50 मेगापिक्सेल AI कॅमेरा, एमोलेड डिस्प्लेसह Lava Blaze AMOLED 2 भारतात लाँच - LAVA BLAZE AMOLED 2

Lava Blaze AMOLED 2 5G हा बजेट सेगमेंटमधील सर्वात पातळ फोन भारतात लाँच झाला आहे. 50एमपी एआय कॅमेरा, एमोलेड डिस्प्ले, 5000एमएएच बॅटरीसह तो येतोय.

Lava Blaze AMOLED 2 5G
Lava Blaze AMOLED 2 5G (Lava)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2025 at 1:19 PM IST

हैदराबाद : लावा कंपनीनं बजेट सेगमेंटमधील सर्वात पातळ स्मार्टफोन लावा ब्लेझ एमोलेड 2 5G (Lava Blaze AMOLED 2 5G) भारतात लाँच केला आहे. हा फोन केवळ 7.55 मिमी जाडीचा असून, प्रीमियम लुक आणि दमदार फीचर्ससह लॉंच झालाय. 50एमपी एआय कॅमेरा, एमोलेड डिस्प्ले आणि मजबूत बॅटरीसह हा फोन युवा वापरकर्त्यांसाठी खास आहे. त्याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया या बातमीतून...

Lava Blaze AMOLED 2
लावा कंपनीनं बजेट सेगमेंटमध्ये एक नवीन फोन आणला आहे. आज भारतात Lava Blaze AMOLED 2 5G हा स्मार्टफोन लाँच करण्यात आला आहे. हा फोन सेगमेंटमधील सर्वात पातळ फोन म्हणून ओळखला जात आहे, ज्याची जाडी केवळ 7.55 मिमी आहे. त्याचं वजन फक्त 174 ग्रॅम असून, तो हलका आणि स्टायलिश दिसतो. फ्लॅगशिप-स्टाईल एमोलेड स्क्रीन आणि शक्तिशाली एआय कॅमेरासह हा फोन बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव देतो. लावा ब्लेझ एमोलेड 2 5जीची मुख्य वैशिष्ट्ये म्हणजे त्याचं स्लिम डिझाइन आणि उत्कृष्ट परफॉर्मन्स, ज्यामुळं तो बाजारातील इतर फोनपासून वेगळा ठरतोय.

Lava Blaze AMOLED 2 किंमत
या फोनची किंमत अतिशय स्पर्धात्मक ठेवण्यात आली आहे. तो केवळ एका व्हेरिएंटमध्ये 6जीबी रॅम + 128जीबी स्टोरेजमध्ये उपलब्ध आहे.त्याची किंमत 13,499 रुपये आहे. फोन दोन आकर्षक रंगांमध्ये लाँच झाला आहे: मिडनाइट ब्लॅक आणि फीचर व्हाइट. या फोनचा पहिला सेल (विक्री) 16 ऑगस्टपासून सुरू होईल आणि ग्राहक अमेझॉन या ई-कॉमर्स साइटवरून तो खरेदी करू शकतील. ही किंमत आणि उपलब्धता लक्षात घेता, हा फोन बजेटमध्ये 5जी फोन शोधणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय आहे.

Lava Blaze AMOLED 2 वैशिष्ट्ये
लावा ब्लेझ एमोलेड 2 वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचं तर, त्यात 6.67 इंचाचा मोठा एमोलेड डिस्प्ले आहे. हा डिस्प्ले एफएचडी+ रिझोल्यूशनसह येतो, ज्यामुळं रंगीत आणि तीक्ष्ण व्हिज्युअल अनुभव मिळतो. बजेट सेगमेंटमध्ये अशा दर्जाची स्क्रीन फार कमी वेळा पहायला मिळते.स्क्रिन चांगली असल्यामुळं व्हिडिओ पाहणे, गेमिंग आणि ब्राउझिंग अधिक मजेदार होतं. परफॉर्मन्ससाठी 6जीबी एलपीडीडीआर5 रॅम आणि यूएफएस 3.1 स्टोरेज देण्यात आलं आहे. यामुळं अॅप्स जलद उघडतात आणि मल्टीटास्किंग सहज होतं. फोन अँड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टमवर आधारित आहे, ज्यामुळं नवीनतम फीचर्स आणि सुरक्षितता अपडेट्स उपलब्ध होतात. प्रोसेसर म्हणून मीडियाटेक डायमेंशन 7060 चिपसेट वापरण्यात आला आहे, जो 5जी सपोर्टसह येतो.

Lava Blaze AMOLED 2 कॅमेरा
लावा ब्लेझ एमोलेड 2 मध्ये 50MP एआय-पावर्ड रियर कॅमेरा आहे, जो प्रगत इमेज प्रोसेसिंगसह उत्कृष्ट फोटो कॅप्चर करतो. एआय फीचर्समुळं कमी प्रकाशातही चांगले फोटो येतात. फ्रंट कॅमेराची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही, पण तो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी योग्य असावा. पॉवर बॅकअपसाठी 5,000एमएएचची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे, जी दीर्घकाळ टिकते. 33डब्ल्यू फास्ट चार्जिंग सपोर्टमुळं फोन लवकर चार्ज होतो. फोनला आयपी64 रेटिंग मिळाली आहे, ज्यामुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहतो. याशिवाय, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहे, ज्यामुळे फोन सहज अनलॉक करता येतो.

Lava Blaze AMOLED 2 डिझाइन
डिझाइनच्या बाबतीत, लावा ब्लेझ एमोलेड 2 अतिशय आकर्षक आहे. तो पांढऱ्या रंगात उपलब्ध असून, बॅक पॅनलवर पंखासारखा डिझाइन पैटर्न आहे. रियरवर लांब आयताकार कॅमेरा बार आहे, ज्यात दोन कॅमेरा सेन्सर आणि एलईडी फ्लॅश आहे. बॅक पॅनलच्या खालच्या डाव्या भागात लावा ब्रँडिंग आहे, जी फोनला प्रीमियम लुक देते.

बजेट सेगमेंटमध्ये एक उत्तम पर्याय
एकंदरीत, लावा ब्लेझ एमोलेड 2 हा बजेट सेगमेंटमध्ये एक उत्तम पर्याय आहे. त्याची एमोलेड स्क्रीन, एआय कॅमेरा आणि मजबूत बॅटरी यामुळं तो स्पर्धेत पुढं राहण्याचा अंदाज आहे. भारतात बाजारात 5जी फोनची मागणी वाढत असताना, हा फोन ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा नक्की प्रयत्न करेल.लावा कंपनीनं बजेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स देण्यावर भर दिला आहे, ज्यामुळं हा फोन हिट होण्याची शक्यता आहे.

TAGGED:

