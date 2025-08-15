हैदराबाद : महिंद्रानं स्वातंत्र्य दिन 2025 रोजी मुंबईत आयोजित कार्यक्रमात चार नव्या कॉन्सेप्ट SUVs चं अनावरण करून आपल्या टीझर मालिकेला पूर्णविराम दिला आहे. यामध्ये व्हिजन एक्स, व्हिजन टी, व्हिजन एस आणि व्हिजन एसएक्सटी यांचा समावेश आहे. या चारही SUVs वेगवेगळ्या डिझाइन्ससह येतात. या सर्व गाड्या महिंद्राच्या नव्या NU.IQ प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहेत. हा प्लॅटफॉर्म कंपनीच्या C-सेगमेंट वाहनांसाठी भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी तयार करण्यात आला आहे.
What do you get when you fuse future-ready innovation and authentic SUV DNA? An iconic and tough duo - the Vision.T and Vision.SXT that's engineered to go anywhere. pic.twitter.com/z54ilUCqAy— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) August 15, 2025
महिंद्रा व्हिजन टी आणि व्हिजन एसएक्सटी (Mahindra Vision X andv Vision T)
व्हिजन टी आणि व्हिजन एसएक्सटी हे दोन्ही मॉडेल्स थार थी कॉन्सेप्टच्या डिझाइनवर आधारित आहेत, जे यापूर्वी सादर करण्यात आले होते. या वाहनांमध्ये आधुनिक सौंदर्यशास्त्र आयकॉनिक थारची आठवण करून देतं. व्हिजन टी मध्ये पूर्णपणे बॉक्सी बॉडी आहे, तर व्हिजन एसएक्सटी मध्ये ट्रकसारखी केबिन आहे जी डेकमध्ये स्पेअर व्हील्स सामावून घेते. एकंदर डिझाइन मजबूत आणि वेगळं आहे.
Four Visions. One Global Future. Built on the all-new modular, multi-energy NU_IQ platform, these world-beating SUV concepts embody Mahindra's Global Vision 2027 - delivering design, performance, safety, and adaptability to explore the new impossible.— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) August 15, 2025
Freedom_NU pic.twitter.com/p5rdtUR6W9
महिंद्रा व्हिजन एस (Mahindra Vision S)
व्हिजन एस कॉन्सेप्टमध्ये बॉक्सी आउटलाइन आणि सर्व बाजूंनी सरळ रेषा आहेत. तरीही, तीच्या पुढील बाजूस ट्विन पीक्स लोगो आणि दोन्ही बाजूंना उभ्या रचनेच्या LED लाइट्समुळं तीला आधुनिक लूक मिळतोय. याशिवाय, ब्रँडनं हेडलॅम्प्ससाठी नवीन L-आकाराचे डिझाइन सादर केलं आहे. हे वाहन ऑफ-रोड कामगिरीसाठी तयार केलेलं आहे, यात रूफ-माउंटेड लाइट्स, मजबूत बंपर आणि बाजूंना प्लास्टिक क्लॅडिंगसह स्पष्ट व्हील आर्चेस यांचा समावेश आहे. फ्लश डोअर हँडल्स, सुटसुटीत ORVMs आणि नवीन डिझाइन केलेले अलॉय व्हील्स यामुळं आधुनिक फीचरचा अनुभव मिळणार आहे.
Born iconic. Built to go anywhere. The Vision.T and Vision.SXT combine future-ready innovation with Mahindra’s DNA of unmissable presence, spirited performance, world-class safety, sci-fi tech, and pure sophistication.— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) August 15, 2025
FREEDOM_NU | NU_IQ pic.twitter.com/vfA0hA6l71
महिंद्रा व्हिजन एक्स (Mahindra Vision SXT )
व्हिजन एक्स कॉन्सेप्ट मॉडेल डिझाइनच्या बाबतीत आकर्षक आहे. यात पुढील बाजूस स्लेंडर हेडलॅम्प्स आणि सुबक एअर इनटेक आहे. हूड लांबलचक आहे, ज्यामुळे त्याला कूपे-सारखा लूक मिळतो. याशिवाय, व्हिजन एक्स मध्ये फ्लश-टाइप डोअर हँडल्स आणि ड्युअल-टोन रिअर बंपर आहे. हे डिझाइन वैशिष्ट्ये या वाहनाला आधुनिक आणि प्रीमियम लूक देतात.
Vision.S brings the muscle. Vision.X brings the athleticism. Together, they’re rewriting the future with a Bold NU Global vision, starting 2027 .#Freedom_NU #NU_IQ #MahindraAuto #MahindraElectricOriginSUVs #VisionS #VisionX pic.twitter.com/fkH7lrYnys— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) August 15, 2025
महिंद्राच्या या चार नव्या कॉन्सेप्ट SUVs नं भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी कंपनीची भविष्यातील दिशा दर्शवली आहे. NU.IQ प्लॅटफॉर्मवर आधारित ही वाहनं डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि कामगिरीच्या बाबतीत नाविन्यपूर्ण आहेत. व्हिजन टी आणि व्हिजन एसएक्सटी थारच्या वारशाला पुढे नेतात, तर व्हिजन एस आणि व्हिजन एक्स आधुनिक आणि ऑफ-रोड क्षमता यांचा सुंदर संगम आहेत.
👏👏👏 To the team that made it happen.#NU_IQ #FREEDOM_NU #MahindraAuto #MahindraOriginElectricSUVs #VisionX #VisionS #VisionSXT #VisionT pic.twitter.com/iXh4b48wEO— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) August 15, 2025
हे वाचलंत का :