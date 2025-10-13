फोनशिवाय लेंसकार्टच्या बी कॅमेरा स्मार्टग्लासेसवरून करा पेंमेट
लेंसकार्टचे बी कॅमेरा स्मार्टग्लासेसवरून (Lenskart B Camera Smartglasses) आवाज प्रमाणीकरणाद्वारे UPI पेमेंट्स करता येणार आहे. फोनशिवाय QR कोड स्कॅन करून आवाजानं पेमेंट करता येणार आहे.
Published : October 13, 2025 at 5:15 PM IST
हैदराबाद : लेंसकार्ट हा चष्म्यांचा प्रसिद्ध ब्रँड आता वेअरेबल टेक्नॉलॉजीत क्रांती घडवतोय. ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हल 2025 मध्ये बी कॅमेरा स्मार्टग्लासेसमध्ये UPI पेमेंटची (Lenskart B Camera Smartglasses) एकत्रीकरण सुविधा देण्यात आली आहे. यात तुम्ही QR कोड स्कॅन करून आणि आवाजाच्या कमांडद्वारे पेमेंट करू शकता. यासाठी फोन किंवा पिनची गरज नसणार आहे.पेयुष बन्सल यांच्या या नवकल्पनेमुळं दैनंदिन व्यवहार सोपा आणि वेगवान होणार आहेत.
स्मार्टग्लासेवरून करा पेमेंट
लेंसकार्टच्या या नव्या स्मार्टग्लासेसमुळं पेमेंटची संकल्पना पूर्णपणे बदलणार आहे. चहा किंवा किराणा विकत घेताना तुम्हाला आता खिशातून फोन काढण्याची गरज नाही.बस तुम्हाला यासाठी QR कोडकडं पहावं लागेल, त्यानंतर कॅमेरानं स्कॅन करून आवाजानं प्रमाणित करून तत्काळ व्यवहार तात्काळ पूर्ण करता येईल. NPCI च्या UPI सर्कल तंत्रज्ञानानं हे ग्लासेस वापरकर्त्याच्या बँक खात्याशी सुरक्षितपणे जोडले जातील. हे फीचर मुंबईत झालेल्या ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हल 2025 मध्ये सादर करण्यात आलं आहे, ज्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही भाग घेतला होता. लेंसकार्टचे संस्थापक आणि सीईओ पेयुष बन्सल यांनी एक्स (पूर्वी ट्विटर) वर म्हटलय, "स्मार्टग्लासेसच्या कॅमेरात पेमेंट एकत्र करून आम्ही हे व्यवहार अत्यंत सोपे बनवू इच्छितो." हे उत्पादन येणाऱ्या महिन्यांत बाजारात येईल, ज्यामुळं भारतातील वेअरेबल टेक क्षेत्रात लेंसकार्टला मोठी झेप घेण्याची संधी मिळणार आहे.
लेंसकार्टचे UPI-संचालित स्मार्टग्लासेस
हे स्मार्टग्लासेस केवळ पेमेंटपुरते मर्यादित नाहीत. त्यात अत्याधुनिक पॉइंट-ऑफ-व्ह्यू (POV) कॅमेरा आणि AI-संचालित वैशिष्ट्ये आहेत. वापरकर्ते फोटो कॅप्चर करू शकतात, व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतात आणि स्मार्ट असिस्टंटचा वापर करू शकतात. दृष्टीदोष असलेल्यांसाठी आरामदायक डिझाइन असून, ते दैनंदिन वापरासाठी उत्तम आहेत. पूर्वी लेंसकार्टनं फोनिक स्मार्ट ग्लासेस लॉंच केले होते, ज्यात कॉल्स आणि म्युझिक प्लेबॅकची सुविधा होती. बी कॅमेरा हे त्याचा उन्नत प्रकार आहे, ज्याच्या UPI एकत्रीकरणामुळं व्यावहारिकता वाढली आहे.
UPI सर्कलद्वारे ग्लासेस बँक खात्याशी लिंक होतात, ज्यामुळं आवाज प्रमाणीकरण सुरक्षित होतं. उदाहरणार्थ, दुकानात QR कोड स्कॅन केल्यानंतर "पेमेंट कन्फर्म" म्हणालात तर व्यवहार पूर्ण होईल. हे वैशिष्ट्य डिजिटल इंडियाला पूरक असून कॅशलेस व्यवहारांना चालना मिळतेय. लेंसकार्टनं हे NPCI सोबत भागीदारीत विकसित केलं आहे, ज्यामुळे भारतातील फिनटेक इकोसिस्टम मजबूत होईल. कंपनीनं नुकतीच IPO साठी SEBI कडून मंजुरी मिळवली असून, हे उत्पादन त्यांच्या तंत्रज्ञान-प्रधान ब्रँडला नवं वळण देईल.
AI वैशिष्ट्ये आणि कॅमेरा सपोर्टसह स्मार्टग्लासेस
बी कॅमेरा स्मार्टग्लासेसमध्ये ड्युअल HD कॅमेरा आहे, ज्यामुळे रिअल-टाइम नोटिफिकेशन्स आणि AI टूल्स उपलब्ध होतात. हे ग्लासेस "व्हिजन, इंटेलिजन्स आणि कॉमर्स" चं संयोजन आहेत. वापरकर्ते स्मार्ट असिस्टंटद्वारे सूचना मिळवू शकतात, जसं की हवामान किंवा नेव्हिगेशन. फिनटेक फेस्टिव्हलमध्ये सादर झालेल्या या उत्पादनानं इंडस्ट्रीला आश्चर्यचकित केलंय. भारतातील वेअरेबल मार्केट वेगानं वाढत असून, लेंसकार्ट नवकल्पनेचं उदाहरण आहे. भविष्यात असं तंत्रज्ञान दैनंदिन जीवन अधिक सोपं करणार आहे. हे स्मार्टग्लासेस भारतातील डिजिटल क्रांतीचं प्रतीक आहेत. लेंसकार्टच्या या पावलामुळं स्टार्टअप्सना प्रेरणा मिळेल आणि UPI चा विस्तार होईल.
