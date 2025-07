ETV Bharat / technology

Published : July 10, 2025

हैदराबाद : भारतीय स्मार्टफोन ब्रँड लावानं आज आपल्या नवीन ब्लेझ सिरीजमधील दोन स्मार्टफोन्स, लावा ब्लेझ AMOLED 2 आणि लावा ब्लेझ ड्रॅगन, लवकरच भारतात लाँच होणार असल्याची घोषणा केली. कंपनीनं या फोन्सच्या लाँच तारखेबाबत स्पष्ट माहिती दिलेली नाही, परंतु हे दोन्ही फोन मध्यम किंमतीच्या सेगमेंटमध्ये सादर होणार असल्याचं निश्चित केलं आहे. लावानं यापूर्वी ब्लेझ AMOLED 5G फोन आपल्या भारतातील वेबसाइटवर सूचीबद्ध केला होता, ज्यामध्ये 6.67-इंचाचा डिस्प्ले, 64-मेगापिक्सलचा ड्युअल रिअर कॅमेरा आणि मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट आहे. या नवीन फोन्सबाबत उत्सुकता वाढत असताना, लावाच्या या नवीन ऑफरिंग्जबद्दल अधिक तपशील लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे. ब्लेझ AMOLED 2 आणि ब्लेझ ड्रॅगन

लावानं एका प्रसिद्धीपत्रकात सांगितलं की, ब्लेझ AMOLED 2 आणि ब्लेझ ड्रॅगन हे दोन स्मार्टफोन या महिन्यात भारतात लाँच होणार आहेत. या फोन्सच्या डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांबाबत कंपनीनं अद्याप पूर्ण माहिती उघड केलेली नाही, परंतु काही टीझर माहिती समोर आली आहे. लावा ब्लेझ AMOLED 2 मध्ये स्लिम डिझाइन आणि AMOLED डिस्प्ले असणार आहे, तर लावा ब्लेझ ड्रॅगनमध्ये 'रिस्पॉन्सिव्ह प्रोसेसर आणि हाय-स्पीड स्टोरेज' असल्याचा दावा कंपनीनं करण्यात आला आहे. स्नॅपड्रॅगन 4 जनरेशन 2 चिपसेट

टिपस्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) यांनी X वर दावा केला आहे की, लावा ब्लेझ ड्रॅगन स्नॅपड्रॅगन 4 जनरेशन 2 चिपसेटवर चालणार आहे. तर, लावा ब्लेझ AMOLED 2 मध्ये 6.67-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले असेल, ज्याचं रिफ्रेश रेट 120Hz असेल आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर असेल. हे दोन्ही फोन Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालण्याची शक्यता आहे. या फोन्सच्या इतर वैशिष्ट्यांबाबत अधिक माहिती लवकरच समोर येईल, अशी अपेक्षा आहे.

