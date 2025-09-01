हैदराबाद : भारताता लवकरच ई व्हिटारा इलेक्ट्रिक SUV लॉंच होणार आहे. गुजरातमधील हंसलपूर प्रकल्पातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कारच्या उत्पादनाला हिरवा कंदील दाखवला. यासोबतच, भारतात प्रथमच लिथियम-आयन सेल्स आणि इलेक्ट्रोड्सचं उत्पादनही सुरू झालं आहे. मारुती सुझुकी ई व्हिटारा ही भारतातील पहिली इलेक्ट्रिक SUV आहे, जी आधुनिक डिझाइन, प्रगत तंत्रज्ञान आणि उत्कृष्ट वैशिष्ट्यांसह बाजारात येणार आहे.
Maruti Suzuki e Vitara
मारुती सुझुकी ई-व्हिटारा 2025 वर्षाच्या अखेरीस भारतात लॉंच होण्याची शक्यता आहे. या कारची सुरुवातीची किंमत अंदाजे 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असण्याची अपेक्षा आहे. लॉंच झाल्यानंतर, ही SUV ह्युंदाई क्रेटा EV, टाटा कर्व्ह EV, हॅरियर EV आणि महिंद्रा XEV 9e यांच्याशी थेट स्पर्धा करेल. ही गाडी हार्टेक्ट-ई प्लॅटफॉर्मवर विकसित करण्यात येत आहे, जी मारुती आणि टोयोटा यांच्या सहकार्यानं तयार करण्यात आली आहे. याचं डिझाइन आधुनिक आणि आकर्षक आहे, आणि भारतात ही गाडी सध्या फक्त फ्रंट-व्हील-ड्राइव्ह आवृत्तीत उपलब्ध असेल, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात ऑल-व्हील-ड्राइव्ह पर्याय देखील मिळणार आहे. ही SUV एकूण दहा रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल.
Maruti Suzuki e Vitara बॅटरी आणि रेंज
ई व्हिटारा दोन बॅटरी पॅक पर्यायांसह लॉंच होईल. यात 48.8 kWh आणि 61.1 kWh. बॅटरी पॅकचा समावेश असेल. ही कार 500 किमीपेक्षा जास्त रेंज देईल. 48.8 kWh मॉडेलमधील मोटर 144 PS पॉवर आणि 192.5 Nm टॉर्क निर्माण करतं, तर मोठ्या बॅटरी पॅकसह 174 PS पॉवर मिळतं. डीसी फास्ट चार्जिंगच्या मदतीनं बॅटरी 0 ते 80 टक्क्यांपर्यंत केवळ 50 मिनिटांत चार्ज होऊ शकते.
Maruti Suzuki e Vitara वैशिष्ट्ये
मारुती सुझुकीनं ई-व्हिटाराला अनेक प्रगत वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज केलं आहे. यामध्ये लेव्हल २ ADAS, सात एअरबॅग्स, 360-डिग्री कॅमेरा, फ्रंट आणि रियर पार्किंग सेन्सर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम यासारख्या सुरक्षितता वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. याशिवाय, यात 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.1-इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, 10-मार्गी पॉवर-ॲडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आणि वायरलेस चार्जिंग यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत.
Maruti Suzuki e Vitara निर्यात
भारतात निर्मित ई-व्हिटारा प्रथम आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाठवली जात आहे. या कारची पहिली खेप युनायटेड किंगडम, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रान्स आणि नेदरलँड्स यासारख्या देशांमध्ये पाठवली गेली आहे. मारुतीचा उद्देश ही SUV भारतातील सर्वाधिक निर्यात होणारी इलेक्ट्रिक कार बनवण्याचा आहे. याशिवाय, कंपनीनं आपलं सर्व्हिस नेटवर्क पुढील काही वर्षांत 8,000 आउटलेट्सपर्यंत विस्तारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे वाचलंत का :