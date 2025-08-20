ETV Bharat / technology

Lava Play Ultra 5G स्मार्टफोन आज होणार भारतात लाँच : AMOLED FHD+ डिस्प्लेसह 64MP AI Matrix कॅमेरा” - LAVA PLAY ULTRA 5G

लावाचा पहिला गेमिंग स्मार्टफोन लावा प्ले अल्ट्रा 5G आज संध्याकाळी 8:00 वाजता लॉंच होणार आहे.

Lava Play Ultra 5G
Lava Play Ultra 5G स्मार्टफोन (Lava)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 3:19 PM IST

हैदराबाद : लावा भारतीय बाजारात आपला पहिला गेमिंग स्मार्टफोन, लावा प्ले अल्ट्रा 5G, 20 ऑगस्ट 2025 रोजी सादर करणार आहे. हा स्मार्टफोन लावाच्या गेमिंग सेगमेंटमधील प्रवेशाचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. लॉंच इव्हेंट संध्याकाळी 8:00 वाजता सुरू होईल आणि तो लावा मोबाईल्सच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर थेट प्रसारित केला जाईल. याशिवाय, इच्छुक प्रेक्षक खालील एम्बेड केलेल्या व्हिडिओद्वारेही हा इव्हेंट थेट पाहू शकतात.

Lava Play Ultra 5G स्मार्टफोन
Lava Play Ultra 5G (Lava)

Lava Play Ultra 5G
लावा प्ले अल्ट्रा 5G मध्ये 6.67-इंच AMOLED FHD+ डिस्प्ले असेल, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 100% DCI-P3 रंग सरगम प्रदान करेल. ॲमेझॉन लाइव्ह पेजनुसार, यात मोठा चौरस कॅमेरा आयलँड असेल, ज्यावर “64MP AI Matrix Camera” ब्रँडिंग आहे, ज्यामध्ये Sony IMX682 सेन्सर असण्याची शक्यता आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूस पंच-होल डिझाइन आणि ग्लास बॅक पॅनलसह डार्क ब्लू आणि व्हाइट रंग पर्याय उपलब्ध असतील. यात लावा 5G ब्रँडिंग देखील असेल.

Lava Play Ultra 5G प्रोसेसर
हा स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसरद्वारे समर्थित असेल, जो UFS 3.1 स्टोरेजसह जोडला जाईल, ज्यामुळं जलद रीड/राइट गती मिळेल. लावानं “Gameboost Mode” सादर केलं आहे, जे गेमिंग कार्यक्षमतेला चालना देईल. याशिवाय, ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स, ड्युअल मायक्रोफोन्ससह नॉईज कॅन्सलेशन आणि 3.5mm हेडफोन जॅक यासारखी वैशिष्ट्ये असतील. कॅमेरा सेटअपमध्ये 64MP AI Matrix प्रायमरी सेन्सर आणि 2MP डेप्थ लेन्स असण्याची शक्यता आहे. यात 5,000mAh बॅटरी आणि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असेल.

Lava Play Ultra 5G लॉंच तपशील
लावा प्ले अल्ट्रा 5G 20 ऑगस्ट 2025 रोजी भारतात लॉंच होत आहे. हा फोन आज रात्री 8:00 लॉंच होईल. तुम्ही या मोबाईलचा लॉंच कार्यक्रमत थेट तुमच्या मोबाईलवर पाहू शकता. यासाठी तुम्हाला लावा मोबाईल्सच्या यूट्यूब चॅनेलवर जाव लागेल.

