Mahindra Vision T vs Thar Roxx: कोण आहे सर्वात शक्तीशाली - MAHINDRA THAR ROXX VS VISION T

भारतात ऑफ रोड SUV लोकप्रिय होत आहे. महिंद्रा थार रॉक्सनं आपली छाप पाडली, तर व्हिजन टी प्रगत वैशिष्ट्यांसह लवकरच लॉंच होणार आहे.

Mahindra Vision T vs Thar Roxx
Mahindra Vision T vs Thar Roxx (Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2025 at 3:45 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : भारतात ऑफ रोड SUV सेगमेंट वेगानं लोकप्रिय होत आहे. नवीन डिझाईन्स आणि शक्तिशाली वैशिष्ट्ये ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. महिंद्राच्या थार रॉक्सनं आपल्या आकर्षक डिझाईन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानानं बाजारात आपली जागा निर्माण केली आहे. दुसरीकडं, आगामी व्हिजन टी कॉन्सेप्ट डिझाईन, प्रगत इंटिरियर्स आणि विविध पॉवरट्रेन पर्यायांसह या सेगमेंटमध्ये नवीन क्रांती घडवण्यास सज्ज आहे. दोन्ही SUV मध्ये ग्राहकांना प्रीमियम फीचर्स मिळताय. परंतु त्यांचं डिझाईन, वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञान यामुळं दोन्ही गाड्या काहीस्या वेगळ्या आहे. चला, या दोन्ही SUV बद्दल जाणून घेऊया या बातमीतून...

Thar Roxx
Thar Roxx (Mahindra)

Vision T vs Thar Roxx डिझाईन
महिंद्रा व्हिजन टी च्या पुढील बाजूस भव्य 6-स्लॅट स्प्लिट ग्रिल आहे, जे थार रॉक्स सारखे दिसतात. व्हिजन टी मध्ये चौकोनी आकाराचे LED हेडलाइट्स आणि अनुलंब LED स्ट्रिप्स आहेत, तर थार रॉक्समध्ये क्लासिक गोलाकार LED हेडलाइट्स आणि C-आकाराचे DRLs आहेत. व्हिजन टी च्या पुढील बंपरवर पिवळ्या रंगाचे उघडे टो हूक लॅच आहे, जे त्याला अधिक साहसी लूक देतो.

Mahindra Vision T
Mahindra Vision T (Mahindra)

Vision T vs Thar Roxx प्रोफाइल
दोन्ही SUV च्या बाजूच्या प्रोफाइलमध्ये बरीच साम्यता आहे. व्हिजन टी ची मागील दरवाजाची हँडल C-पिलरवर आहे. मागील क्वार्टर ग्लास थार रॉक्ससारखाच आहे. परंतु व्हिजन टी च्या डाव्या क्वार्टर ग्लासवर लँड रोव्हर डिफेंडरपासून प्रेरित जेरी कॅन ठेवलं आहे. व्हिजन टी मध्ये ऑफ-रोड टायर्स आणि मजबूत बॉडी क्लॅडिंग आहे, तर थार रॉक्स 19-इंच अलॉय व्हील्ससह येते.

Mahindra Vision T
Mahindra Vision T (Mahindra)

Vision T vs Thar Roxx मागील डिझाईन
मागील बाजूस, दोन्ही SUV मध्ये टेलगेटवर स्पेअर व्हील आहे. व्हिजन टी मध्ये आधुनिक चौकोनी टेललाइट्स आणि अनुलंब LED स्ट्रिप्स आहेत. दोन्हीमध्ये हाय-माउंटेड ब्रेक लाइट्स आणि काळा बंपर आहे, परंतु व्हिजन टी च्या बंपरवर सिल्व्हर स्किड प्लेट आहे, जी त्याला वेगळेपण देते.

Mahindra Vision T
Mahindra Vision T (Mahindra)

Vision T vs Thar Roxx इंटिरियर्स
आतील बाजूस, दोन्ही SUV चे डॅशबोर्ड डिझाईन सारखेच आहे. व्हिजन टी मध्ये मोठं टचस्क्रीन आहे, जे क्लायमेट कंट्रोल डिस्प्ले देखील दाखवतं. स्टीयरिंगसमोर स्वतंत्र डिजिटल डिस्प्ले आहे. थार रॉक्समध्ये दोन 10.25-इंच डिस्प्ले आहेत. दोन्हीमध्ये 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आहे, परंतु व्हिजन टी च्या स्टीयरिंगवर ‘व्हिजन टी’ ब्रँडिंग आणि स्टार्ट/स्टॉप बटण आहे. थार रॉक्समध्ये पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, व्हेंटिलेटेड सीट्स, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, पॉवर ड्रायव्हर सीट, ऑटो AC आणि कूल्ड ग्लोव्हबॉक्स यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. सुरक्षेसाठी, यात 6 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360-डिग्री कॅमेरा, TPMS आणि लेव्हल 2 ADAS आहेत.

Mahindra Vision T
Mahindra Vision T (Mahindra)

Vision T vs Thar Roxx पॉवरट्रेन
व्हिजन टी NU IQ प्लॅटफॉर्मवर बनलं आहे, जे विविध पॉवरट्रेन पर्यायांना समर्थन देतं. त्यामुळे यात ICE आणि EV पर्याय अपेक्षित आहेत. थार रॉक्समध्ये दोन इंजिन पर्याय आहेत: 2-लिटर टर्बो-पेट्रोल (162-177 PS) आणि 2.2-लिटर डिझेल (152-175 PS), दोन्ही 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह येतात.

Thar Roxx
Mahi Thar Roxx (Mahindra)

Vision T vs Thar Roxx किंमत आणि स्पर्धा
व्हिजन टी चं उत्पादन 2027-28 पर्यंत अपेक्षित आहे. थार रॉक्सची किंमत सध्या 12.99 लाख ते 23.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. दोन्ही SUV फोर्स गुरखा आणि मारुती जिम्नी यांच्याशी स्पर्धा करतात.

Thar Roxx
Thar Roxx (Mahindra)

