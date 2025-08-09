हैदराबाद: "वीज कधीच एकाच ठिकाणी दोनदा पडत नाही" (Lightning never strikes same place twice) ही म्हण आपण अनेकदा ऐकली असेल. पण ही म्हण खरोखर खरी आहे का? प्रत्यक्षात, ही केवळ एक समजूत आहे. वीज अनेकदा एकाच ठिकाणी पुन्हा पुन्हा पडू शकते. विशेषतः उंच ठिकाणी आणि वास्तूंवर, झाडांवर किंवा मनोऱ्यांवर वीज पडेते. या बातमीत आपण या मिथकामागील वैज्ञानिक सत्य, त्याची कारणे आणि वीज पडण्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठीच्या खबरदारी याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ...
वीज पुन्हा पुन्हा पडण्याची शक्यता
"वीज कधीच एकाच ठिकाणी दोनदा पडत नाही" ही म्हण लोकांमध्ये खूप लोकप्रिय (Lightning myth) आहे.मात्र, ही म्हण वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीची आहे. वीज ही एक नैसर्गिक विद्युत ऊर्जा आहे, जी ढगांमधून जमिनीच्या दिशेने येते आणि ती नेहमीच कमी प्रतिकाराचा मार्ग निवडते. जर एखादं ठिकाण, जसं की उंच इमारत, झाड किंवा मनोरा, वीज आकर्षित करण्यासाठी अनुकूल असेल, तर तिथं विज पुन्हा पुन्हा पडण्याची शक्यता खूप जास्त असते.
एकाच ठिकाणी वीज पडलेली ठिकाणे
जगातील काही प्रसिद्ध इमारती या तथ्याचा पुरावा देतात. उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्कमधील एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ही इमारत दरवर्षी सरासरी 23 वेळा वीजेनं प्रभावित होते. काही वेळा एकाच वादळात ती 12 वेळा वीजेनं बाधित झाली आहे. याचप्रमाणे, शिकागोमधील विलिस टॉवर आणि टोरंटोमधील सीएन टॉवर यांसारख्या उंच इमारतींवरही वीज वारंवार पडते. याचं मुख्य कारण असं आहे की, या इमारतींची उंची ढग आणि जमीन यांच्यातील अंतर कमी करते, ज्यामुळं वीजेचा लीडर (विद्युत प्रवाह) सहजपणे तिथपर्यंत पोहोचतो.
या मिथकामागील उत्पत्ती कदाचित एका रूपकातून झाली असावी, असा अंदाज आहे.ही म्हण बहुधा एखादी असामान्य घटना पुन्हा घडण्याची शक्यता कमी असते, असं दर्शवण्यासाठी वापरली गेली असावी. परंतु, वीजेच्या बाबतीत, वैज्ञानिक तथ्ये या गोष्टीला खोडून काढतात. वीज ही नेहमीच सर्वात सोपा मार्ग शोधते, आणि जर एखादे ठिकाण उंच किंवा एकटे असेल, तर तिथं पुन्हा वीज पडण्याची शक्यता जास्त असते. वीजेच्या गुणधर्मामुळं ती किती धोकादायक ठरू शकते, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. वीज पडण्यामुळं आग लागणे, इमारतींना नुकसान होणे, आणि अगदी जीवितहानी होण्याचा धोका असतो. विशेषतः उंच इमारती, धातूच्या वस्तू, आणि पाण्याच्या जवळ असलेल्या जागा या ठिकाणी वीज पडण्याचा धोका जास्त असतो.
विजेपासून सुरक्षित राहण्यासाठी काय करावे?
- वीज, वादळादरम्यान सुरक्षित राहण्यासाठी काही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.
1.घरात राहा: वादळादरम्यान शक्यतो घराबाहेर पडू नका. घरामध्ये असाल तर खिडक्या आणि दरवाजे बंद ठेवा.
2.उंच ठिकाणांपासून दूर रहा: उंच झाडे, खांब, किंवा धातूच्या वस्तूंपासून अंतर राखा, कारण तिथं विज पडण्याची शक्यता जास्त असते.
3.इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बंद करा:वीज पडल्यास विद्युत प्रवाहामुळं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे खराब होऊ शकतात. त्यामुळं टीव्ही, संगणक, आणि इतर उपकरणे बंद करा.
4.पाण्यापासून दूर रहा:वीज पडत असताना पाण्याच्या संपर्कात येणे टाळा, कारण पाणी हे विद्युत प्रवाहाचं उत्तम वाहक आहे.
5.वाहनात असाल तर खबरदारी घ्या:जर तुम्ही गाडीत असाल, तर खिडक्या बंद ठेवा आणि धातूच्या भागांना स्पर्श करू नका.
वीजेचं वैज्ञानिक तथ्य
वीज ही ढगांमधील आणि जमिनीमधील विद्युत शुल्काच्या असमतोलामुळं निर्माण होते. जेव्हा हा असमतोल खूप जास्त होतो, तेव्हा विद्युत प्रवाह ढगांतून जमिनीकडे येतो. हा प्रवाह प्रचंड शक्तिशाली असतो आणि त्यामुळं तापमान 30,000 अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचू शकतं, जे सूर्याच्या पृष्ठभागापेक्षा सहापट जास्त गरम आहे. हे प्रचंड तापमान आणि ऊर्जेमुळं वीज पडण्याच्या ठिकाणी मोठे नुकसान होऊ शकतं. उंच इमारतींना वीज पडण्यापासून वाचवण्यासाठी लाईटनिंग रॉड्स (विजेचे संनादक) बसवले जातात. हे रॉड्स वीजेचा प्रवाह नियंत्रितपणे जमिनीत सोडतात, ज्यामुळं इमारतीचं नुकसान टाळलं जातं. अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानामुळं मोठ्या शहरांमधील उंच इमारतींना संरक्षण मिळतं.
मिथकामागील सत्य?
"वीज कधीच एकाच ठिकाणी दोनदा पडत नाही" हे मिथक टिकण्यामागील कारण म्हणजे त्याचा रूपकात्मक वापर. ही म्हण एखाद्या व्यक्तीला सांगण्यासाठी वापरली जाते.एखादी वाईट घटना पुन्हा घडणार नाही,असा या म्हणीचा शब्दशः अर्थ घेतला तर तो चुकीचा आहे. वीजेच्या बाबतीत, ती पुन्हा पुन्हा त्याच ठिकाणी पडू शकते.
वीज कधीच एकाच ठिकाणी दोनदा पडत नाही" हे मिथक वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचं आहे. वीज अनेकदा एकाच ठिकाणी पुन्हा पुन्हा पडू शकते, विशेषतः उंच ठिकाणांवर. यामुळं, वीज पडण्याच्या धोक्याकडं दुर्लक्ष करू नये. वादळादरम्यान योग्य खबरदारी घेणे आणि सुरक्षित राहणे महत्त्वाचं आहे. वीजेच्या या नैसर्गिक शक्तीपासून स्वतःला आणि आपल्या मालमत्तेला सुरक्षित ठेवा.
