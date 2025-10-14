लावा शार्क 2: शक्तिशाली ट्रिपल कॅमेरा सेटअपसह भारतात लवकरच लॉंच होणार
लावा शार्क 2 चे कॅमेरा तपशील लॉंचपूर्वाच उघड (Lava Shark 2) झाले आहे. हा फोन लवकरच शक्तिशाली एआय ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअपसह भारतात येत आहे.
Published : October 14, 2025 at 12:32 PM IST
हैदराबाद : भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लावा आपला नवीन स्मार्टफोन, लावा शार्क 2, भारतीय बाजारात लवकरच सादर करण्याच्या तयारीत आहे. लावा शार्क 5G चा उत्तराधिकारी असलेला हा फोन मध्यम-श्रेणीच्या स्मार्टफोन बाजारात लक्ष वेधण्यासाठी सज्ज आहे. कंपनीनं या फोनच्या डिस्प्ले, कॅमेरा सिस्टम (Lava Shark 2 camera details revealed) आणि डिझाइनबाबत काही महत्त्वाचे तपशील जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह मोठा डिस्प्ले, शक्तिशाली ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आणि आकर्षक डिझाइन यामुळं हा फोन तरुण आणि तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
A triple-camera setup built to steal the spotlight.#Shark2 #LavaMobiles #ComingSoon pic.twitter.com/eJqT73j6W2— Lava Mobiles (@LavaMobile) October 14, 2025
Lava Shark 2 वैशिष्ट्ये
लावा शार्क 2 मध्ये 6.75 इंचांचा एचडी+ रिझोल्यूशनचा डिस्प्ले आहे, जो 720×1,600 पिक्सेल आणि 20:9 अस्पेक्ट रेशोसह येतो. हा डिस्प्ले 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट ऑफर करतो, ज्यामुळं स्मूथ स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहण्याचा अनुभव अधिक सुधारेल. लावा शार्क 5G मध्ये 90 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट होता, तर या नवीन मॉडेलमध्ये 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह सुधारणा करण्यात आली आहे. डिस्प्लेवर होल-पंच कटआउट आहे, ज्यामध्ये सेल्फी कॅमेरा बसवला आहे. या वैशिष्ट्यांमुळे हा फोन मध्यम-श्रेणीच्या स्मार्टफोनमध्ये उत्कृष्ट पर्याय ठरेल.
Lava Shark 2 कॅमेरा आणि डिझाइन
लावा शार्क 2 मध्ये 50 मेगापिक्सेलचा एआय-वर्धित ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप (Lava Shark 2 camera details revealed) आहे, जो फोटोग्राफी प्रेमींसाठी उत्तम पर्याय ठरेल. मागील पॅनलवर स्क्वेअर कॅमेरा डेको आहे, जो लावा बोल्ड एन1 प्रो सारखा दिसतो. फोनच्या मागील बाजूस ग्लॉसी फिनिश आहे, ज्यामुळं त्याला प्रीमियम लूक मिळतो. याशिवाय, फोन दोन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल: काळा आणि सिल्व्हर. फोनच्या फ्रेमचे रंग मागील पॅनलशी जुळणारे असतील, ज्यामुळं एकूण डिझाइन अधिक आकर्षक दिसेल. फोनच्या खालच्या बाजूस लावा लोगो आहे, तर डाव्या बाजूस सिम ट्रे आणि उजव्या बाजूस पॉवर व व्हॉल्यूम बटणे आहेत. तसेच, खालच्या बाजूस स्पीकर ग्रिल, 3.5 मिमी हेडफोन जॅक आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आहे, ज्यामुळं हा फोन वापरकर्त्यांसाठी सोयीस्कर आहे.
Lava Shark 2 लॉंच आणि अपेक्षा
लावा शार्क 2 ची भारतातील लॉंच तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु कंपनीच्या टीझरमुळं ग्राहकांमध्ये उत्साह वाढला आहे. लावा शार्क 5G च्या यशानंतर, हा फोन मध्यम-श्रेणीच्या बाजारात आपली छाप पाडेल, अशी अपेक्षा आहे. 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, शक्तिशाली कॅमेरा आणि आधुनिक डिझाइन यामुळं हा फोन तरुणांना आणि तंत्रज्ञान प्रेमींना आवडेल. कंपनीनं या फोनच्या किमतीबाबत अद्याप माहिती दिलेली नाही, परंतु मध्यम-श्रेणीच्या बजेटमध्ये हा फोन स्पर्धात्मक किंमत आणि वैशिष्ट्यांसह येईल, अशी शक्यता आहे.
Lava Shark 2
लावा शार्क 2 हा भारतीय बाजारातील मध्यम-श्रेणीच्या स्मार्टफोनमध्ये एक आकर्षक पर्याय ठरेल. याचे आधुनिक वैशिष्ट्ये, स्टायलिश डिझाइन आणि स्पर्धात्मक किंमतीमुळं हा फोन ग्राहकांचं लक्ष वेधून घेण्यास सक्षम आहे. लावा कंपनीनं स्थानिक बाजाराच्या गरजा लक्षात घेऊन हा फोन सादर करणार आहे, ज्यामुळं भारतीय ग्राहकांना परवडणारी आणि दर्जेदार तंत्रज्ञानाची अनुभूती मिळेल.
