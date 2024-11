महिंद्राच्या XEV 9e आणि BE 6e या दोन अलिशान कार लॉंच, जाणून घ्या फीचरसह किंमत

हैदराबाद : महिंद्रानं आपल्या दोन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही भारतीय बाजारपेठेत लॉंच केल्या आहेत. महिंद्रा BE 6e आणि XEV 9e अशा या दोन इलेक्ट्रिक SUV आहेत. या दोन्ही इलेक्ट्रिक SUV चे डिझाईन आणि इंटिरियर खूप आलिशान बनवण्यात आलं आहे. Mahindra BE 6e आणि XEV 9e कोणत्या खास फीचर्ससह लॉंच करण्यात आली आहेत?, त्यांची किंमत काय? जाणून घेऊया या बातमीतून...

Mahindra XEV 9e and BE 6e : बाह्य डिझाईन

Mahindra XEV 9e : XEV 9e चं फ्रंट प्रोफाईल खूपच मजबूत आहे. त्याच्या बोनेटखाली कनेक्ट केलेला LED DRL सेटअप दिलेला आहे. जो स्टॅक केलेल्या LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्सपर्यंत विस्तारतो. यात दोन एलईडी फॉग लॅम्प आणि एअर इनलेट देखील आहेत.यात एरोडायनॅमिकली डिझाईन केलेल्या ड्युअल-टोन अलॉय व्हीललाही ब्लॅक फिनिश मिळणार असून कनेक्ट केलेला LED टेल लाइट सेटअप देण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये वरती स्लीक, उलटे L-आकाराचे LED DRL देखील आहेत. यामध्ये दिलेले कनेक्टेड LED टेल लाइट्स XEV 9e चा एकूण लुक खूपच मजबूत बनवतात.

Mahindra BE 6e : Mahindra BE 6e मध्ये आकर्षक कट आणि क्रिझसह उत्तम बोनेट डिझाइन आहे. यात एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखील आहेत. यात सी-आकाराचे एलईडी डीआरएल आहेत. LED फॉग लॅम्प आणि XEV 9e सारखी सिल्व्हर स्किड प्लेट देखील आहे. BE 6e मध्ये ड्युअल-टोन अलॉय व्हील आहेत, परंतु व्हिल ग्लॉस क्लेडिंग XEV 9e प्रमाणेच आहे. यात समोरच्या दरवाज्यावर फ्लश-प्रकारचे डोअर हँडल आहेत, तर मागील दरवाजाचं हँडल सी-पिलरमध्ये आहे. कारच्या बंपरला अतिशय आकर्षक लूक देण्यात आला आहे.

महिंद्रा XEV 9e आणि BE 6e : इंटिरियर

Mahindra XEV 9e : यात 12.3-इंच युनिटसह तीन-स्क्रीन सेटअप आहे. हे महिंद्राच्या Adrenox सॉफ्टवेअरवर चालतं. यात दोन-स्पोक फ्लॅट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखील आहे. यात HVAC आणि सेंटर कन्सोल कंट्रोल सारखे काही स्विचगियर देखील आहेत. यात इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आणि ड्राइव्ह मोड तसंच ब्रेक-बाय-वायर तंत्रज्ञान यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. त्याच्या टॉप-स्पेक व्हेरियंटमध्ये पॅनोरामिक सनरूफ आणि डॉल्बी ॲटमॉससह 16-स्पीकर हार्मोन कार्डन सिस्टम आहे. हे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी 7 एअरबॅग्ज, लेव्हल 2 ADAS सूट, 360-डिग्री कॅमेरा आणि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज आहे. इट्सेंट्री-लेव्हल व्हेरियंटमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी 6 एअरबॅग्ज, एक मागील कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आणि टायर प्रेशर मॉनिटर यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत.

स्वयंचलित हवामान नियंत्रण प्रणाली : याशिवाय तीन स्क्रीन सेटअपसह स्वयंचलित हवामान नियंत्रण प्रणाली, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ऍपल कारप्ले, कनेक्ट केलेले कार तंत्रज्ञान, 4 स्पीकर आणि 2 ट्वीटर, पुश-बटण स्टार्ट, ऑटो हेडलाइट्स आणि वायपर्स, मागील एसी व्हेंट्स, उंची समायोजित ड्रायव्हरची सीट आणि सीट बेल्ट, टिल्ट आणि टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग समायोजित, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आणि 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग मागील सीट देखील प्रदान केल्या आहेत.

Mahindra BE 6e : Mahindra BE 6e मध्ये 12.3-इंच फ्लोटिंग स्क्रीन आहे, जी 30 पेक्षा जास्त प्री-इंस्टॉल केलेल्या ॲप्ससह MAIA सॉफ्टवेअर चालवते. सेगमेंट-फर्स्ट ऑगमेंटेड रिॲलिटी हेड-अप डिस्प्ले देखील आहे. फ्लोटिंग सेंटर कन्सोलसह नवीन टू-स्पोक, फ्लॅट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील या दिलेले आहे. BE 6e मध्ये एअरक्राफ्ट थ्रस्ट लीव्हर-स्टाईल ड्राइव्ह मोड आहे. ड्राइव्ह मोडसाठी रोटरी डायल, वायरलेस चार्जिंग पॅड आणि कप होल्डर देखील आहे. कारच्या छतावर विमान-शैलीचे नियंत्रण पॅनेल देखील आहे, ज्यामध्ये प्रकाश आणि सनरूफ नियंत्रण करता येतं

ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल : BE 6e च्या टॉप-स्पेक व्हेरियंटमध्ये ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, एकात्मिक मल्टी-कलर लाइटिंग पॅटर्न, आणि लॅमिनेटेड ग्लास पॅनोरमिक सनरूफ आहे. तसंच, ऑटो पार्क असिस्ट, इन-कार कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डॉल्बी ॲटमॉस 16-स्पीकर हरमन कार्डन साऊंड सिस्टम, ॲम्बियंट लाइटिंग, पॉवर ड्रायव्हर सीट आणि इन-बिल्ट वाय-फायसह 5G कनेक्टिव्हिटी यांसारखी वैशिष्ट्ये प्रदान करण्यात आली आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी यामध्ये लेव्हल 2 ADAS सूट, 360-डिग्री कॅमेरा आणि 7 एअरबॅग यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.

महिंद्रा XEV 9e पॉवरट्रेन : XEV 9e महिंद्राच्या स्केलेबल आणि मॉड्यूलर बॉर्न-EV INGLO प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. यात 59kWh आणि 79kWh LFP लिथियम-लोह-फॉस्फेट) बॅटरी आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार बॅटरीला 175 kW DC फास्ट चार्जर वापरून बॅटरी फक्त 20 मिनिटांत 20 टक्के ते 80 टक्के चार्ज केली जाऊ शकते.

6.7 सेकंदात 0-100kph चा वेग : कारच्या 79 kWh युनिटला पूर्ण चार्ज केल्यानंतर 656 किमी पर्यंतची रेंज मिळेल, असा दावा कंपनीनं केला आहे. त्याच वेळी, युरोपियन WTLP वर, कूप-एसयूव्ही 533 किमी धावेल. कंपनीचं म्हणणे आहे की ती एकदा चार्ज केल्यानंतर 500 किमी पेक्षा जास्त रेंज देईल. यात महिंद्राची 'कॉम्पॅक्ट थ्री-इन-वन पॉवरट्रेन' आहे, ज्यामध्ये मोटर, इन्व्हर्टर आणि ट्रान्समिशन समाविष्ट आहे. 79 kWh बॅटरीसह, ती 286 hp पॉवर आणि 380 Nm टॉर्क जनरेट करते. कंपनीचा दावा आहे की XEV 9e फक्त 6.7 सेकंदात 0-100kph चा वेग पकडते. त्याचे 59 kWh युनिट 231 hp पॉवर जनरेट करते. यात फ्रंट आणि रियर डिस्क सेटअप आहे. यामध्ये दिलेली ब्रेक-बाय-वायर प्रणाली 100 किमी प्रतितास ते ४० मैल प्रतितास या वेगानं ब्रेक मारण्यास मदत करते.

Mahindra BE 6e बॅटरी पॅक, रेंज आणि पॉवरट्रेन : Mahindra BE 6e दोन बॅटरी पॅकसह लॉंच करण्यात आली आहे. एक बॅटरी 59 kWh युनिट आणि दुसरी 79 kWh युनिटची आहे. XEV 9e प्रमाणे, हे महिंद्राच्या स्केलेबल आणि मॉड्यूलर बॉर्न-EV INGLO प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. BE 6e दोन ट्युनिंग स्थितीत आणलं आहे. 59 kWh बॅटरीनं सुसज्ज असलेला त्याचा प्रकार 228 hp पॉवर जनरेट करतं, तर 79 kWh बॅटरीसह सुसज्ज व्हेरिएंट 281 hp पॉवर जनरेट करतं. हे दोन्ही प्रकार 380 Nm टॉर्क जनरेट करतात.

बॅटरी पॅकवर आजीवन वॉरंटी : BE 6e चे हाय-स्पेक व्हेरिएंट फक्त 6.7 सेकंदात 0-100 mph पर्यंत वेग वाढवू शकतं. कारमध्ये तीन ड्राइव्ह मोड आहेत, जे रेंज, एव्हरीडे आणि रेस आहेत. ARAI चा दावा आहे की बॅटरीची रेंज पूर्ण चार्ज केल्यानंतर 682 किमी आहे. महिंद्रा आपल्या बॅटरी पॅकवर आजीवन वॉरंटी देत ​​आहे. कंपनीचा दावा आहे की 175 kW DC फास्ट चार्जरसह, बॅटरी फक्त 20 मिनिटांत 20 टक्क्यांवरून 80 टक्के चार्ज होते. यात रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग, व्हेरिएबल गियर रेशोसह इलेक्ट्रिक पॉवर स्टीयरिंग, ईएमआय-ॲक्टिव्ह सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेक-बाय-वायर तंत्रज्ञान आणि सर्व चाकांवर डिस्क ब्रेक मिळतात.

Mahindra XEV 9e आणि BE 6e: किंमत

Mahindra XEV 9e : महिंद्रानं XEV 9e ऑल-इलेक्ट्रिक कूप-SUV लाँच केली आहे, त्याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 21.90 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये चार्जरच्या किंमतीचा समावेश नाही.

Mahindra BE 6e : महिंद्रा BE 6e भारतात 18.90 लाख रुपयांच्या प्रारंभिक एक्स-शोरूम किमतीत लॉंच करण्यात आली आहे. BE 6e ची डिलिव्हरी फेब्रुवारीच्या शेवटी किंवा मार्च 2025 च्या सुरुवातीला सुरू होईल.

