडर्ड म्हणून उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यात एंट्री सेगमेंट मॉडेल्स जसे अल्टो K10, सेलेरियो; हॅचबॅक्स जसं वॅगन आर, स्विफ्ट, बॅलेनो; एसयूव्ही जसे ब्रेझा, विक्टोरिस, ग्रँड विटार, जिम्नी, फ्रॉन्क्स; आणि मॉडेल्स जसे डिझायर, XL6, एर्टिगा, ईको पीव्ही आणि इन्विक्टो यांचा समावेश आहे. NEXA सेफ्टी शील्ड आणि ARENA सेफ्टी शील्ड सारख्या उपक्रमांद्वारे आम्ही आमच्या वाहन श्रेणीत प्रगत सुरक्षा सुविधा मानक केल्या आहेत, ज्यामुळं आराम, नाविन्य आणि ग्राहकांच्या मूल्यवान अपेक्षांचे संयोजन शक्य झाले आहे."

उत्पादक सुरक्षेच्या बाबतीत अधिक जबाबदार
भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगात मारुती सुझुकीची ही कामगिरी एक मैलाचा दगड आहे. BNCAP च्या स्थापनेनं वाहन उत्पादकांना सुरक्षेच्या बाबतीत अधिक जबाबदार बनवलं आहे. इन्विक्टो सारखे वाहन, जे हायब्रिड तंत्रज्ञानासह येते, पर्यावरणस्नेही आणि सुरक्षित प्रवासाची संधी देते. ग्राहकांसाठी हे वाहन कुटुंब प्रवासासाठी आदर्श ठरेल, कारण यातील प्रगत वैशिष्ट्ये रस्त्यावरील जोखमी कमी करतात. उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, अशा रेटिंग्समुळं स्पर्धा वाढेल आणि एकूण सुरक्षेचा दर्जा सुधारेल.

सुरक्षेला प्राधान्य
मारुती सुझुकीनं आपल्या संपूर्ण लाइनअपमध्ये सुरक्षेला प्राधान्य दिलं असून, भविष्यातील मॉडेल्समध्येही हे वैशिष्ट्य कायम राहील. ही यशस्वीता केवळ कंपनीसाठीच नव्हे तर संपूर्ण भारतीय ग्राहकांसाठी अभिमानाची बाब आहे. इन्विक्टोची ही 5 स्टार रेटिंग बाजारात तिच्या मागणीला चालना देईल आणि सुरक्षित वाहनांच्या निवडीस प्रोत्साहन देईल.

