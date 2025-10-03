लावा अग्नि 4 भारतात लवकरच होणार लॉंच : नव्या स्मार्टफोनमध्ये काय असेल खास?
लावा अग्नि 4 (Lava Agni 4) नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारतात लॉंच होणार आहे. टीझर इमेजमधून फोनच्या आकर्षक डिझाइनची झलक मिळाली आहे.
Published : October 3, 2025 at 10:01 AM IST
हैदराबाद : लावा, एक भारतीय स्मार्टफोन ब्रँड, आपला नवीन स्मार्टफोन लावा अग्नि 4 लवकरच (Lava Agni 4 India Launch) भारतीय बाजारात सादर करणार आहे. कंपनीनं अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे की, हा फोन नोव्हेंबर 2025 मध्ये लॉंच होईल. लावानं आपल्या अधिकृत भारतीय वेबसाइटवर या फोनचा एक टीझर इमेज जारी केली आहे, ज्यामुळं प्रेक्षकांना या अपकमिंग फोनच्या डिझाइनची झलक पाहायला मिळाली आहे. लावा अग्नि 3 च्या यशानंतर, हा नवीन फोन बाजारात काय नवीन आणणार आहे, याबद्दल उत्सुकता वाढत आहे. चला, जाणून घेऊया या स्मार्टफोनच्या वैशिष्ट्यांबद्दल आणि त्यात काय खास असेल?...
Lava Agni 4 is set to launch in November.— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) October 2, 2025
Expected Specs:
- Dimensity 8350
- 6.7" fhd+ flat amoled, 120hz
- 50mp dual camera setup
- 7,000mah+ battery
- metal frame
lava agni 3 was launched in october 2024, so after 13 months, they are launching its successor.
lava should… pic.twitter.com/KpmCtuxJTB
लावा अग्नि 4 ची लॉंच तारीख आणि डिझाइन
लावानं गेल्या वर्षी, ऑक्टोबर 2025 मध्ये अग्नि 3 लॉंच केला होता, आणि आता कंपनी त्याचा अपग्रेडेड व्हर्जन, लावा अग्नि 4, (Lava Agni 4) बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीनं नोव्हेंबर 2025 मध्ये हा फोन लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे, परंतु अचूक तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. लावानं जारी केलेल्या टीझर पोस्टरमधून फोनच्या डिझाइनबद्दल काही संकेत मिळाले आहेत. टीझरमधून दिसतं की, फोनचे डिझाइन बॉक्सी असेल, ज्यामध्ये रिअर पॅनलच्या कडा वक्राकार आणि साइड पॅनल सपाट असतील. फोनच्या कडांवर अँटेना लाइन्स दिसतात, तसंच वरच्या बाजूस स्पीकर होल, अतिरिक्त मायक्रोफोन आणि एक IR ब्लास्टर किंवा 3.5 एमएम ऑडिओ जॅक असण्याची शक्यता आहे.
कसा असेल कॅमेरा
कॅमेरा मॉड्यूलच्या बाबतीत, लावा अग्नि 4 मध्ये मागील मॉडेलपेक्षा वेगळं डिझाइन आहे. यात आडव्या (हॉरिझॉन्टल) स्थितीत असलेले पिल-आकाराचं कॅमेरा मॉड्यूल आहे. यामध्ये टेक्नोच्या पोवा स्लिमप्रमाणे डायनॅमिक मूड लाइट्स जोडण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, यावेळी सेकंडरी रिअर डिस्प्ले नाही, जे मागील मॉडेलमध्ये होते.
लावा अग्नि 4 ची संभावित वैशिष्ट्ये
लावा अग्नि 4 च्या संभावित वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचं झालं, तर यापूर्वी ऑनलाइन लीक झालेल्या रेंडर इमेज आणि टीझर इमेज यांच्यात साम्य दिसतं. कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये दोन कॅमेरा सेन्सर आणि एक LED फ्लॅशलाइट असण्याची शक्यता आहे. या फोनमध्ये मीडियाटेकचे डायमेन्सिटी 8350 प्रोसेसर, UFS 4.0 इंटरनल स्टोरेज, 6.7 इंचाचा फुल HD+ 120 Hz डिस्प्ले, दोन 50 मेगापिक्सेल रिअर कॅमेरे आणि 7000 mAh पेक्षा मोठी बॅटरी असण्याची शक्यता आहे. या वैशिष्ट्यांमुळं हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक मजबूत पर्याय ठरू शकतो.
किंमत आणि अपेक्षा
लावा अग्नि 4 ची किंमत भारतीय बाजारात 25,000 रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं हा फोन बजेट आणि मिड-रेंज ग्राहकांसाठी आकर्षक ठरू शकतो. लावाचा हा फोन त्याच्या आकर्षक डिझाइन, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि मोठ्या बॅटरीमुळं तरुण ग्राहकांना आकर्षित करू शकतो. याशिवाय, डायनॅमिक मूड लाइट्स आणि आधुनिक कॅमेरा सेटअपमुळं हा फोन स्टायलिश आणि टेक्नॉलॉजी-प्रेमी ग्राहकांसाठी योग्य पर्याय ठरू शकतो. लावा अग्नि 4 चं लॉंच भारतीय स्मार्टफोन बाजारात एक नवीन पर्याय घेऊन येणार आहे. कंपनीनं आपल्या टीझर इमेजद्वारे उत्सुकता वाढवली आहे, आणि आता सर्वांचे लक्ष या फोनच्या लॉचं तारखेकडे आहे. लावाचा हा फोन त्याच्या वैशिष्ट्यांमुळं आणि परवडणाऱ्या किंमतीमुळं बाजारात यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.
