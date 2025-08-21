ETV Bharat / technology

64MP कॅमेरा, 5,000mAh बॅटरीसह लावा प्ले अल्ट्रा 5G भारतात लॉंच - LAVA PLAY ULTRA 5G PRICE

लावानं भारतात लावा प्ले अल्ट्रा 5G लॉन्च केला. MediaTek Dimensity 7300, 64MP कॅमेरा, 5,000mAh बॅटरीसह हा गेमिंग फोन Amazon वर 25 ऑगस्टपासून उपलब्ध असेल.

Lava Play Ultra 5G
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (Lava)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2025 at 10:10 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद : लावा इंटरनॅशनलनं बुधवारी भारतात आपला नवीन लावा प्ले अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन लॉंच केला. हा बजट गेमिंग फोन MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट आणि 8GB पर्यंत रॅमसह येतो. 6.67-इंच AMOLED डिस्प्लेसह 64-मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि 5,000mAh बॅटरीसह, हा फोन 25 ऑगस्टपासून Amazon वर उपलब्ध असेल.

LAVA PLAY ULTRA 5G लावा प्ले अल्ट्रा 5G LAVA PLAY ULTRA LAVA PLAY ULTRA 5G Camera
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (Lava)

गेमिंग-केंद्रित बजट स्मार्टफोन
भारतीय स्मार्टफोन निर्माता लावानं आपला पहिला गेमिंग-केंद्रित बजट स्मार्टफोन, लावा प्ले अल्ट्रा 5G, भारतात लॉंच केला आहे. हा फोन 6GB रॅम + 128GB स्टोरेजसाठी 14,999 रुपये आणि 8GB रॅम + 128GB स्टोरेजसाठी 16,499 रुपये किंमतीत उपलब्ध आहे. लॉंच ऑफर अंतर्गत, ICICI, SBI आणि HDFC बँक कार्ड्सवर 1,000 रुपयांची सूट मिळेल, ज्यामुळं 6GB आणि 8GB व्हेरिएंट्स अनुक्रमे 13,999 आणि 15,499 रुपयांत मिळतील. हा फोन आर्क्टिक फ्रॉस्ट आणि आर्क्टिक स्लेट रंगांमध्ये Amazon वर 25 ऑगस्टपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

LAVA PLAY ULTRA 5G लावा प्ले अल्ट्रा 5G LAVA PLAY ULTRA LAVA PLAY ULTRA 5G Camera
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (Lava)
LAVA PLAY ULTRA 5G लावा प्ले अल्ट्रा 5G LAVA PLAY ULTRA LAVA PLAY ULTRA 5G Camera
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (Lava)

एचडी+ AMOLED डिस्प्ले
लावा प्ले अल्ट्रा 5G मध्ये 6.67-इंच फुल-एचडी+ AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि कमाल ब्राइटनेस 1,000 निट्स आहे. हा डिस्प्ले 100% DCI-P3 कलर गॅमटला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं रंग अधिक छान दिसतात. हा फोन 4nm MediaTek Dimensity 7300 चिपसेटवर चालतो, जो 8GB LPDDR4x रॅम आणि 128GB UFS 3.1 स्टोरेजसह येतो. स्टोरेज 1TB पर्यंत वाढवता येऊ शकतं. हा फोन Android 15 वर चालतो आणि कोणत्याही ब्लोटवेअर किंवा जाहिरातीशिवाय चांगला अनुभव देतो. लावानं दोन वर्षांच्या Android अपडेट्स आणि तीन वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचं आश्वासन दिलं आहे.

LAVA PLAY ULTRA 5G लावा प्ले अल्ट्रा 5G LAVA PLAY ULTRA LAVA PLAY ULTRA 5G Camera
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (Lava)

कॅमेरा
लावा प्ले अल्ट्रा 5G मध्ये 64-मेगापिक्सेल Sony IMX682 प्रायमरी सेन्सर आणि 5-मेगापिक्सेल मॅक्रो कॅमेरा असलेला ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. सेल्फीसाठी 13-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. हा फोन नाईट मोड, HDR, पोर्ट्रेट, ब्यूटी, पॅनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लॅप्स, प्रो मोड, AR स्टिकर आणि मॅक्रो फोटोग्राफी यासारख्या मोड्सना सपोर्ट करतो.

LAVA PLAY ULTRA 5G लावा प्ले अल्ट्रा 5G LAVA PLAY ULTRA LAVA PLAY ULTRA 5G Camera
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (Lava)

कनेक्टिव्हिटी
हा फोन IP64 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण देतो. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये ड्युअल-सिम 5G, ब्लूटूथ 5.2, Wi-Fi 6, USB Type-C, OTG आणि GPS यांचा समावेश आहे. यामध्ये स्टीरिओ स्पीकर्स आणि ड्युअल मायक्रोफोन्ससह उत्तम ऑडिओ अनुभव मिळतो. लावा प्ले अल्ट्रा 5G मध्ये 5,000mAh बॅटरी आहे, जी 33W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते आणि 83 मिनिटांत पूर्ण चार्ज होऊ शकते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही बॅटरी 45 तासांचा टॉकटाइम आणि 510 तासांचा स्टँडबाय टाइम देते.

LAVA PLAY ULTRA 5G लावा प्ले अल्ट्रा 5G LAVA PLAY ULTRA LAVA PLAY ULTRA 5G Camera
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (Lava)

लावानं या फोनला गेमिंगसाठी खास बनवले आहे, ज्यामध्ये MediaTek HyperEngine तंत्रज्ञान आहे, जे 20% जास्त FPS, उत्तम व्हिज्युअल्स आणि बॅटरी कार्यक्षमता प्रदान करतं. Gameboost मोडमुळं गेमिंग अनुभव आणखी सुधारतो. हा फोन विशेषतः तरुण आणि विद्यार्थी गेमर्ससाठी एक उत्तम पर्याय आहे, जो बजटमध्ये शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि आकर्षक डिझाइन देतो.

हे वाचलंत का :

  1. Google Pixel 10 मालिका भारतात लॉंच: Tensor G5 चिपसेट, शक्तिशाली कॅमेरा आणि AI वैशिष्ट्ये
  2. Realme P4 आणि Realme P4 Pro 5G भारतात लॉंच : जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये
  3. रेडमी 15 5G भारतात लॉंच : 7,000mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 सह शक्तिशाली स्मार्टफोन

हैदराबाद : लावा इंटरनॅशनलनं बुधवारी भारतात आपला नवीन लावा प्ले अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन लॉंच केला. हा बजट गेमिंग फोन MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट आणि 8GB पर्यंत रॅमसह येतो. 6.67-इंच AMOLED डिस्प्लेसह 64-मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि 5,000mAh बॅटरीसह, हा फोन 25 ऑगस्टपासून Amazon वर उपलब्ध असेल.

LAVA PLAY ULTRA 5G लावा प्ले अल्ट्रा 5G LAVA PLAY ULTRA LAVA PLAY ULTRA 5G Camera
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (Lava)

गेमिंग-केंद्रित बजट स्मार्टफोन
भारतीय स्मार्टफोन निर्माता लावानं आपला पहिला गेमिंग-केंद्रित बजट स्मार्टफोन, लावा प्ले अल्ट्रा 5G, भारतात लॉंच केला आहे. हा फोन 6GB रॅम + 128GB स्टोरेजसाठी 14,999 रुपये आणि 8GB रॅम + 128GB स्टोरेजसाठी 16,499 रुपये किंमतीत उपलब्ध आहे. लॉंच ऑफर अंतर्गत, ICICI, SBI आणि HDFC बँक कार्ड्सवर 1,000 रुपयांची सूट मिळेल, ज्यामुळं 6GB आणि 8GB व्हेरिएंट्स अनुक्रमे 13,999 आणि 15,499 रुपयांत मिळतील. हा फोन आर्क्टिक फ्रॉस्ट आणि आर्क्टिक स्लेट रंगांमध्ये Amazon वर 25 ऑगस्टपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

LAVA PLAY ULTRA 5G लावा प्ले अल्ट्रा 5G LAVA PLAY ULTRA LAVA PLAY ULTRA 5G Camera
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (Lava)
LAVA PLAY ULTRA 5G लावा प्ले अल्ट्रा 5G LAVA PLAY ULTRA LAVA PLAY ULTRA 5G Camera
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (Lava)

एचडी+ AMOLED डिस्प्ले
लावा प्ले अल्ट्रा 5G मध्ये 6.67-इंच फुल-एचडी+ AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि कमाल ब्राइटनेस 1,000 निट्स आहे. हा डिस्प्ले 100% DCI-P3 कलर गॅमटला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं रंग अधिक छान दिसतात. हा फोन 4nm MediaTek Dimensity 7300 चिपसेटवर चालतो, जो 8GB LPDDR4x रॅम आणि 128GB UFS 3.1 स्टोरेजसह येतो. स्टोरेज 1TB पर्यंत वाढवता येऊ शकतं. हा फोन Android 15 वर चालतो आणि कोणत्याही ब्लोटवेअर किंवा जाहिरातीशिवाय चांगला अनुभव देतो. लावानं दोन वर्षांच्या Android अपडेट्स आणि तीन वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचं आश्वासन दिलं आहे.

LAVA PLAY ULTRA 5G लावा प्ले अल्ट्रा 5G LAVA PLAY ULTRA LAVA PLAY ULTRA 5G Camera
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (Lava)

कॅमेरा
लावा प्ले अल्ट्रा 5G मध्ये 64-मेगापिक्सेल Sony IMX682 प्रायमरी सेन्सर आणि 5-मेगापिक्सेल मॅक्रो कॅमेरा असलेला ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. सेल्फीसाठी 13-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. हा फोन नाईट मोड, HDR, पोर्ट्रेट, ब्यूटी, पॅनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लॅप्स, प्रो मोड, AR स्टिकर आणि मॅक्रो फोटोग्राफी यासारख्या मोड्सना सपोर्ट करतो.

LAVA PLAY ULTRA 5G लावा प्ले अल्ट्रा 5G LAVA PLAY ULTRA LAVA PLAY ULTRA 5G Camera
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (Lava)

कनेक्टिव्हिटी
हा फोन IP64 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण देतो. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये ड्युअल-सिम 5G, ब्लूटूथ 5.2, Wi-Fi 6, USB Type-C, OTG आणि GPS यांचा समावेश आहे. यामध्ये स्टीरिओ स्पीकर्स आणि ड्युअल मायक्रोफोन्ससह उत्तम ऑडिओ अनुभव मिळतो. लावा प्ले अल्ट्रा 5G मध्ये 5,000mAh बॅटरी आहे, जी 33W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते आणि 83 मिनिटांत पूर्ण चार्ज होऊ शकते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही बॅटरी 45 तासांचा टॉकटाइम आणि 510 तासांचा स्टँडबाय टाइम देते.

LAVA PLAY ULTRA 5G लावा प्ले अल्ट्रा 5G LAVA PLAY ULTRA LAVA PLAY ULTRA 5G Camera
लावा प्ले अल्ट्रा 5G (Lava)

लावानं या फोनला गेमिंगसाठी खास बनवले आहे, ज्यामध्ये MediaTek HyperEngine तंत्रज्ञान आहे, जे 20% जास्त FPS, उत्तम व्हिज्युअल्स आणि बॅटरी कार्यक्षमता प्रदान करतं. Gameboost मोडमुळं गेमिंग अनुभव आणखी सुधारतो. हा फोन विशेषतः तरुण आणि विद्यार्थी गेमर्ससाठी एक उत्तम पर्याय आहे, जो बजटमध्ये शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि आकर्षक डिझाइन देतो.

हे वाचलंत का :

  1. Google Pixel 10 मालिका भारतात लॉंच: Tensor G5 चिपसेट, शक्तिशाली कॅमेरा आणि AI वैशिष्ट्ये
  2. Realme P4 आणि Realme P4 Pro 5G भारतात लॉंच : जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये
  3. रेडमी 15 5G भारतात लॉंच : 7,000mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 सह शक्तिशाली स्मार्टफोन

For All Latest Updates

TAGGED:

LAVA PLAY ULTRA 5Gलावा प्ले अल्ट्रा 5GLAVA PLAY ULTRALAVA PLAY ULTRA 5G CAMERALAVA PLAY ULTRA 5G PRICE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.