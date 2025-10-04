लावा बोल्ड N1 लाइट भारतात लवकरच लॉंच: किंमत, वैशिष्ट्ये आणि अधिक माहिती
लावा बोल्ड N1 लाइट (Lava Bold N1 Lite) भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे. Amazon वर लिस्ट झालेला हा फोन, 13MP कॅमेरा आणि 5000mAh बॅटरीसह येतो.
Published : October 4, 2025 at 2:46 PM IST
हैदराबाद : भारतीय स्मार्टफोन बाजारात आपला ठसा उमटवणारी लावा कंपनी आता आपला नवीन स्मार्टफोन, लावा बोल्ड N1 लाइट, (Lava Bold N1 Lite) भारतात लवकरच लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे. हा स्मार्टफोन अधिकृत लॉंचपूर्वीच Amazon या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट झाला आहे, ज्यामुळं याच्या वैशिष्ट्यांबाबत आणि किंमतीबाबत बरीच माहिती समोर आली आहे. लावा बोल्ड N1 मालिकेतील हे नवीन मॉडेल असून, यात लावा बोल्ड N1 आणि लावा बोल्ड N1 प्रो यांचा समावेश आहे. 6.75-इंच डिस्प्ले, 13-मेगापिक्सेल कॅमेरा, 64GB स्टोरेज आणि 5000mAh बॅटरीसह हा फोन बजेट सेगमेंटमधील ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. चला, जाणून घेऊया याच्या किंमती, वैशिष्ट्यांबद्दल आणि इतर तपशीलांबद्दल...
लावा बोल्ड N1 लाइटची भारतातील किंमत
Amazon वर लिस्टिंगनुसार, लावा बोल्ड N1 लाइटची मूळ किंमत 6,699 रुपये आहे. पण सध्या यावर सवलत दिली जात असून, हा फोन 5,698 रुपये इतक्या कमी किंमतीत उपलब्ध आहे. हा स्मार्टफोन क्रिस्टल ब्लू आणि क्रिस्टल गोल्ड या दोन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. सध्या Amazon वर फक्त एकच व्हेरियंट (3GB रॅम + 64GB स्टोरेज) लिस्ट केलं आहे, आणि इतर रॅम किंवा स्टोरेज पर्यायांबाबत कोणतीही माहिती नाही.
लावा बोल्ड N1 लाइटची वैशिष्ट्ये
लावा बोल्ड N1 लाइटमध्ये 6.75-इंच एचडी+ (720x1600 पिक्सेल) एलसीडी डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज आणि पिक्सेल डेन्सिटी 269 पीपीआय आहे. सेल्फी कॅमेरासाठी डिस्प्लेवर होल-पंच कटआउट देण्यात आलं आहे. फोनचे परिमाण 165.0x76.0x9.0 मिमी आणि वजन 193 ग्रॅम आहे. हा स्मार्टफोन युनिसोक ऑक्टा-कोर प्रोसेसरवर चालतो, ज्याची अधिक माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. यात 3GB रॅम आणि 64GB इंटरनल स्टोरेज आहे, ज्यामधील रॅम 6GB पर्यंत वाढवता येते. हा फोन Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टमवर कार्यरत आहे.
लावा बोल्ड N1 लाइट कॅमेरा
लावा बोल्ड N1 लाइट ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअपसह येतो, ज्यात 13-मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा आणि एक अज्ञात सेकंडरी सेंसर आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी 5-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा फोन 30fps वर 1080p रिझोल्यूशनपर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो.
फोन IP54 रेटिंगसह येतो, ज्यामुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून काही प्रमाणात सुरक्षित आहे. यात 10W चार्जिंग सपोर्टसह 5000mAh बॅटरी आहे. सुरक्षेसाठी फिंगरप्रिंट सेंसर आणि फेस रिकग्निशन फीचर उपलब्ध आहे. याशिवाय, यात कॉल रेकॉर्डिंग फीचर आहे, जे स्मार्ट प्रोटेक्शन वैशिष्ट्यासह संभाषण सुरक्षित ठेवते, असा कंपनीचा दावा आहे. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 4G LTE, वाय-फाय, ब्लूटूथ, जीपीएस, 3.5 मिमी हेडफोन जॅक आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट यांचा समावेश आहे.
लावा बोल्ड N1 लाइट हा बजेट सेगमेंटमधील एक आकर्षक पर्याय आहे, जो मोठ्या डिस्प्ले, चांगल्या बॅटरी लाइफ आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसह येतो. Amazon वरील सवलतीमुळं हा फोन आणखी परवडणारा झाला आहे. लवकरच याच्या अधिकृत लॉंचनंतर याबाबत अधिक माहिती उपलब्ध होईल.
