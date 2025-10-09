ETV Bharat / technology

लावा प्ले अल्ट्रा 5G भारतात लाँच: किंमत, वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धता

लावा प्ले अल्ट्रा 5G भारतात लाँच झालाय. हा 5G स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 चिपसेट, 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले आणि 64MP कॅमेरासह येतो.

Lava Play Ultra 5G
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (amazon)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2025 at 9:37 AM IST

हैदराबाद : लावानं बुधवारी भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन, लावा प्ले अल्ट्रा 5G, लाँच केला आहे. हा 5G स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 चिपसेटवर चालतो आणि यामध्ये 8GB पर्यंत रॅम आहे. दोन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असलेला हा फोन 6.67-इंच AMOLED डिस्प्लेसह येतो. यात 64-मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा असलेली ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे आणि 5,000mAh बॅटरीसह 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. हा स्मार्टफोन किफायतशीर किंमतीत उत्कृष्ट वैशिष्ट्ये देणारा आहे.

किंमत आणि उपलब्धता
लावा प्ले अल्ट्रा 5G ची भारतातील सुरुवातीची किंमत 6GB रॅम + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 14,999 रुपये आहे, तर 8GB रॅम + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 16,499 रुपये आहे. हा स्मार्टफोन आर्क्टिक फ्रॉस्ट आणि आर्क्टिक स्लेट या दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. हा फोन 25 ऑगस्टपासून Amazon वर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. लाँच ऑफरचा भाग म्हणून, ग्राहकांना ICICI, SBI आणि HDFC बँक कार्ड्सवर 1,000 रुपयांची सूट मिळेल. यामुळे 6GB व्हेरिएंट 13,999 रुपये आणि 8GB व्हेरिएंट 15,499 रुपयांमध्ये उपलब्ध होईल. ही ऑफर ग्राहकांसाठी हा स्मार्टफोन आणखी आकर्षक बनवते.

वैशिष्ट्ये
लावा प्ले अल्ट्रा 5G ड्युअल सिम स्मार्टफोन आहे जो Android 15 वर चालतो. लावा कंपनीनं या फोनसाठी Android अपडेट्स आणि तीन वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देण्याचे वचन दिले आहे. यात 6.67-इंच फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,000 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो. डिस्प्ले DCI-P3 कलर गॅमटचा 100 टक्के कव्हरेज देतो, ज्यामुळं रंग अधिक जीवंत दिसतात.

चिपसेट
हा फोन 4nm मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 चिपसेटवर चालतो, ज्याला 8GB LPDDR4x रॅम आणि 128GB UFS 3.1 स्टोरेजसह जोडला आहे. यामुळं फोन उत्कृष्ट कार्यक्षमता आणि जलद डेटा ट्रान्सफर प्रदान करतो. कॅमेरा सेटअपमध्ये 64-मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा (Sony IMX682 सेन्सर) आणि 5-मेगापिक्सेल मॅक्रो कॅमेरा आहे. सेल्फीसाठी 13-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. यात नाईट मोड, HDR, पोर्ट्रेट, ब्यूटी, पॅनोरमा, स्लो मोशन, टाइम लॅप्स, प्रो मोड, AR स्टिकर आणि मॅक्रो फोटोग्राफी यांसारखे अनेक फोटोग्राफी मोड्स उपलब्ध आहेत.

IP64 रेटिंग
लावा प्ले अल्ट्रा 5G ला IP64 रेटिंग आहे, जे धूळ आणि पाण्याच्या स्प्लॅशपासून संरक्षण देते. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये ब्लूटूथ 5.2, OTG, Wi-Fi 6 आणि USB टाइप-C यांचा समावेश आहे. यात स्टिरिओ स्पीकर्स आहेत, जे उत्तम ऑडिओ अनुभव देतात.

बॅटरी
या स्मार्टफोनमध्ये 5,000mAh ची शक्तिशाली बॅटरी आहे, जी 33W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही बॅटरी 83 मिनिटांत पूर्णपणे चार्ज होते आणि एका चार्जवर 45 तासांचा टॉकटाइम आणि 510 तासांचा स्टँडबाय टाइम देते.

लावा प्ले अल्ट्रा 5G हा किफायतशीर किंमतीत प्रीमियम वैशिष्ट्ये देणारा स्मार्टफोन आहे. त्याची शक्तिशाली बॅटरी, उत्कृष्ट डिस्प्ले आणि कॅमेरा सेटअप यामुळं हा फोन मध्यम-श्रेणीच्या स्मार्टफोन बाजारात लक्षवेधी ठरतो. लाँच ऑफरमुळं हा फोन आणखी आकर्षक बनला आहे.

