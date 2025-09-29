एका चार्जवर 110 किलोमीटरची रेंज देणारी ई लुना प्राइम लॉंच
काइनेटिक ग्रीननं ई लुना प्राइम लॉंच केली. या ई मोपेडमध्ये 140 किमी रेंज मिळण्याचा दावा कंपनीनं केलाय.
Published : September 29, 2025 at 4:12 PM IST
हैदराबाद : भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात एक मोठी झेप मारत कायनेटिक ग्रीन एनर्जी अँड पॉवर सोल्युशन्स लिमिटेडनं ई-लुना प्राइम इलेक्ट्रिक दुचाकी लाँच केलीय.ही दुचाकी शहरी आणि ग्रामीण प्रवाशांसाठी डिझाइन केली गेली असून, 16-इंच अलॉय व्हील्स, डिजिटल क्लस्टर आणि प्रीमियम डिझाइनसह येत आहे. हे नवीन मॉडेल केवळ 82,490 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. अधिक रेंज, कमी खर्च आणि आधुनिक डिझाइनसह ई-लुना प्राइम पारंपरिक पेट्रोल बाइक्सपेक्षा फायदेशीर ठरेल, असं कंपनीचं म्हणणं आहे. या बातमीत आपण या मॉडेलच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांचा सविस्तर आढावा घेऊ.
किंमत
भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत वेगानं वाढ होत आहे. प्रदूषण कमी करण्याच्या सरकारच्या धोरणांमुळं आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळं ग्राहक इलेक्ट्रिक पर्यायांकडं वळत आहेत. अशा परिस्थितीत काइनेटिक ग्रीन सारख्या कंपन्या नवीन इनोव्हेशन्स आणत आहेत. ई-लुना प्राइम ही त्यांची नवीन ऑफर आहे, जी पारंपरिक 100-110 सीसी पेट्रोल बाइक्सला टक्कर देणारी आहे. कंपनीनं हे मॉडेल 82,490 एक्स-शोरूम रुपयांमध्ये लॉंच केलं आहे, जे बाजारातील इतर ई-स्कूटर्सपेक्षा स्पर्धात्मक आहे. हे मॉडेल केवळ शहरासाठीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील उपयोगितेसाठीही डिझाइन केलं गेलं आहे.
डिझाइन आणि स्टाइलिंग
ई-लुना प्राइमचे डिझाइन साधे पण आधुनिक आहे. त्यात चमकदार रंगीत अॅक्सेंट्स, स्पोर्टी ग्राफिक्स आणि उघडा ट्युब्युलर फ्रेम आहे. समोर गोलाकार हेडलॅम्पसह छोटा व्हिजर आणि क्लिअर विंडशील्ड आहे. काळ्या रंगाच्या फोर्क्सवर मोठ्या अक्षरांत "काइनेटिक ग्रीन" ब्रँडिंग केलं आहे, जे त्याच्या इलेक्ट्रिक ओळखीला मजबूत करतं. मागे एकत्रित केलेला ग्रॅब रेल आणि विस्तारित फ्रेम आहे, जो लोड वाहण्यासाठी उपयुक्त आहे. एकूणच, हे मॉडेल शहरी आणि ग्रामीण रस्त्यांवर सहज चालणारे आणि टिकाऊ आहे. ग्राहकांसाठी सहा रंगांच्या पर्याय ते उपलब्ध आहेत, ज्यात ब्लॅक, रेड, ब्लू यांसारखे आकर्षक शेड्स आहेत. हे डिझाइन पारंपरिक लुना मॉडेलला आधुनिक टच देतं.
परफॉर्मन्स आणि रेंज
ई-लुना प्राइमची मुख्य खासियत तिची रेंज आहे. एका चार्जवर 110 किलोमीटर ते 140 किलोमीटरपर्यंत अंतर कापता येते, जे अनेक ई-स्कूटर्सपेक्षा जास्त आहे. हे दोन रेंज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामुळं ग्राहकांची गरजेनुसार निवड होऊ शकते. पॉवरट्रेनमध्ये इलेक्ट्रिक मोटर आहे. तिचा टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति तास आहे, जो शहरातील ट्रॅफिकसाठी पुरेशा आहे. ब्रेकिंगसाठी डिस्क आणि ड्रम ब्रेक्स आहेत, तर सस्पेन्शन सॉफ्ट राइडिंगसाठी ऑप्टिमाइज्ड आहे. वजन फक्त 80 किलो असल्यानं हाताळणं सोपं आहे.
खर्च आणि मालकीचा खर्च
सर्वात आकर्षक पैलू म्हणजे कमी खर्च. प्रति किलोमीटर फक्त 10 पैसे खर्च येतो, असं कंपनीचा दावा आहे. हा खर्च पेट्रोल बाइक्सपेक्षा खूपच कमी आहे. महिन्याला एकूण खर्च केवळ 2,500 रुपये आहे, तर पारंपरिक 100-110 सीसी पेट्रोल बाइकसाठी हा 7,500 रुपयांपर्यंत जातो. यामुळं वार्षिक बचत 60,000 रुपयांपर्यंत होऊ शकते. बॅटरी लाइफ आणि मेंटेनन्स खर्च कमी असल्यानं दीर्घकाळ फायदेशीर ठरेल. कंपनीनं हे आकडे वास्तविक वापरावर आधारित दिले आहेत, जे ग्राहकांना विश्वास देणारे आहे.
मार्केट आणि उपलब्धता
काइनेटिक ग्रीननं भारतभर 300 हून अधिक डीलरशिप्स उभारल्या आहेत, ज्यामुळं ई-लुना प्राइमची उपलब्धता सोपी होईल.इलेक्ट्रिक वाहनांची सबसिडी आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढत असल्यानं हे मॉडेल यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. "सिंपल वन" सारख्या स्पर्धकांमध्येही ई-लुना प्राइम आपलं स्थान बनवेल, असं तज्ज्ञांचे मत आहे. एकंदरीत, ई-लुना प्राइम इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला परवडणारी आणि व्यावहारिक बनवते. जे लोक पर्यावरणस्नेही आणि आर्थिक पर्याय शोधत आहेत, त्यांच्यासाठी ही उत्तम निवड आहे.
