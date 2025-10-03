ETV Bharat / technology

Mahindra Thar : 3 डोअर नव्या अवतारात लाँच: किंमत 9.99 लाखांपासून

महिंद्रा थार, 3 डोअर नव्या (Mahindra Thar) अवतारात लाँच झालीय. स्टायलिश डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि शक्तिशाली इंजनसह ऑफ-रोडिंगसाठी हा उत्तम पर्याय आहे.

Mahindra Thar
Mahindra Thar (Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2025 at 3:42 PM IST

हैदराबाद : महिंद्रा अँड महिंद्रा या भारतातील आघाडीच्या ऑटोमोबाईल कंपनीनं आपली लोकप्रिय 3 डोअर थार एसयूव्ही नव्या आणि आकर्षक अवतारात भारतीय बाजारात सादर केली आहे. या नव्या थारची एक्स-शोरूम किंमत 9.99 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. स्टायलिश डिझाइन आणि प्रीमियम सुविधांनी सजलेली ही थार ऑफ-रोडिंग आणि रोजच्या वापरासाठी उत्तम पर्याय ठरेल. कंपनीनं या अपडेटेड थारमध्ये बाह्य आणि अंतर्गत बदलांसह अनेक नव्या फीचर्सचा समावेश केला आहे. 26.03 सेमीचा मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, टू-टोन ग्रिल, ऑल-ब्लॅक डॅशबोर्ड आणि रिअर एसी व्हेंट्स यांसारख्या सुविधांनी ही गाडी अधिक आधुनिक आणि आरामदायी बनली आहे.

बाह्य बदल
नव्या थारला आकर्षक आणि आधुनिक लुक देण्यासाठी कंपनीनं टू-टोन ग्रिल आणि ड्युअल-टोन बंपर डिझाइनचा वापर केला आहे. यामुळं गाडीचं बाह्य स्वरूप अधिक स्टायलिश आणि प्रीमियम दिसतंय. लाइटिंग सिस्टम आणि 18 इंच अलॉय व्हील्स यापूर्वीच्या मॉडेलप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. रंगांच्या निवडीतही वाढ करण्यात आली असून, ग्राहकांना आता सहा रंग पर्याय उपलब्ध आहेत. यामध्ये नवे टँगो रेड आणि बॅटलशिप ग्रे हे रंग विशेष लक्षवेधी ठरतात.

केबिनमधील बदल
थारच्या केबिनला प्रीमियम आणि आधुनिक लुक देण्यासाठी ऑल-ब्लॅक डॅशबोर्ड आणि नवं स्टीयरिंग व्हील देण्यात आलं आहे. दुसऱ्या रांगेतील प्रवाशांसाठी रिअर एसी व्हेंट्स जोडण्यात आलं आहेत, ज्यामुळं प्रवास अधिक आरामदायी होतो. ड्रायव्हरच्या सोयीसाठी स्लायडिंग आर्मरेस्ट आणि ऑटोमॅटिक व्हेरियंटमध्ये डेड पेडलचा समावेश आहे. पॉवर विंडो स्विचेस आता डोअर पॅडवर हलवण्यात आले आहेत. याशिवाय रिअर कॅमेरा, रिअर वॉश आणि वायपर तसेच अंतर्गत ऑपरेटेड फ्युएल लिड यांसारख्या सुविधा जोडण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळं गाडीचा वापर अधिक सोयीस्कर झाला आहे.

इन्फोटेनमेंट सिस्टम
नव्या थारमध्ये 26.03 सेमीचा मोठा एचडी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देण्यात आला आहे, जो अँड्रॉइड ऑटो आणि ऍपल कारप्ले सपोर्टसह येतो. यात टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम आणि Adventure Stats Gen II यांसारखी फीचर्स आहेत. ही फीचर्स ऑफ-रोड ड्रायव्हिंगदरम्यान रिअल-टाइम डेटा दाखवतात, ज्यामुळं ड्रायव्हरला गाडीच्या कार्यक्षमतेची माहिती मिळते.

इंजन आणि व्हेरियंट्स
नव्या थारमध्ये यापूर्वीच्या शक्तिशाली इंजन पर्यायांचा समावेश कायम आहे. यात 2.0L mStallion टर्बो पेट्रोल (150hp), 2.2L mHawk डिझेल (130hp) आणि D117 CRDe डिझेल (117hp) इंजन पर्याय उपलब्ध आहेत. गाडी 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह येते. याशिवाय RWD आणि 4X4 ड्राइव्हट्रेन पर्यायही उपलब्ध आहेत, ज्यामुळं ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार निवड करता येते.

ट्रिम्स आणि फीचर्स
नवी थार AXT आणि LXT अशा दोन ट्रिम्समध्ये लाँच करण्यात आली आहे. बेस AXT व्हेरियंटची किंमत 9.99 लाखांपासून सुरू होते आणि यात ड्युअल एअरबॅग्स, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, ABS आणि नवे डॅशबोर्ड डिझाइन यांसारखी फीचर्स मिळतात. तर LXT व्हेरियंटमध्ये अलॉय व्हील्स, क्रूझ कंट्रोल, रिअर कॅमेरा, Adventure Stats आणि 6 स्पीकरसह मोठा इन्फोटेनमेंट सिस्टम यांसारखी प्रीमियम फीचर्स उपलब्ध आहेत.

वैशिष्ट्य प्रकारतपशील
किंमतएक्स-शोरूम: 9.99 लाख रुपये (AXT पासून सुरू)
बाह्य बदल- टू-टोन ग्रिल - ड्युअल-टोन बंपर - 18-इंच अलॉय व्हील्स (पहिल्यासारखेच) - 6 रंग पर्याय (टँगो रेड, बॅटलशिप ग्रे नवे)
अंतर्गत बदल- ऑल-ब्लॅक डॅशबोर्ड - नवे स्टीयरिंग व्हील - रिअर एसी व्हेंट्स - स्लायडिंग आर्मरेस्ट (ड्रायव्हरसाठी) - डेड पेडल (ऑटोमॅटिक व्हेरियंट) - पॉवर विंडो स्विचेस डोअर पॅडवर - रिअर कॅमेरा, रिअर वॉश आणि वायपर - अंतर्गत ऑपरेटेड फ्युएल लिड
इन्फोटेनमेंट सिस्टम- 26.03 सेमी एचडी टचस्क्रीन - अँड्रॉइड ऑटो आणि ऍपल कारप्ले सपोर्ट - टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स - टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम - Adventure Stats Gen II (ऑफ-रोड रिअल-टाइम डेटा)
इंजन पर्याय- 2.0L mStallion टर्बो पेट्रोल (150hp) - 2.2L mHawk डिझेल (130hp) - D117 CRDe डिझेल (117hp)
गिअरबॉक्स- 6-स्पीड मॅन्युअल - 6-स्पीड ऑटोमॅटिक
ड्राइव्हट्रेन- RWD (रिअर व्हील ड्राइव्ह) - 4X4
ट्रिम्स- AXT: ड्युअल एअरबॅग्स, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, ABS, नवे डॅशबोर्ड - LXT: अलॉय व्हील्स, क्रूझ कंट्रोल, रिअर कॅमेरा, 6 स्पीकरसह इन्फोटेनमेंट

