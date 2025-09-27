महाराष्ट्र सरकारचा विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाकांक्षी उपक्रम: 51 विद्यार्थ्यांना नासासह इस्रोची वारी घडवणार
महाराष्ट्र सरकारनं विद्यार्थ्यांना विज्ञानप्रेमी बनवण्यासाठी क्रांतिकारी योजना जाहीर केली. दरवर्षी 21 विद्यार्थ्यांना सरकार नासाला भेट देण्यासाठी पाठवणार आहे, तर 51 जण इसरोचा दौरा करतील,
Published : September 27, 2025 at 10:27 AM IST
हैदराबाद : महाराष्ट्र सरकारनं विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि अवकाश संशोधनाकडं प्रेरित करण्यासाठी एक क्रांतिकारी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत दरवर्षी 51 विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (नासा) केंद्राला भेट देण्यासाठी पाठवलं जाईल, तर दुसरीकडं 51 विद्यार्थ्यांना भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इसरो) च्या बंगळुरू मुख्यालयाची भेट घडवली जाईल. 'मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी' या योजनेअंतर्गत ही योजना राबवली जाणार असून, ती विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड वाढवण्यास मदत करेल. या योजनेच्या नासा भेटीवर सुमारे 3 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, जून 2025 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिला मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण विभागानं विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे. विज्ञान आणि अवकाश संशोधन हे क्षेत्र जगातील सर्वात रोमांचक आणि आव्हानात्मक क्षेत्रांपैकी एक आहे. अमेरिकेतील नासा ही सरकारी संस्था अवकाश अन्वेषण, पृथ्वी व अवकाश विज्ञान, विमानशास्त्र संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याचं काम करतं. तसंच, भारतातील इसरो ही संस्था अवकाश मिशनद्वारे देशाला जागतिक पातळीवर नेते. अशा संस्थांच्या भेटीनं विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची उत्सुकता वाढेल आणि ते भविष्यात संशोधक बनण्यासाठी प्रेरित होतील.
या योजनेची रचना अशी आहे की, तहसील पातळीवर आयोजित विज्ञान प्रकल्प स्पर्धांमध्ये प्रथम 21 उमेदवारांना जिल्हा विज्ञान केंद्राची भेट घडवली जाईल. जिल्हा पातळीवरील स्पर्धांमध्ये प्रथम 51 प्रकल्पांसाठी बंगळुरू येथील इसरो मुख्यालयाची भेट आयोजित केली जाईल. तर राज्य पातळीवरील अंतिम 51 विजेत्यांना नासा भेटीची संधी मिळेल. ही योजना केवळ विजेत्यांसाठीच नाही, तर स्पर्धेत भाग घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी भोयर यांनी सांगितलं, "आम्ही स्पर्धांमध्ये विजेत्यांना पुरस्कार देतो, पण जे विद्यार्थी जिंकू शकत नाहीत, तेही कठोर परिश्रम करतात. त्यांना सन्मान देण्यासाठी ही योजना तयार केली आहे. विज्ञान प्रकल्प स्पर्धा तहसील, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर आयोजित केल्या जातात आणि यामुळं विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळेल."
नासा भेटीसाठी होणाऱ्या खर्चाबाबत शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, तहसील आणि जिल्हा पातळीवरील भेटींचा खर्च जिल्हा योजना आणि विकास परिषद (डीपीडीसी) च्या बजेटमधून केला जाईल. मात्र, नासा भेटीचा एकूण खर्च 3 कोटी रुपये असल्यानं राज्य स्तरावर मंजुरी आवश्यक आहे. ही योजना अजून अंतिम मंजुरीची वाट पाहत असली, तरी जून 2025 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. अधिकाऱ्यानं नमूद केलं, "आम्ही लवकरच निधीची मंजुरी मिळवण्याची अपेक्षा करतो." या योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना केवळ भेट घालण्यापुरतं मर्यादित राहणार नाही, तर त्यांना संशोधनाची ओळख होईल आणि ते मोठ्या कल्पनांसाठी प्रेरित होतील.
भोयर यांनी पुढं सांगितलं की, या योजनेचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना विज्ञानाकडं प्रोत्साहित करणे आहे. "विद्यार्थी वैज्ञानिक संशोधनात रुची घेतील. यामुळं महाराष्ट्रभरातील विद्यार्थ्यांना विज्ञान केंद्रांची भेट घेता येईल आणि भविष्यासाठी मोठ्या कल्पना रंगवता येतील." नुकतेच, सरकारनं राज्य पातळीवरील स्पर्धेच्या विजेत्यांसाठी पुरस्कार रक्कम 5,000 रुपयांवरून 51,000 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. ही वाढ विद्यार्थ्यांच्या उत्साहाला चालना देणारी आहे.
ही योजना महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताला आघाडीवर ठेवण्यासाठी असे उपक्रम आवश्यक आहेत. इसरोच्या चंद्रयान आणि मंगलयान यांसारख्या यशस्वी मिशनमुळं देशातील युवा वर्ग प्रेरित होत आहे. नासाच्या भेटीनं विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील संशोधनाची ओळख होईल. यामुळं ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही अवकाश संशोधनाची संधी मिळेल. या योजनेच्या अमलबजावणीसाठी शालेय शिक्षण विभागानं तयारी सुरू केली आहे. स्पर्धांचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाईल. विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा. विज्ञान हे भविष्य आहे आणि अशा उपक्रमांमुळं महाराष्ट्र विज्ञानाच्या पथावर अग्रेसर होईल.
