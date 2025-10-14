ETV Bharat / technology

लँड रोवर डिस्कव्हरीचे जेमिनी आणि टेम्पेस्ट एडिशन लॉंच; 2026 पासून डायनॅमिक एस आणि मेट्रोपॉलिटन बंद

लँड रोवर डिस्कव्हरीचे जेमिनी आणि टेम्पेस्ट एडिशन भारतात लॉंच झाले आहे. या कंपनीचे 2026 पासून डायनॅमिक एस आणि मेट्रोपॉलिटन एडिशन बंद होतील.

Land Rover Discovery Gemini
लँड रोवर डिस्कव्हरीचे जेमिनी (Land Rover)
हैदराबाद : लक्झरी एसयूव्हच्या चाहत्यांसाठी लँड रोवरनं डिस्कव्हरी मॉडेलचे नवीन जेमिनी आणि टेम्पेस्ट एडिशन लॉंच केले आहेत. या दोन एडिशन्समुळं डिस्कव्हरीचे प्रीमियम लूक आणि स्टाइल आणखी चांगलं झालं आहे. भारतात या एडिशन्सची किंमत 1.26 कोटी ते 1.39 कोटी रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे. मात्र, या नवीन एडिशन्सच्या आगमनानंतर 2026 पासून कंपनी डायनॅमिक एस आणि मेट्रोपॉलिटन एडिशन्स बंद करणार आहे. या बदलामुळं ग्राहकांना अधिक स्टायलिश आणि एलिगंट पर्याय मिळणार आहेत. चला, या दोन एडिशन्सच्या खास वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेऊया...

Land Rover Discovery Tempest Editions
Land Rover Discovery Tempest Editions (Land Rover)

लँड रोवर डिस्कव्हरी ही नेहमीच लक्झरी, आराम आणि ऑफ-रोड क्षमतेचे प्रतीक राहिली आहे. आता जेमिनी आणि टेम्पेस्ट एडिशन्समुळं ती आणखी बोल्ड आणि आकर्षक दिसणार आहे. कंपनीनं स्टाइल, एलिगन्स आणि परफॉर्मन्सवर पूर्ण भर दिला आहे. हे एडिशन्स फक्त बाह्य सौंदर्यावरच नाही, तर अंतर्गत आरामावरही लक्ष केंद्रित करतात. जे ग्राहक प्रत्येक ड्राइव्हला एक स्टेटमेंट बनवू इच्छितात, त्यांच्यासाठी हे परिपूर्ण आहेत. या एडिशन्समुळं लँड रोवरचा भारतीय बाजारातील वाटा आणखी वाढेल.

जेमिनी एडिशनची वैशिष्ट्ये
जेमिनी एडिशन हे क्लासिक आणि एलिगंट टच देणारे आहे. यात एक्सक्लूसिव्ह सेडोना रेड पेंट फिनिश आहे, ज्यामुळे एसयूव्ह एकदम स्टायलिश दिसते. ग्लॉस ब्लॅक रूफ आणि सिल्वर एक्सटीरियर ट्रिम्स हे त्याचं खास आकर्षण आहेत. 21-इंच अलॉय व्हील्स स्टँडर्ड आहेत, तर कस्टमायझेशनमध्ये 20/21/22 इंच व्हील्सचे पर्याय उपलब्ध आहेत. अंतर्गत भागात ब्लॅक किंवा आइवरी अपहोल्स्ट्रीचे निवडण्याचा पर्याय आहे. ज्या ग्राहकांना संतुलित लक्झरी आणि स्पोर्टी लूक हवा आहे, त्यांच्यासाठी हे एडिशन आदर्श आहे. यात पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ, 12.3-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, 11.4-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 3-झोन क्लायमेट कंट्रोल, पॉवर्ड टेलगेट, मेरिडियन ऑडिओ सिस्टम आणि 3डी सराउंड व्ह्यू कॅमेरा यांसारखी अनेक वैशिष्ट्ये आहेत.

टेम्पेस्ट एडिशनची वैशिष्ट्ये
टेम्पेस्ट एडिशन हे डिस्कव्हरीचे फ्लॅगशिप लक्झरी व्हर्जन आहे. यात युनिक कॉपर अॅक्सेंट्स आणि 22-इंच कॉपर-फिनिश व्हील्स आहेत. कॉपर-कलर रूफमुळं एसयूव्हला एक बोल्ड आणि आक्रमक अपीयरन्स मिळते. अंतर्गत भागात विंडसर लेदर अपहोल्स्ट्री आहे, जी ब्लॅक, ब्लॅक+ब्राउन किंवा ब्लॅक+आइवरी अशा पर्यायांत उपलब्ध आहे. या प्रीमियम लेदर फिनिश आणि शानदार डिटेलिंगमुळं केबिनमध्ये रॉयल फील येतो. अतिरिक्त वैशिष्ट्यांमध्ये मॅट्रिक्स एलईडी हेडलॅम्प्स, हेड-अप डिस्प्ले, हीटेड आणि व्हेंटिलेटेड फ्रंट व मिडल रो सीट्स, 4-झोन क्लायमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल थर्ड रो सीट्स आणि मेरिडियन सराउंड साऊंड सिस्टम यांचा समावेश आहे.

शक्तिशाली इंजन आणि परफॉर्मन्स
दोन्ही एडिशन्समध्ये स्टँडर्ड डिस्कव्हरीप्रमाणेच 3.0-लिटर, 6-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड माइल्ड-हायब्रिड डिझेल इंजन आहे. हा इंजन 350 एचपी पॉवर आणि 700 एनएम टॉर्क जनरेट करतो. 9-स्पीड ऑटोमॅटिक गियरबॉक्स आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) ड्रायव्हट्रेन सिस्टममुळं ऑफ-रोड आणि सिटी ड्राइव्हिंग दोन्ही सोपी होते. कंपनीचा दावा आहे की, ही एसयूव्ह 0-100 किमी/तास स्पीड फक्त 6.4 सेकंदात गाठते. टॉप स्पीड 191 किमी/तास आहे, ज्यामुळं लक्झरी आणि रॉ परफॉर्मन्सचा परफेक्ट कॉम्बो मिळतो. माइल्ड-हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळं इंधन कार्यक्षमता आणि पर्यावरणस्नेहीपण वाढते. जे लोक लक्झरी एसयूव्ह शोधत आहेत, त्यांना हे एडिशन्स नक्कीच आकर्षित करतील. 2026 पर्यंत डायनॅमिक एस आणि मेट्रोपॉलिटन एडिशन्स उपलब्ध राहतील, पण नवीन एडिशन्समुळं बदल अपरिहार्य आहे. लँड रोवरचं हे पाऊल भारतीय ग्राहकांच्या बदलत्या गरजांना साजेसं आहे.

