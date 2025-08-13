ETV Bharat / technology

लेनोवोनं भारतात लाँच केले दोन नवे अँड्रॉइड टॅबलेट : जाणून घ्या, आयडियाटॅब आणि लेनोवो टॅबची किंमत

लेनोवोनं भारतात दोन नवीन अँड्रॉइड टॅबलेट्स आयडियाटॅब आणि लेनोवो टॅब लाँच केले . दोन्ही परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध आहेत.

Lenovo IdeaTab and Lenovo Tab
आयडियाटॅब आणि लेनोवो टॅब (Lenovo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 5:20 PM IST

हैदराबाद : इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी लेनोवोनं भारतात दोन नवीन अँड्रॉइड टॅबलेट्स लाँच केले आहेत. या टॅबलेट्सचं नाव लेनोवो आयडियाटॅब आणि लेनोवो टॅब आहेत. हे दोन्ही टॅबलेट्स आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज असून, वेगवेगळ्या गरजांसाठी डिझाइन केले गेले आहेत. आयडियाटॅब 5G कनेक्टिव्हिटी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वैशिष्ट्यांसह येतो, तर लेनोवो टॅब मल्टिमीडिया वापरासाठी अधिक योग्य आहे. दोन्ही टॅबलेट्स लेनोवोच्या वेबसाइट, स्टोअर्स, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि निवडक रिटेल स्टोअर्सवर खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत.

Lenovo IdeaTab
लेनोवो आयडियाटॅब (Lenovo)

लेनोवो आयडियाटॅब वैशिष्ट्ये आणि किंमत
लेनोवो आयडियाटॅबची किंमत 17,999 रुपयांपासून सुरू होते आणि हा टॅबलेट लूना ग्रे रंगात उपलब्ध आहे. यात 11 इंचांचा 2.5K रिझोल्यूशन डिस्प्ले आहे, जो 90Hz रिफ्रेश रेट आणि 500 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो. ऑडिओसाठी, यात Dolby Atmos नं ट्यून केलेले चार स्पीकर्स आहेत, जे उत्कृष्ट ध्वनी अनुभव देतात. हा टॅबलेट MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसरद्वारे समर्थित आहे, ज्यामध्ये 8GB पर्यंत रॅम आणि 256GB पर्यंत स्टोरेज आहे.

Lenovo IdeaTab
लेनोवो आयडियाटॅब (Lenovo)

आयडियाटॅब बॅटरी
आयडियाटॅब Android 15 वर चालतो आणि यात लेनोवो AI नोट्स आणि Google Gemini चे Circle to Search यासारखी AI-आधारित वैशिष्ट्ये आहेत. स्टायलस सपोर्टसह येणारा हा टॅबलेट स्टायलस स्वतंत्रपणे खरेदी करावा लागेल. कॅमेर्‍याबाबत, यात 8MP रियर कॅमेरा आणि 5MP फ्रंट कॅमेरा आहे. यात 7,040mAh बॅटरी आहे जी 20W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. हा टॅबलेट प्रगत तंत्रज्ञान आणि उत्पादकतेसाठी उत्तम पर्याय आहे.

Lenovo IdeaTab
लेनोवो आयडियाटॅब (Lenovo)

लेनोवो टॅब वैशिष्ट्ये आणि किंमत
लेनोवो टॅबची किंमत 10,999 रुपयांपासून सुरू होते आणि हा टॅबलेट पोलर ब्लू रंगात उपलब्ध आहे. यात 10.1 इंचांचा FHD डिस्प्ले आहे, जो 60Hz रिफ्रेश रेट आणि 400 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो. हा डिस्प्ले TUV प्रमाणित आहे, ज्यामुळं डोळ्यांवरील ताण कमी होतो. ऑडिओसाठी, यात Dolby Atmos ने ट्यून केलेले ड्युअल स्पीकर्स आहेत. हा टॅबलेट MediaTek Helio G85 प्रोसेसरद्वारे समर्थित आहे, ज्यामध्ये 4GB रॅम आणि 128GB पर्यंत स्टोरेज आहे.

Lenovo Tab
लेनोवो टॅब (Lenovo)
Lenovo IdeaTab and Lenovo Tab
लेनोवो आयडियाटॅब लेनोवो टॅब (Lenovo)

लेनोवो टॅब बॅटरी
लेनोवो टॅब Android 14 वर चालतो आणि यात 8MP रियर कॅमेरा आणि 5MP फ्रंट कॅमेरा आहे. यात 5,100mAh बॅटरी आहे, जी 15W क्विक चार्जिंगला सपोर्ट करतो आणि 20W चार्जरसह येतो. लेनोवोच्या म्हणण्यानुसार, स्टँडबाय मोडमध्ये हा टॅबलेट डिजिटल फोटो फ्रेम किंवा घड्याळ म्हणून काम करू शकतो. हा टॅबलेट मल्टिमीडिया आणि मनोरंजनासाठी आदर्श आहे.

Lenovo Tab
लेनोवो टॅब (Lenovo)

उपलब्धता
दोन्ही टॅबलेट्स लेनोवोच्या अधिकृत वेबसाइट, लेनोवो स्टोअर्स, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि निवडक रिटेल स्टोअर्सवर खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत. लेनोवो आयडियाटॅब आणि लेनोवो टॅब हे परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम वैशिष्ट्ये देतात, ज्यामुळं ते भारतीय बाजारपेठेत आकर्षक पर्याय बनतात.

Lenovo Tab
लेनोवो टॅब (Lenovo)
Lenovo Tab
लेनोवो टॅब (Lenovo)

लेनोवोनं या दोन टॅबलेट्सद्वारे भारतीय ग्राहकांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयडियाटॅब AI वैशिष्ट्ये आणि 5G कनेक्टिव्हिटीसह तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी उत्तम आहे, तर लेनोवो टॅब मल्टिमीडिया आणि मनोरंजनासाठी योग्य आहे. परवडणाऱ्या किमती आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसह, हे टॅबलेट्स बाजारात आपली छाप पाडण्यास सज्ज आहेत.

Lenovo Tab
लेनोवो टॅब (Lenovo)

