हैदराबाद : भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लावानं आपला आगामी स्मार्टफोन, लावा ब्लेझ AMOLED 2 5G, ची सोशल मीडियावर झलक दाखवली आहे. या फोनचा रियर डिझाइन आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये समोर आली असून, हा फोन 15,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या श्रेणीतील सर्वात पातळ स्मार्टफोन असल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे. लॉंच तारीख जाहीर नसली तरी, हा फोन लवकरच भारतीय बाजारात दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी जुलैच्या अखेरीस लावा ब्लेझ ड्रॅगन 5G सोबत याचं लॉंच होण्याची शक्यता होती.
Built to Blaze. Designed to Wow. 🔥— Lava Mobiles (@LavaMobile) August 5, 2025
✅So Real, Feels UnReal – Lava Blaze AMOLED 2 5G
✅Slimmest in the segment*– 7.55mm Sleek body with Linea Design
✅ Vivid. Sharp. Stunning – 16.94 cm (6.67”) FHD + AMOLED Display
Source -*Techarc (Smartphones under 15K)#SoRealFeelsUnReal pic.twitter.com/CSBRImZ9Do
लावा ब्लेझ AMOLED 2 5G वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन
लावा ब्लेझ AMOLED 2 5G चा रियर पॅनल पांढऱ्या रंगात दिसतो, ज्यावर काळ्या रंगाचा आयताकृती कॅमेरा मॉड्यूल आहे. या मॉड्यूलमध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आणि LED फ्लॅश आहे. पॅनलवर खालच्या डाव्या कोपऱ्यात लावा लोगो आहे, आणि त्याची रचना संगमरवरासारखी दिसते. हा फोन फेदर व्हाइट आणि मिडनाईट ब्लॅक या दोन रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. कंपनीच्या मते, 7.55 मिमी जाडी असलेला हा फोन त्याच्या किंमत श्रेणीतील सर्वात पातळ फोन आहे, आणि त्याची लिनिया डिझाइन आकर्षक आहे. याशिवाय, लावानं ग्राहकांना घरी मोफत सेवा देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
Blaze AMOLED 2 5G - Launching On, 11th Aug— Lava Mobiles (@LavaMobile) August 6, 2025
✅ So Real, Feels UnReal – 16.94 cm (6.67”) FHD + AMOLED Display
✅Slimmest in the Segment*– 7.55mm Sleek body with Linea Design
✅ Bright & Bold – 50MP AI Camera with Sony Sensor
Source -*Techarc (Smartphones under 15K) pic.twitter.com/PpOITIpiGn
लावा ब्लेझ AMOLED 2 5G तांत्रिक वैशिष्ट्ये
लावा ब्लेझ AMOLED 2 5G मध्ये 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा फुल-HD+ रिझोल्यूशन आणि 120Hz रिफ्रेश रेट आहे. हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7060 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे, ज्याची कमाल क्लॉक स्पीड 2.6GHz आहे. यात 6GB LPDDR5 रॅम आणि 6GB व्हर्च्युअल मेमरी आहे, तसंच 128GB UFS 3.1 स्टोरेज आहे. फोटोग्राफीसाठी, यात AI-समर्थित 50-मेगापिक्सेल सोनी सेन्सरसह ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. याशिवाय, 5,000mAh बॅटरी आणि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह USB टाइप-C केबल आहे. हा फोन "प्युअर" अँड्रॉइड 15 वर चालेल, जो जाहिराती आणि ब्लोटवेअरमुक्त असल्याचा दावा आहे. सुरक्षेसाठी, यात इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉक सुविधा आहे.
लावा ब्लेझ AMOLED 2 5G अपेक्षा
लावा ब्लेझ AMOLED 2 5G हा 15,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक पर्याय ठरू शकतो. त्याची पातळ डिझाइन, AMOLED डिस्प्ले, आणि शक्तिशाली चिपसेट यामुळे हा फोन तरुण ग्राहकांना आकर्षित करू शकतो. लावानं यापूर्वी बजेट आणि मिड-रेंज स्मार्टफोन मार्केटमध्ये आपलं स्थान निर्माण केलं आहे, आणि हा फोन त्यांची ही ओळख आणखी मजबूत करू शकतो. घरी मोफत सेवेची सुविधा ग्राहकांसाठी अतिरिक्त आकर्षण ठरू शकते.
लावा ब्लेझ AMOLED 2 5G हा आकर्षक डिझाइन, प्रीमियम वैशिष्ट्ये आणि परवडणाऱ्या किंमतीचा समतोल साधणारा स्मार्टफोन आहे. याची लॉंच तारीख जाहीर होण्याची प्रतीक्षा आहे, परंतु त्याच्या वैशिष्ट्यांमुळं हा फोन भारतीय बाजारात चर्चेचा विषय ठरेल. लावाच्या या नवीन ऑफरिंगकडं स्मार्टफोन प्रेमींचं लक्ष लागलं आहे.
