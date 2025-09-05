ETV Bharat / technology

लावानं लॉंच केला नवीन 5G स्मार्टफोन लावा बोल्ड N1 5G : जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि अधिक - LAVA BOLD N1 5G PRICE

लावानं आज लावा बोल्ड N1 5G स्मार्टफोन लॉंच केलाय. हा किफायतशीर स्मार्टफोन सर्व भारतीय 5G नेटवर्क्सना सपोर्ट करतो, आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसह येतो.

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 1:04 PM IST

हैदराबाद : लावानं शुक्रवारी, 5 सप्टेंबर 2025 रोजी, भारतीय बाजारपेठेत नवीन लावा बोल्ड N1 5G स्मार्टफोन लॉंच केला. हा स्मार्टफोन विशेषतः बजेट स्तरीय खरेदीदारांसाठी डिझाइन केला आहे. भारतीय कंपनी असलेल्या लावानं दावा केला आहे की हा स्मार्टफोन सर्व भारतीय 5G नेटवर्क्सना सपोर्ट करतो. किफायतशीर किंमतीत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आकर्षक डिझाइनसह हा फोन बाजारात धमाल उडवण्यासाठी सज्ज आहे. चला जाणून घेऊया लावा बोल्ड N1 5G ची वैशिष्ट्ये आणि किंमतीबद्दल सविस्तर माहिती....

Lava Bold N1 5G वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञान
लावा बोल्ड N1 5G मध्ये 6.75 इंचांचा HD+ नॉच डिस्प्ले आहे, जो 90 Hz रिफ्रेश रेट आणि 20:9 अस्पेक्ट रेशोसह येतो. हा डिस्प्ले वापरकर्त्यांना स्मूथ आणि आकर्षक व्हिज्युअल अनुभव देतो. फोन IP54 रेटिंगसह येतो, ज्यामुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे. यामुळं दैनंदिन वापरात फोनची टिकाऊपणा वाढतो.

Lava Bold N1 5G बॅटरी
या स्मार्टफोनमध्ये 5,000 mAh ची शक्तिशाली बॅटरी आहे, जी 10W चार्जिंगला सपोर्ट करते. बॉक्समध्ये 10W चार्जर दिला जात असला, तरी हा फोन 18W फास्ट चार्जिंगला देखील सपोर्ट करतो. यामुळं वापरकर्त्यांना जलद चार्जिंगचा पर्याय उपलब्ध होतो. लावा बोल्ड N1 5G युनिसॉक T765 ऑक्टा-कोर प्रोसेसरवर चालतो, जो 4 GB रॅम आणि 128 GB पर्यंत स्टोरेजसह येतो. स्टोरेज 1 TB पर्यंत वाढवता येऊ शकतं, तसंच 4 GB पर्यंत व्हर्च्युअल रॅमचा पर्याय देखील उपलब्ध आहे. हा फोन थेट Android 15 वर चालतो आणि 2 वर्षांचे OS अपडेट्स आणि 3 वर्षांचे सिक्युरिटी पॅचेस मिळतील.

Lava Bold N1 5G कॅमेरा आणि डिझाइन
लावा बोल्ड N1 5G मध्ये 13 MP चा रियर कॅमेरा आणि 5 MP चा फ्रंट कॅमेरा स्क्रीन फ्लॅशसह आहे. हा फोन 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला 30fps वर सपोर्ट करतो, ज्यामुळं व्हिडिओग्राफी प्रेमींसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. डिझाइनच्या बाबतीत, हा फोन शॅम्पेन गोल्ड आणि रॉयल ब्लू या दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

Lava Bold N1 5G किंमत आणि उपलब्धता
लावा बोल्ड N1 5G ची किंमत अत्यंत किफायतशीर ठेवण्यात आली आहे. 64 GB व्हेरिएंटची किंमत 7 हजार 499 आहे, तर 128 GB व्हेरिएंटची किंमत 7 हजार 999 आहे. या किंमतीमुळं हा फोन कमी बजेट असणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. लावानं या स्मार्टफोनद्वारे बजेट सेगमेंटमध्ये 5G तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

लावा बोल्ड N1 5G हा स्मार्टफोन बजेट सेगमेंटमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी, आधुनिक डिझाइन आणि विश्वासार्ह कामगिरी यांचा समतोल साधतो. Android 15, शक्तिशाली बॅटरी आणि विस्तारित स्टोरेज पर्याय यामुळं हा फोन तरुण आणि तंत्रज्ञानप्रेमी वापरकर्त्यांसाठी एक आकर्षक पर्याय आहे.

