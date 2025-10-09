ETV Bharat / technology

लावा शार्क 2 लवकरच भारतात लवकरच लॉंच होणार: डिस्प्ले आणि कॅमेरा तपशील जाहीर

लावा शार्क 2, लवकरच भारतात लॉंच होणार आहे. यात 6.75 इंचांचा एचडी+ डिस्प्ले, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि आकर्षक डिझाइन आहे.

Lava Shark 2
लावा शार्क 2 (Lava)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2025 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लावा, आपला नवीन स्मार्टफोन लावा शार्क 2 लवकरच भारतीय बाजारात सादर करण्याच्या तयारीत आहे. हा फोन लावा शार्क 5जी चा उत्तराधिकारी आहे आणि याच्या लॉंचपूर्वी कंपनीनं याच्या डिस्प्ले आणि कॅमेरा सिस्टमबाबत काही महत्त्वाचे तपशील जाहीर केले आहेत. लावा शार्क 2 मध्ये मोठा डिस्प्ले, उच्च रिफ्रेश रेट आणि आकर्षक डिझाइन असणार आहे, ज्यामुळं हा फोन मध्यम-श्रेणीच्या स्मार्टफोन बाजारात लक्ष वेधून घेईल अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, कंपनीनं याच्या डिझाइन आणि रंग पर्यायांबाबतही माहिती दिली आहे, ज्यामुळं ग्राहकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

लावा शार्क 2 वैशिष्ट्ये
लावा शार्क 2 मध्ये 6.75 इंचांचा एचडी+ रिझोल्यूशनचा डिस्प्ले असेल, जो 120 हर्ट्झ पर्यंतचा रिफ्रेश रेट ऑफर करेल. हा डिस्प्ले स्मूथ स्क्रोलिंग आणि गेमिंगसाठी उत्तम अनुभव देईल. याच्या डिस्प्लेवर होल-पंच कटआउट असणार आहे, ज्यामध्ये सेल्फी कॅमेरा बसवला जाईल. विशेष म्हणजे, याचा डिस्प्ले तपशील लावा शार्क 5जी सारखेच आहेत, ज्यामध्ये 6.75 इंचांचा एचडी+ (720×1,600 पिक्सेल) डिस्प्ले आणि 20:9 अस्पेक्ट रेशो आहे. तथापि, लावा शार्क 5जी मध्ये 90 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आहे, तर लावा शार्क 2 मध्ये 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळं नवीन फोन अधिक आकर्षक आणि कार्यक्षम ठरेल.

लावा शार्क 2 रंग पर्याय
लावा शार्क 2 दोन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल, काळा आणि सिल्व्हर, ज्यांची नेमकी नावे अद्याप जाहीर झाली नाहीत. फोनच्या फ्रेमचे रंग मागील पॅनलशी जुळणारे असतील, ज्यामुळं फोनला प्रीमियम लूक मिळेल. याशिवाय, फोनच्या मागील बाजूस ग्लॉसी फिनिश असेल आणि वरच्या डाव्या कोपऱ्यात स्क्वेअर कॅमेरा डेको असेल. हा कॅमेरा डेको लावा बोल्ड एन1 प्रो सारखा दिसतो. कंपनीनं यात 50 मेगापिक्सेलचा एआय-वर्धित ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप असल्याचंही जाहीर केलं आहे, ज्यामुळं फोटोग्राफी प्रेमींसाठी हा फोन आकर्षक ठरेल.

डिझाइन आणि इतर वैशिष्ट्ये
लावा शार्क 2 च्या डिझाइनबाबत, याच्या मागील पॅनलवर लावा लोगो खालच्या बाजूस आहे. फोनच्या डाव्या बाजूस सिम ट्रे स्लॉट आहे, तर उजव्या बाजूस पॉवर आणि व्हॉल्यूम बटणे आहेत. तसेच, खालच्या बाजूस स्पीकर ग्रिल, 3.5 मिमी हेडफोन जॅक आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आहे. या वैशिष्ट्यांमुळं हा फोन वापरकर्त्यांसाठी सोयीस्कर आणि आधुनिक ठरेल.

लॉंच तारीख
लावा शार्क 2 ची भारतातील लॉंच तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु कंपनीच्या टीझरमुळं उत्साह वाढला आहे. लावा शार्क 5जी च्या यशानंतर, हा नवीन फोन मध्यम-श्रेणीच्या स्मार्टफोन बाजारात आपली छाप पाडण्याची शक्यता आहे. याचा 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, शक्तिशाली कॅमेरा सिस्टम आणि आकर्षक डिझाइन यामुळं हा फोन तरुण ग्राहकांना आणि तंत्रज्ञान प्रेमींना आवडेल, अशी अपेक्षा आहे.

हे वाचलंत का :

  1. रियलमी 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन भारतात लॉंच; किंमत आणि उपलब्धता
  2. लावा प्ले अल्ट्रा 5G भारतात लाँच: किंमत, वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धता
  3. जिओ भारत V4 मोबाइल फोनचा धमका : जिओ हॉटस्टारच्या सब्स्क्रिप्शनचा आनंद फक्त 699 रुपयात

For All Latest Updates

TAGGED:

LAVA SHARK 2LAVA SHARK 2 PRICELAVA SHARK 2 DETAILS REVEALEDलावा शार्क 2LAVA SHARK 2 LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.