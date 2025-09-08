नोकरी घोटाळ्यांमधील वाढ रोखण्यासाठी लिंक्डइननं सादर केली नवीन पडताळणी वैशिष्ट्ये
लिंक्डइननं नोकरीतील घोटाळ्यांमधील वाढ रोखण्यासाठी नवीन पडताळणी वैशिष्ट्ये सादर केली आहेत.
Published : September 8, 2025 at 5:07 PM IST
मुंबई : भारतातील रोजगार बाजारपेठ झपाट्यानं डिजिटल होत असताना, ऑनलाइन नोकरी घोटाळ्यांचं प्रमाणही वाढत आहे. यामुळं उमेदवारांना आर्थिक आणि भावनिक नुकसान सहन करावं लागत आहे. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी लिंक्डइननं नोकरी शोधणाऱ्यांचा विश्वास वाढवण्यासाठी आणि ऑनलाइन परस्परसंवाद सुरक्षित करण्यासाठी नवीन सत्यापन (पडताळी) वैशिष्ट्ये सादर केली आहेत. गेल्या वर्षभरात भारतात लिंक्डइनवर सत्यापन स्वीकारण्याचं प्रमाण 2.4 पट वाढलं आहे.
नवीन पडताळणी वैशिष्ट्ये
लिंक्डइननं प्रोफेशनल्सच्या सुरक्षिततेसाठी तीन महत्त्वपूर्ण सत्यापन वैशिष्ट्ये लाँच केली आहेत.
विस्तारित कंपनी पेज सत्यापन
आता लहान व्यवसायांसह, ज्यांच्याकडं पेड प्रीमियम पेज सबस्क्रिप्शन आहे, अशा अधिक कंपन्यांना त्यांच्या पेजची पडताळणी करता येईल. 85% व्यवसाय ग्राहकांचा विश्वास हा व्यवसाय निवडीसाठी महत्त्वाचा घटक मानतात. हे सत्यापन कंपन्यांना ग्राहक, संभाव्य कर्मचारी आणि भागीदारांशी विश्वासपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यास मदत करतं.
रिक्रूटर वर्कप्लेस सत्यापन
‘रिक्रूटर’ किंवा ‘टॅलेंट अॅक्विझिशन स्पेशालिस्ट’ अशी शीर्षके असलेल्या सदस्यांना त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये शीर्षक जोडण्यापूर्वी त्यांच्या कार्यस्थळाचं सत्यापन करणे बंधनकारक आहे. यामुळं नोकरी शोधणाऱ्यांना खात्री मिळते की ते खऱ्या रिक्रूटर्सशी संवाद साधत आहेत, तसंच रिक्रूटर्सना सुरुवातीपासून विश्वास निर्माण करण्यास मदत होते.
कार्यकारी पदांचं सत्यापन
व्यवस्थापकीय संचालक किंवा उपाध्यक्ष यांसारख्या वरिष्ठ पदांसाठी आता कार्यस्थळ सत्यापन आवश्यक आहे. यामुळं तोतयागिरी रोखण्यास मदत होईल.
लिंक्डइनच्या सुरक्षिततेच्या पायाभूत सुविधा
लिंक्डइननं 2023 पासून ओळखपत्रं, नोकऱ्या, कंपनी पेजेस आणि रिक्रूटर्ससाठी सत्यापन सुरू केलं आहे. जागतिक स्तरावर 9 कोटींहून अधिक प्रोफेशनल्सचं सत्यापन झालं असून, त्यांना 60% जास्त प्रोफाइल व्ह्यूज आणि ३०% जास्त कनेक्शन रिक्वेस्ट्सचा लाभ मिळाला आहे. तसंच, सत्यापित प्रोफाइल्सना रिक्रूटर्सकडून 13% जास्त इनमेल्स मिळाले आहेत. लिंक्डइनच्या प्रगत तंत्रज्ञानामुळं 99% बनावट खाती आणि घोटाळे नोंदवण्यापूर्वीच ब्लॉक होताय. 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2024 दरम्यान, लिंक्डइननं 80.6 दशलक्ष बनावट खाती नोंदणीच्या वेळीच रोखली होती.
सुरक्षित नोकरी शोधासाठी टिप्स
- लिंक्डइन इंडियाच्या लीगल अँड पब्लिक पॉलिसी प्रमुख अदिती झा यांनी नोकरी शोधताना सावधगिरी बाळगण्याच्या टिप्स दिल्या आहेत.
- ऑनबोर्डिंगपूर्वी बँक तपशील शेअर करू नका.
- संशयास्पद विनंत्या, जसे की एन्क्रिप्टेड सॉफ्टवेअर डाउनलोड करणे किंवा पैसे पाठवणे, नाकारा.
- खूप चांगल्या वाटणाऱ्या ऑफर्सबाबत सतर्क राहा.
- खाते सेटिंग्ज, रिकव्हरी पर्याय आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये अद्ययावत ठेवा.
- सत्यापित जॉब पोस्टिंग्ज : सत्यापन बॅज असलेल्या जॉब पोस्टिंग्ज खात्रीशीर असतात.
- मॅसेज वॉर्निंग्ज : संभाव्य घोटाळ्यांचा स्वयंचलित शोध सक्रिय ठेवा.
- सत्यापन फिल्टर्स : फक्त सत्यापित नोकऱ्या दाखवण्यासाठी जॉब सर्च फिल्टर वापरा.
- पासकी : डिव्हाइस अनलॉकद्वारे जलद आणि सुरक्षित लॉगिन.
- टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन: अनधिकृत ॲक्सेसपासून संरक्षण.
या उपाययोजनांमुळं लिंक्डइन भारतातील नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह व्यासपीठ बनत आहे, ज्यामुळं घोटाळ्यांचा धोका कमी होण्याची शक्यता आहे. .