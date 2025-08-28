हैदराबाद : कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये भारतात मारुती सुझुकी ब्रेझा आणि निसान मॅग्नाइट असे दोन प्रमुख पर्याय तुमच्यासामोर आहेत. या दोन्ही कॉम्पॅक्ट SUV स्टाइल, वैशिष्ट्ये, मायलेज आणि किंमतीच्या बाबतीत ग्राहकांसाठी फादेशीर ठरू शकतात. बजेट कमी असणाऱ्या ग्राहकांसाठी या दोन्ही गाड्यांचं बेस व्हेरियंट्स आकर्षक पर्याय आहे. परंतु दोन्ही गाड्यात फरक आहे. या बातमीत आपण, ब्रेझा आणि मॅग्नाइटच्या बेस व्हेरियंट्सची तुलना करून त्यांचं डिझाइन, वैशिष्ट्ये, कामगिरी आणि किंमतीच्या बाबतीत कोणता पर्याय उत्तम आहे याचा आढावा घेणार आहोत...
डिझाइन आणि लूक
मारुती सुझुकी ब्रेझा मजबूत SUV आहे. कारच्या मजबूत बांधणीमुळं ती दणकट दिसते. याउलट, निसान मॅग्नाइट आकाराने थोडी लहान आहे, परंतु तिचं डिझाइन तितकेच आकर्षक आहे. मॅग्नाइटचं तीक्ष्ण आणि स्पोर्टी डिझाइन, बोल्ड फ्रंट ग्रिल आणि आधुनिक लूक यामुळं ती तरुण खरेदीदारांसाठी आकर्षक ठरते. ब्रेझा जिथं मजबूत आणि कमांडिंग लूक देते, तिथं मॅग्नाइट स्टायलिश आणि तरुणाईला साजेसा पर्याय देते. जर तुम्हाला पारंपारिक SUV हवी असेल, तर ब्रेझा तुमच्यासाठी योग्य पर्याय आहे. परंतु जर तुम्ही आधुनिक आणि स्पोर्टी डिझाइनला प्राधान्य देत असाल, तर मॅग्नाइटचा नक्की तुम्ही विचार केला पाहीजे.
इंटिरियर आणि सोय
ब्रेझाच्या बेस व्हेरियंटमध्ये मागील सीटवर पुरेशी लेग रूम आहे, ज्यामुळं प्रवाशांना आराम मिळतो. मात्र, बेस मॉडेलमध्ये वैशिष्ट्ये तुलनेनं साधी ठेवली आहेत. याउलट, मॅग्नाइटचं बेस व्हेरियंट इंटिरियर डिझाइनच्या बाबतीत आधुनिक आणि स्वच्छ लेआउट देतं. त्यात पुरेशी जागा आहे असून आधुनिकत फीचर आहे. ब्रेझा दीर्घ प्रवासात आराम आणि व्यावहारिकतेवर लक्ष केंद्रित करते, तर मॅग्नाइट तरुण खरेदीदारांना आकर्षक आणि आधुनिक इंटिरियर अनुभव देते.
इंजिन आणि कामगिरी
मारुती ब्रेझाच्या बेस व्हेरियंटमध्ये 1.5-लिटर पेट्रोल इंजिन आहे, जे दीर्घ प्रवासात उत्कृष्ट कामगिरी देतं. तीचं इंजिन शक्तिशाली असून रस्त्यावर स्थिरता प्रदान करतं. दुसरीकडं, निसान मॅग्नाइटचं बेस व्हेरियंट 1.0-लिटर पेट्रोल इंजिनसह येतं, जे हलके आणि शहरातील वाहतुकीसाठी खास आहे. मॅग्नाइटचं इंजिन ब्रेझाच्या तुलनेत कमी शक्तिशाली आहे, परंतु त्याचं वजन कमी असल्यानं मायलेजच्या बाबतीत ते पुढं आहे. शहरातील दैनंदिन प्रवासात मॅग्नाइट सोयीस्कर आणि इंधन-कार्यक्षम आहे, तर ब्रेझा अधिक शक्ती आणि स्मूथ ड्रायव्हिंग अनुभव देते. जर तुम्हाला शहरात वापरासाठी हलकी आणि किफायतशीर गाडी हवी असेल, तर मॅग्नाइट योग्य आहे; परंतु दीर्घ प्रवास आणि शक्तीशाली कामगिरीसाठी ब्रेझाचा तुम्ही विचार करू शकता.
वैशिष्ट्ये आणि सुरक्षा
बेस व्हेरियंट्स असल्यानं दोन्ही गाड्या मूलभूत वैशिष्ट्यांसह येतात, जसं की पॉवर स्टीयरिंग, मॅन्युअल AC आणि दोन एअरबॅग्स.मात्र, निसान मॅग्नाइट बेस मॉडेलमध्ये काही अतिरिक्त वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यामुळं ती किंमतीच्या तुलनेत अधिक मूल्य प्रदान करते. मॅग्नाइटमध्ये आधुनिक डिझाइन आणि काही प्रीमियम टचेस बेस मॉडेलमध्येच मिळतात. दुसरीकडं, ब्रेझा मारुतीच्या विश्वासार्हतेवर आणि उच्च ट्रिम्समध्ये उपलब्ध असलेल्या सुरक्षितता वैशिष्ट्यांवर अवलंबून आहे. मारुतीची विक्री-पश्चात सेवा आणि विश्वासार्हता यामुळं ब्रेझा दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी उत्तम पर्याय ठरते.
किंमत आणि मूल्य
निसान मॅग्नाइट बेस व्हेरियंटची किंमत ब्रेझाच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळं ती बजेट खरेदीदारांसाठी आकर्षक ठरते. मॅग्नाइट कमी किंमतीत SUV स्टाइल आणि आधुनिक वैशिष्ट्ये प्रदान करते. याउलट, ब्रेझाची किंमत थोडी जास्त आहे, परंतु ती मोठे इंजिन, अधिक जागा आणि मारुतीच्या विश्वासार्ह ब्रँड नावासह येते. जर तुम्ही किंमतीच्या तुलनेत वैशिष्ट्यांना प्राधान्य देत असाल, तर मॅग्नाइट तुमच्यासाठी योग्य आहे. परंतु जर तुम्ही शक्ती, जागा आणि दीर्घकालीन विश्वासार्हतेचा विचार करत असाल, तर ब्रेझा हा उत्तम पर्याय असू शकतो.
मारुती सुझुकी ब्रेझा आणि निसान मॅग्नाइट यांच्यातील निवड तुमच्या प्राधान्यांवर अवलंबून आहे. जर तुम्ही बजेटमध्ये स्टायलिश, आधुनिक आणि इंधन-कार्यक्षम SUV शोधत असाल, तर निसान मॅग्नाइट बेस व्हेरियंट तुमच्यासाठी उत्तम आहे. दुसरीकडं, जर तुम्हाला शक्तिशाली इंजिन, अधिक जागा आणि मारुतीच्या विश्वासार्ह ब्रँड नावाची गरज असेल, तर ब्रेझा तुमची निवड असावी. दोन्ही गाड्या त्यांच्या उत्कृष्ट आहेत, आणि तुमची निवड तुमच्या गरजा आणि बजेटवर तुमची कार खरेदी अवलंबून असेल.
