ETV Bharat / technology

स्वातंत्र्यदिनी महिंद्रा व्हिजन एक्स, व्हिजन टी, व्हिजन एस आणि व्हिजन एसएक्सटीचं अनावरण - MAHINDRA VISION X

महिंद्रानं स्वातंत्र्य दिनी 2025 मुंबईत चार नव्या कॉन्सेप्ट SUVs- व्हिजन एक्स, टी, एस आणि एसएक्सटीचं अनावरण केलंय .

Mahindra Vision X, Vision T, Vision S, And Vision SXT Unveiled
महिंद्रा व्हिजन एक्स (Mahindra)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : महिंद्रानं स्वातंत्र्य दिन 2025 रोजी मुंबईत आयोजित कार्यक्रमात चार नव्या कॉन्सेप्ट SUVs चं अनावरण करून आपल्या टीझर मालिकेला पूर्णविराम दिला आहे. यामध्ये व्हिजन एक्स, व्हिजन टी, व्हिजन एस आणि व्हिजन एसएक्सटी यांचा समावेश आहे. या चारही SUVs वेगवेगळ्या डिझाइन्ससह येतात. या सर्व गाड्या महिंद्राच्या नव्या NU.IQ प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहेत. हा प्लॅटफॉर्म कंपनीच्या C-सेगमेंट वाहनांसाठी भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी तयार करण्यात आला आहे.

महिंद्रा व्हिजन टी आणि व्हिजन एसएक्सटी (Mahindra Vision X andv Vision T)
व्हिजन टी आणि व्हिजन एसएक्सटी हे दोन्ही मॉडेल्स थार थी कॉन्सेप्टच्या डिझाइनवर आधारित आहेत, जे यापूर्वी सादर करण्यात आले होते. या वाहनांमध्ये आधुनिक सौंदर्यशास्त्र आयकॉनिक थारची आठवण करून देतं. व्हिजन टी मध्ये पूर्णपणे बॉक्सी बॉडी आहे, तर व्हिजन एसएक्सटी मध्ये ट्रकसारखी केबिन आहे जी डेकमध्ये स्पेअर व्हील्स सामावून घेते. एकंदर डिझाइन मजबूत आणि वेगळं आहे.

महिंद्रा व्हिजन एस (Mahindra Vision S)
व्हिजन एस कॉन्सेप्टमध्ये बॉक्सी आउटलाइन आणि सर्व बाजूंनी सरळ रेषा आहेत. तरीही, तीच्या पुढील बाजूस ट्विन पीक्स लोगो आणि दोन्ही बाजूंना उभ्या रचनेच्या LED लाइट्समुळं तीला आधुनिक लूक मिळतोय. याशिवाय, ब्रँडनं हेडलॅम्प्ससाठी नवीन L-आकाराचे डिझाइन सादर केलं आहे. हे वाहन ऑफ-रोड कामगिरीसाठी तयार केलेलं आहे, यात रूफ-माउंटेड लाइट्स, मजबूत बंपर आणि बाजूंना प्लास्टिक क्लॅडिंगसह स्पष्ट व्हील आर्चेस यांचा समावेश आहे. फ्लश डोअर हँडल्स, सुटसुटीत ORVMs आणि नवीन डिझाइन केलेले अलॉय व्हील्स यामुळं आधुनिक फीचरचा अनुभव मिळणार आहे.

महिंद्रा व्हिजन एक्स (Mahindra Vision SXT )
व्हिजन एक्स कॉन्सेप्ट मॉडेल डिझाइनच्या बाबतीत आकर्षक आहे. यात पुढील बाजूस स्लेंडर हेडलॅम्प्स आणि सुबक एअर इनटेक आहे. हूड लांबलचक आहे, ज्यामुळे त्याला कूपे-सारखा लूक मिळतो. याशिवाय, व्हिजन एक्स मध्ये फ्लश-टाइप डोअर हँडल्स आणि ड्युअल-टोन रिअर बंपर आहे. हे डिझाइन वैशिष्ट्ये या वाहनाला आधुनिक आणि प्रीमियम लूक देतात.

महिंद्राच्या या चार नव्या कॉन्सेप्ट SUVs नं भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी कंपनीची भविष्यातील दिशा दर्शवली आहे. NU.IQ प्लॅटफॉर्मवर आधारित ही वाहनं डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि कामगिरीच्या बाबतीत नाविन्यपूर्ण आहेत. व्हिजन टी आणि व्हिजन एसएक्सटी थारच्या वारशाला पुढे नेतात, तर व्हिजन एस आणि व्हिजन एक्स आधुनिक आणि ऑफ-रोड क्षमता यांचा सुंदर संगम आहेत.

हे वाचलंत का :

  1. भारतात लवकरच लॉंच होणार 'या' टॉप 7 सुपरबाईक्स
  2. नवीन रेनॉल्ट डस्टर : स्टायलिश, फीचर-पॅक्ड आणि पॉवरफुल SUV भारतात लवकरच मारणार एंट्री
  3. दिल्लीत एरोसिटीमध्ये दुसरं टेस्ला शोरूम सुरू

हैदराबाद : महिंद्रानं स्वातंत्र्य दिन 2025 रोजी मुंबईत आयोजित कार्यक्रमात चार नव्या कॉन्सेप्ट SUVs चं अनावरण करून आपल्या टीझर मालिकेला पूर्णविराम दिला आहे. यामध्ये व्हिजन एक्स, व्हिजन टी, व्हिजन एस आणि व्हिजन एसएक्सटी यांचा समावेश आहे. या चारही SUVs वेगवेगळ्या डिझाइन्ससह येतात. या सर्व गाड्या महिंद्राच्या नव्या NU.IQ प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहेत. हा प्लॅटफॉर्म कंपनीच्या C-सेगमेंट वाहनांसाठी भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी तयार करण्यात आला आहे.

महिंद्रा व्हिजन टी आणि व्हिजन एसएक्सटी (Mahindra Vision X andv Vision T)
व्हिजन टी आणि व्हिजन एसएक्सटी हे दोन्ही मॉडेल्स थार थी कॉन्सेप्टच्या डिझाइनवर आधारित आहेत, जे यापूर्वी सादर करण्यात आले होते. या वाहनांमध्ये आधुनिक सौंदर्यशास्त्र आयकॉनिक थारची आठवण करून देतं. व्हिजन टी मध्ये पूर्णपणे बॉक्सी बॉडी आहे, तर व्हिजन एसएक्सटी मध्ये ट्रकसारखी केबिन आहे जी डेकमध्ये स्पेअर व्हील्स सामावून घेते. एकंदर डिझाइन मजबूत आणि वेगळं आहे.

महिंद्रा व्हिजन एस (Mahindra Vision S)
व्हिजन एस कॉन्सेप्टमध्ये बॉक्सी आउटलाइन आणि सर्व बाजूंनी सरळ रेषा आहेत. तरीही, तीच्या पुढील बाजूस ट्विन पीक्स लोगो आणि दोन्ही बाजूंना उभ्या रचनेच्या LED लाइट्समुळं तीला आधुनिक लूक मिळतोय. याशिवाय, ब्रँडनं हेडलॅम्प्ससाठी नवीन L-आकाराचे डिझाइन सादर केलं आहे. हे वाहन ऑफ-रोड कामगिरीसाठी तयार केलेलं आहे, यात रूफ-माउंटेड लाइट्स, मजबूत बंपर आणि बाजूंना प्लास्टिक क्लॅडिंगसह स्पष्ट व्हील आर्चेस यांचा समावेश आहे. फ्लश डोअर हँडल्स, सुटसुटीत ORVMs आणि नवीन डिझाइन केलेले अलॉय व्हील्स यामुळं आधुनिक फीचरचा अनुभव मिळणार आहे.

महिंद्रा व्हिजन एक्स (Mahindra Vision SXT )
व्हिजन एक्स कॉन्सेप्ट मॉडेल डिझाइनच्या बाबतीत आकर्षक आहे. यात पुढील बाजूस स्लेंडर हेडलॅम्प्स आणि सुबक एअर इनटेक आहे. हूड लांबलचक आहे, ज्यामुळे त्याला कूपे-सारखा लूक मिळतो. याशिवाय, व्हिजन एक्स मध्ये फ्लश-टाइप डोअर हँडल्स आणि ड्युअल-टोन रिअर बंपर आहे. हे डिझाइन वैशिष्ट्ये या वाहनाला आधुनिक आणि प्रीमियम लूक देतात.

महिंद्राच्या या चार नव्या कॉन्सेप्ट SUVs नं भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी कंपनीची भविष्यातील दिशा दर्शवली आहे. NU.IQ प्लॅटफॉर्मवर आधारित ही वाहनं डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि कामगिरीच्या बाबतीत नाविन्यपूर्ण आहेत. व्हिजन टी आणि व्हिजन एसएक्सटी थारच्या वारशाला पुढे नेतात, तर व्हिजन एस आणि व्हिजन एक्स आधुनिक आणि ऑफ-रोड क्षमता यांचा सुंदर संगम आहेत.

हे वाचलंत का :

  1. भारतात लवकरच लॉंच होणार 'या' टॉप 7 सुपरबाईक्स
  2. नवीन रेनॉल्ट डस्टर : स्टायलिश, फीचर-पॅक्ड आणि पॉवरफुल SUV भारतात लवकरच मारणार एंट्री
  3. दिल्लीत एरोसिटीमध्ये दुसरं टेस्ला शोरूम सुरू

For All Latest Updates

TAGGED:

VISION TVISION SVISION SXT UNVEILEDमहिंद्रा व्हिजन एक्सMAHINDRA VISION X

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.