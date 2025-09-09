मारुती सुझुकी ई विटाराला Euro NCAP चाचणीत 4 स्टार सुरक्षा रेटिंग
मारुती सुझुकी ई विटारानं युरो एनसीएपीमध्ये चाचणीत 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवलंय. भारतात निर्मित ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही युरोपियन बाजारपेठेत निर्यात होत आहे.
Published : September 9, 2025 at 5:24 PM IST
हैदराबाद : मारुती सुझुकीनं आपल्या पहिल्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही, ई-विटारानं युरो एनसीएपी (European New Car Assessment Programme) चाचणीमध्ये 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवलं आहे . भारतात निर्मित ही इलेक्ट्रिक कार युरोपियन देशांमध्ये निर्यात केली जात आहे, ज्यामध्ये युनायटेड किंगडम, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रान्स, डेन्मार्क, स्वित्झर्लंड आणि नेदरलँड्स यांचा समावेश आहे. मारुती सुझुकी ई-विटारानं प्रौढ आणि बाल प्रवाशांच्या सुरक्षेत चांगली कामगिरी केलीय. यामुळं भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगातील मारुती सुझुकीच्या विश्वासार्हतेची पुष्टी झाली आहे.
⭐ Euro NCAP mixes it up with 16 newly tested vehicles ⭐— Euro NCAP (@EuroNCAP) September 8, 2025
Euro NCAP’s latest test results cover a broad uptake of five-star ratings. Standouts include firefly from NIO and Togg from Turkey. 🛡️⚡
Read the full press release here 👉🏻 https://t.co/GEjptzk91C 🚗#forsafercars pic.twitter.com/djE9D8e9rW
युरो एनसीएपी रेटिंग
मारुती सुझुकी ई विटारानं युरो एनसीएपीच्या चाचण्यांमध्ये एकूण 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवलं आहे. प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी (Adult Occupant Protection) या कारनं 77% गुण मिळवले. बाल सुरक्षेसाठी (Child Occupant Safety), ई-विटारानं 85% गुण मिळवले. फ्रंटल ऑफसेट आणि साइड बॅरियर क्रॅश चाचण्यांमध्ये या वाहनाने मुलांच्या शरीराच्या महत्त्वपूर्ण भागांना चांगलं संरक्षण दिलंय. युरो एनसीएपीच्या अहवालात असं नमूद आहे की, ई-विटारा मुलांच्या सुरक्षेसाठी विश्वासार्ह आहे आणि त्याच्या डिझाइनमुळं क्रॅशच्या वेळी इजा होण्याची शक्यता कमी आहे.
ई विटाराला मिळालं चांगलं रेटिंग
असुरक्षित रस्ता वापरकर्त्यांच्या (Vulnerable Road Users) सुरक्षेच्या बाबतीत, ई-विटारानं 79% गुण मिळवले. व्हीआरयू इम्पॅक्ट प्रोटेक्शनमध्ये 36 पैकी 29.2 गुण मिळाले. पादचारी आणि सायकलस्वारांच्या डोक्याच्या संरक्षणासाठी या वाहनाला ‘चांगलं’ रेटिंग मिळालं. युरो एनसीएपीनं सुझुकी ई-विटारा 61kWh GLX, LHD (लेफ्ट-हँड ड्राइव्ह) व्हेरिएंटवर ही चाचणी घेतली. तथापि, हे निकाल ई-विटाराच्या सर्व व्हेरिएंट्ससाठी लागू असतील. यामुळं युरोपियन बाजारपेठेत या वाहनाची विश्वासार्हता आणि स्वीकारार्हता वाढेल.
भारतातील लॉंच अपेक्षा
मारुती सुझुकी ई-विटाराची भारतातील अधिकृत लॉंच तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. तथापि, युरोपियन बाजारपेठेत या वाहनाची निर्यात सुरू झाल्यानं भारतीय ग्राहकांमध्येही उत्सुकता वाढली आहे. मारुती सुझुकीनं यापूर्वी आपल्या किफायतशीर आणि विश्वासार्ह वाहनांमुळं भारतीय बाजारपेठेत मजबूत पकड निर्माण केली आहे. आता इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रातही कंपनी आपलं स्थान मजबूत करण्याच्या तयारीत आहे. ई-विटाराच्या युरो एनसीएपी रेटिंगमुळं ग्राहकांना सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक पर्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
