महिंद्रानं बदललं इलेक्ट्रिक SUV BE 6e चं नाव, जाणून घ्या कंपनीनं का उचललं हे पाऊल?

हैदराबाद : अलीकडं IndiGo नं नोव्हेंबर 2024 मध्ये लॉंच केलेल्या Mahindra इलेक्ट्रिक SUV BE 6e साठी '6E' नाव वापरल्याबद्दल महिंद्राविरुद्ध खटला दाखल केला. त्यानंतर महिंद्रानं इंडिगोनं केलेल्या दाव्यांवर आपलं मत जारी केलं. त्याच वेळी, कंपनीनं आपल्या नवीन इलेक्ट्रिक SUV चं नाव बदललं आहे, आता तिचं नाव महिंद्रा BE 6 ठेवण्यात आलं आहे. सध्या, कंपनी एअरलाईन विरुद्ध खटला लढणार आहे. IndiGo सोबत सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईमुळं Mahindra BE 6e चं नाव बदललंय.

Mahindra BE 6e चे नाव बदलले : भारतीय कार निर्मात्यानं सांगितलं की त्यांनी इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूव्ही पोर्टफोलिओचा एक भाग म्हणून "BE 6e" साठी वर्ग 12 (वाहने) अंतर्गत ट्रेडमार्क नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे. "BE" हा मार्क आधीच महिंद्रासोबत 12 व्या वर्गात नोंदणीकृत आहे. त्यामुळं ते BE 6e च्या आधारे ब्रँडच्या "इलेक्ट्रिक" प्लॅटफॉर्मचं प्रतिनिधित्व करता. इंडिगो एअरलाइन्सची मूळ कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेडनं अलीकडेच महिंद्रानं BE टॅग नंतर 6e नाव वापरल्याबद्दल आक्षेप घेतला होता. त्यावर महिंद्रानं सांगितलं की त्याचं चिन्ह "BE 6e" आहे. इंडिगो फ्लाइटसाठी वापरलेला कोड स्वतंत्र "6E" नाहीय. ते असंही म्हणाले की त्याचं चिन्ह इंडिगोच्या "6E" पेक्षा मूलभूतपणे वेगळं आहे.

कंपनीनं नाव बदललं : महिंद्रानं BE 6e चं नाव बदलून BE 6 केलं आहे. नाव बदलण्यासोबतच, कंपनीनं सांगितलं आहे की ते BE 6e ट्रेडमार्कचं संरक्षण करण्यासाठी इंडिगोला विरोध करेल.