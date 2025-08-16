ETV Bharat / technology

Lava Play Ultra 5G भारतात लवकच लॉंच होणार, 64 मेगापिक्सेल एआय मॅट्रिक्स कॅमेरा - LAVA PLAY ULTRA 5G LAUNCH

64 मेगापिक्सेल एआय मॅट्रिक्स कॅमेरा असलेला Lava Play Ultra 5G भारतात लवकरच लाँच होणार आहे.

Lava Play Ultra 5G
Lava Play Ultra 5G (Amazon)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 16, 2025 at 9:31 AM IST

1 Min Read

हैदराबाद : Lava Play Ultra 5G लवकरच भारतात लॉंच होणाह आहे. लावानं काही दिवसांपूर्वी भारतीय बाजारात लावा ब्लेझ एमोलेड 2 5जी स्मार्टफोन लाँच केला होता. आता हा ब्रँड लावा प्ले अल्ट्रा 5जी नावाचा एक नवीन फोन आणण्याची तयारी करत आहे. फोनची मायक्रोसाईट अमेझॉनवर लाईव्ह झाली आहे.

Lava Play Ultra 5G गेमिंग स्मार्टफोन
या साईटनुसार लाँच झाल्यानंतर तो अमेझॉनवर विकला जाईल. कंपनीनं मायक्रोसाईटवर लाँचची तारीख किंवा स्पेसिफिकेशन उघड केलेले नाहीत.मात्र, टीझरमधील फोटोत फोनच्या पुढच्या भागाची झलक दिसतेय. हा फोनचं फ्लॅट-स्क्रीन डिझाइन फोटोत दिसतंय. लावा "लेव्हल अप युअर प्ले" आणि "अ न्यू एज ऑफ मोबाईल गेमिंग बिग्न्स नाऊ" या टॅगलाइनसह (Gaming Smartphone) आगामी फोनचा टीझ करत आहे. तो एक गेमिंग स्मार्टफोन असेल. लिस्टिंग समोर आल्यापासून, हा फोन या महिन्याच्या अखेरीस लाँच होण्याची अपेक्षा आहे.

Lava Play Ultra 5G फोनचा पहिलं फोटो आला समोर
कंपनीनं फोनबद्दल जास्त माहिती दिली नसली, तरी एका लोकप्रिय टिपस्टरनं फोनचे फोटो शेअर केले आहेत. प्रत्यक्षात, टिपस्टर अभिषेक यादवनं स्मार्टफोनचे लाईव्ह फोटो शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये फोन पांढऱ्या आणि काळ्या रंगात दिसत आहे. फोटोंमध्ये दिसतंय, की फोनच्या मागील पॅनलवर गोल कोपऱ्यांसह चौकोनी आकाराचा कॅमेरा मॉड्यूल असेल.

64MP AI मॅट्रिक्स कॅमेरा
Lava Play Ultra 5G मॉड्यूलभोवती मेटॅलिक कलर बॉर्डर आहे जो त्याला प्रीमियम टच देतो. फोनमध्ये ड्युअल-कॅमेरा सेटअप आहे, वरच्या बाजूला एक मोठा प्रायमरी लेन्स आणि तळाशी एक लहान सेकंडरी लेन्स आहे, ज्यासोबत एलईडी फ्लॅश आहे. कॅमेरा ग्लासवर लिहिलेल्या मजकुरावरून असं दिसून येतं की फोनमध्ये 64MP AI मॅट्रिक्स कॅमेरा असेल, जो AI पॉवर्ड फोटोग्राफी फीचर्ससह येईल.

टिपस्टरचे ट्विट
सध्या,लावा प्ले अल्ट्रा G बद्दलची सर्व माहिती मिळाली नाहीय. येत्या काही दिवसांत स्पेसिफिकेशन, किंमत आणि उपलब्धता यासह अधिक तपशील उघड होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का :

  1. लाँचिंगपूर्वी Realme P4 5G सिरीजच्या कॅमेरा स्पेसिफिकेशनची घोषणा : फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,000mAh टायटन बॅटरी
  2. व्हिवो T4 प्रो : डिझाईन आणि प्रमुख वैशिष्ट्यांचा खुलासा, भारतात लवकरच लाँच
  3. लाँच होण्यापूर्वी गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डचं डिझाइन आलं समोर

हैदराबाद : Lava Play Ultra 5G लवकरच भारतात लॉंच होणाह आहे. लावानं काही दिवसांपूर्वी भारतीय बाजारात लावा ब्लेझ एमोलेड 2 5जी स्मार्टफोन लाँच केला होता. आता हा ब्रँड लावा प्ले अल्ट्रा 5जी नावाचा एक नवीन फोन आणण्याची तयारी करत आहे. फोनची मायक्रोसाईट अमेझॉनवर लाईव्ह झाली आहे.

Lava Play Ultra 5G गेमिंग स्मार्टफोन
या साईटनुसार लाँच झाल्यानंतर तो अमेझॉनवर विकला जाईल. कंपनीनं मायक्रोसाईटवर लाँचची तारीख किंवा स्पेसिफिकेशन उघड केलेले नाहीत.मात्र, टीझरमधील फोटोत फोनच्या पुढच्या भागाची झलक दिसतेय. हा फोनचं फ्लॅट-स्क्रीन डिझाइन फोटोत दिसतंय. लावा "लेव्हल अप युअर प्ले" आणि "अ न्यू एज ऑफ मोबाईल गेमिंग बिग्न्स नाऊ" या टॅगलाइनसह (Gaming Smartphone) आगामी फोनचा टीझ करत आहे. तो एक गेमिंग स्मार्टफोन असेल. लिस्टिंग समोर आल्यापासून, हा फोन या महिन्याच्या अखेरीस लाँच होण्याची अपेक्षा आहे.

Lava Play Ultra 5G फोनचा पहिलं फोटो आला समोर
कंपनीनं फोनबद्दल जास्त माहिती दिली नसली, तरी एका लोकप्रिय टिपस्टरनं फोनचे फोटो शेअर केले आहेत. प्रत्यक्षात, टिपस्टर अभिषेक यादवनं स्मार्टफोनचे लाईव्ह फोटो शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये फोन पांढऱ्या आणि काळ्या रंगात दिसत आहे. फोटोंमध्ये दिसतंय, की फोनच्या मागील पॅनलवर गोल कोपऱ्यांसह चौकोनी आकाराचा कॅमेरा मॉड्यूल असेल.

64MP AI मॅट्रिक्स कॅमेरा
Lava Play Ultra 5G मॉड्यूलभोवती मेटॅलिक कलर बॉर्डर आहे जो त्याला प्रीमियम टच देतो. फोनमध्ये ड्युअल-कॅमेरा सेटअप आहे, वरच्या बाजूला एक मोठा प्रायमरी लेन्स आणि तळाशी एक लहान सेकंडरी लेन्स आहे, ज्यासोबत एलईडी फ्लॅश आहे. कॅमेरा ग्लासवर लिहिलेल्या मजकुरावरून असं दिसून येतं की फोनमध्ये 64MP AI मॅट्रिक्स कॅमेरा असेल, जो AI पॉवर्ड फोटोग्राफी फीचर्ससह येईल.

टिपस्टरचे ट्विट
सध्या,लावा प्ले अल्ट्रा G बद्दलची सर्व माहिती मिळाली नाहीय. येत्या काही दिवसांत स्पेसिफिकेशन, किंमत आणि उपलब्धता यासह अधिक तपशील उघड होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का :

  1. लाँचिंगपूर्वी Realme P4 5G सिरीजच्या कॅमेरा स्पेसिफिकेशनची घोषणा : फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,000mAh टायटन बॅटरी
  2. व्हिवो T4 प्रो : डिझाईन आणि प्रमुख वैशिष्ट्यांचा खुलासा, भारतात लवकरच लाँच
  3. लाँच होण्यापूर्वी गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डचं डिझाइन आलं समोर

For All Latest Updates

TAGGED:

LAVA PLAY ULTRA 5GGAMING SMARTPHONEPLAY ULTRA 5Gलावा प्ले अल्ट्रा 5जीLAVA PLAY ULTRA 5G LAUNCH

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.