ETV Bharat / technology

किआ EV6 vs ह्युंदाई आयोनिक 5: रेंज, किंमत आणि कामगिरीच्या बाबतीत कोणती कार आहे सर्वोत्तम?

भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठेत ह्युंदाई आयोनिक 5 आणि किआ EV6 उत्कृष्ट डिझाइनसह येतात. रेंज, किंमत आणि कामगिरीच्या बाबतीत कोणती कार आहे सर्वोत्तम?

Kia EV6 vs Hyundai Ioniq 5
ह्युंदाई आयोनिक 5 vs किआ EV6 (Kia, Hyundai)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2025 at 12:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजारपेठ गेल्या काही वर्षांत झपाट्यानं वाढली आहे. सुरुवातीला अनेकांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भवितव्याबाबत शंका होत्या, परंतु आता वाढत्या चार्जिंग नेटवर्क आणि प्रभावी रेंजमुळं EV कारची मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढलीय. 2025 मध्ये, प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार सेगमेंटमध्ये किआ EV6 आणि ह्युंदाई आयोनिक 5 या दोन कार लक्षवेधी ठरणार आहे. या दोन्ही कार त्यांचं अनोखं डिझाइन, प्रगत तंत्रज्ञान आणि उत्कृष्ट कामगिरीनं बाजारपेठेत स्वतःचं स्थान निर्माण केलं आहे. चला, या दोन्ही कार्सची वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया...

Hyundai Ioniq 5
ह्युंदाई आयोनिक 5 (Hyundai)
Kia EV6
Kia EV6 (Kia)

किआ EV6
किआ EV6 चं डिझाइन किंचित स्पोर्टी आहे, जे तरुण ड्रायव्हर्सना आकर्षित करतं. या कारची रेंज 590 किलोमीटरपर्यंत आहे. EV6 केवळ काही सेकंदांत 0-100 किमी/तास वेग गाठू शकते. याचं आतील डिझाइन प्रीमियम असून ड्रायव्हर-केंद्रित वैशिष्ट्यांवर भर देण्यात आला आहे. यात अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे, ज्यामुळे प्रवास सुरक्षित आणि आनंददायी होतो. किआ EV6 ही कार गतीप्रेमी आणि स्टायलिश डिझाइन पसंत करणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय आहे.

Hyundai Ioniq 5
ह्युंदाई आयोनिक 5 (Hyundai)
Kia EV6
Kia EV6 (Kia)

ह्युंदाई आयोनिक 5
ह्युंदाई आयोनिक 5 चं डिझाइन अत्यंत आकर्षक आणि भविष्यवादी आहे. तिची अनोखी रचना रस्त्यावर सहज लक्ष वेधते. या कारची रेंज 600 किलोमीटरपर्यंत आहे, जी लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आदर्श आहे. विशेष म्हणजे, आयोनिक 5 अत्यंत जलद चार्जिंग क्षमता प्रदान करते, ज्यामुळे ती केवळ 18 मिनिटांत 80% पर्यंत चार्ज होऊ शकते. तिचं आतील डिझाइन मिनिमलिस्टिक आणि भविष्यवादी आहे, जे तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी खास तयार करण्यात आलं आहे. यात गूगल/अँड्रॉइड सपोर्ट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. आयोनिक 5 ही कार विशेषतः अशा व्यक्तींसाठी आहे ज्यांना आरामदायी प्रवासासह नवीनतम तंत्रज्ञान हवे आहे.

Kia EV6
Kia EV6 (Kia)
Hyundai Ioniq 5
ह्युंदाई आयोनिक 5 (Hyundai)

कोणती कार निवडावी?
ह्युंदाई आयोनिक 5 आणि किआ EV6 या दोन्ही कार्स त्यांच्या खास वैशिष्ट्यांमुळे प्रीमियम सेगमेंटमध्ये आघाडीवर आहेत. जर तुम्ही तंत्रज्ञानप्रेमी असाल आणि भविष्यवादी डिझाइनला प्राधान्य देत असाल, तर आयोनिक 5 तुमच्यासाठी योग्य आहे. दुसरीकडं, जर तुम्हाला स्पोर्टी लुक आणि डायनॅमिक ड्रायव्हिंग अनुभव हवा असेल, तर किआ EV6 ही तुमची निवड असू शकते. या दोन्ही कार्सची किंमत साधारणपणे 45-55 लाखांच्या दरम्यान आहे.

Kia EV6
Kia EV6 (Kia)
Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5 (Hyundai)
वैशिष्ट्यह्युंदाई आयोनिक 5किआ EV6
डिझाइनभविष्यवादी, मिनिमलिस्टिकस्पोर्टी, आक्रमक
रेंज600 किमी590 किमी
चार्जिंग80% 18 मिनिटांतजलद चार्जिंग (वेळ अनिर्दिष्ट)
कामगिरीआरामदायी, लक्झरी0-100 किमी/तास काही सेकंदांत
आतील डिझाइनमिनिमलिस्टिक, भविष्यवादीप्रीमियम, ड्रायव्हर-केंद्रित
तंत्रज्ञानगूगल/अँड्रॉइड, AI-आधारित वैशिष्ट्येअत्याधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञान
किंमत45 ते 55 लाख45 ते 55 लाख
लक्ष्य ग्राहकतंत्रज्ञानप्रेमी, लक्झरी पसंत करणारेगतीप्रेमी, स्टायलिश डिझाइन पसंत करणारे

भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठेत ह्युंदाई आयोनिक 5 आणि किआ EV6 यांच्यातील स्पर्धा ही ग्राहकांसाठी एक रोमांचक संधी आहे. दोन्ही कार्स उत्कृष्ट रेंज, प्रगत तंत्रज्ञान आणि आकर्षक डिझाइन ऑफर करतात. तुमच्या जीवनशैली आणि प्राधान्यांनुसार, या दोन्हीपैकी कोणतीही कार निवडणे हा एक उत्तम निर्णय ठरू शकतो.

Kia EV6
किआ EV6 (Kia)

हे वचालंत का :

  1. टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक
  2. 2025 मधील टॉप 5 परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार : अधुनिक वैशिष्ट्यांस पैशांची बजत
  3. मारुती सुझुकी विक्टोरिस : भारतातील सर्वात सुरक्षित SUV, किंमत 10.50 लाखांपासून सुरू

For All Latest Updates

TAGGED:

किआ EV6HYUNDAI IONIQ 5KIA EV6ह्युंदाई आयोनिक 5 VS किआ EV6KIA EV6 VS HYUNDAI IONIQ 5

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

सीएमएफ हेडफोन प्रो 29 सप्टेंबरला भारतात होणार लॉंच

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.