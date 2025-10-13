ETV Bharat / technology

मारुती सुझुकीची पहिली इलेक्ट्रिक SUV, eVitara डिसेंबर 2025 मध्ये भारतात होणार लॉंच

मारुती सुझुकीची पहिली इलेक्ट्रिक SUV, eVitara, डिसेंबर 2025 मध्ये भारतात लॉंच होणार आहे. गुजरातमधून निर्मित, ही गाडी जागतिक बाजारपेठेत 'मेक इन इंडिया'ला चालना देतेय.

eVitara
मारुती सुझुकी eVitara (Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 3:32 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : मारुती सुझुकी आणि सुझुकी ग्लोबलनं त्यांची पहिली इलेक्ट्रिक SUV, eVitara, सादर करून भारतीय आणि जागतिक ऑटोमोबाईल बाजारपेठेत मोठा टप्पा गाठला आहे. 2025 च्या ऑटो एक्स्पो (भारत मोबिलिटी एक्स्पो) मध्ये अनावरण झालेली ही इलेक्ट्रिक SUV मारुती सुझुकीच्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रवासातील पहिलं पाऊल आहे. भारतात गुजरातमधील मारुतीच्या प्रकल्पात उत्पादन होणारी ही गाडी जागतिक बाजारपेठेसाठीही निर्यात केली जाणार आहे. यामुळं भारत सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला मोठा हातभार लागणार आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये भारतात लॉंच होणारी ही SUV तीन ट्रिम्समध्ये उपलब्ध असेल आणि ती टाटा कर्व्ह EV, MG ZS EV, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक आणि महिंद्रा BE 6 यांच्याशी स्पर्धा करेल.

eVitara भारतातील पहिली इलेक्ट्रिक SUV
मारुती सुझुकीची eVitara ही भारतातील पहिली इलेक्ट्रिक SUV आहे, जी नेक्सा आउटलेट्सद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. ही गाडी डेल्टा, झेटा आणि अल्फा या तीन ट्रिम्समध्ये येईल. सर्व ट्रिम्स फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह (FWD) लेआउटसह येतील, आणि लॉंचच्या वेळी ड्युअल-मोटर आवृत्ती उपलब्ध होणार नाही. eVitara मध्ये दोन बॅटरी पर्याय असतील – 49 kWh आणि 61 kWh. बॅटरीच्या पर्यायानुसार, गाडी एका FWD मोटरसह 142 bhp किंवा 172 bhp ची शक्ती देईल. कंपनीनं या गाडीची कमाल रेंज 500 किमी असल्याचा दावा केला आहे, ज्यामुळं ती लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी फायदेशीर असेल.

eVitara डिझाईन आणि वैशिष्ट्ये
eVitara चं आतील डिझाईन आणि वैशिष्ट्ये ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी पुरेशी आहेत. यात फ्लोटिंग सेंटर कन्सोल, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, डॅशबोर्ड आणि दरवाजांवर सॉफ्ट-टच प्लास्टिक, ग्लास रूफ, मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, TFT इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, ऑटो क्लायमेट कंट्रोल, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि बरेच काही आहे. ही SUV आकारानं तिच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा किंचित लहान आहे, ज्याची लांबी 4.27 मीटर आहे. परंतु याचे 2,700 मिमीचे व्हीलबेस आतील बाजूस पुरेशी जागा उपलब्ध करून देते, ज्यामुळं प्रवाशांना आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळेल.

मारुती सुझुकीच्या गुजरातमधील उत्पादन प्रकल्पात eVitara चं उत्पादन सुरू आहे. जागतिक बाजारपेठेसाठी 2,900 गाड्यांचा पहिला तुकडी आधीच निर्यात केली आहे. याशिवाय, या गाडीचा टोयोटा समकक्ष, Urban Cruiser EV, देखील याच प्रकल्पात तयार होईल. eVitara च्या यशस्वी लॉंचमुळं मारुती सुझुकीनं भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठेत मजबूत स्थान मिळवण्याची तयारी केली आहे. यामुळं भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात नवीन क्रांती येण्याची शक्यता आहे.

