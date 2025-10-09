किआ कॅरेन्स क्लॅव्हिस HTX(O) व्हेरिएंट भारतात लॉंच, जाणून घ्या किंमत..
किआ कॅरेन्स क्लॅव्हिसच्या नव्या HTX(O) व्हेरिएंट आणि 6-सीटर कॉन्फिगरेशनसह लॉंच झाल्या आहेत.
Published : October 9, 2025 at 11:11 AM IST
हैदराबाद : किआ इंडियानं आपली लोकप्रिय फॅमिली कार कॅरेन्स क्लॅव्हिस (Carens Clavis) च्या लाइनअपला आणखी मजबूत केले आहे. कंपनीनं ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देत नवीन टॉप-एंड HTX(O) व्हेरिएंट आणि 6-सीटर कॉन्फिगरेशन लॉंच केलं आहे. ही नवीन कॅरेन्स क्लॅव्हिसला स्पेस, टेक्नॉलॉजी आणि कम्फर्ट यांचा परफेक्ट संगम शोधणाऱ्या फॅमिली खरेदीदारांसाठी एक आदर्श पर्याय आहे.
किंमत
किआ इंडियानं कॅरेन्स क्लॅव्हिसच्या नव्या HTX(O) व्हेरिएंटला 19.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) या प्रारंभिक किंमतीसह लॉंच केलं आहे. आता या कारमध्ये 8 ट्रिम्स उपलब्ध आहेत, ज्यात 6-सीटर आणि 7-सीटर कॉन्फिगरेशनचा समावेश आहे. या नव्या व्हेरिएंट्सची विक्री 13 ऑक्टोबर 2025 पासून देशभरातील किआ डीलरशिपवर सुरू होईल. कॅरेन्स क्लॅव्हिस ही कार आता अधिक प्रीमियम आणि फॅमिली-फ्रेंडली बनली आहे, जी कुटुंबांना स्टायलिश आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देईल.
|व्हेरिएंट
|कॉन्फिगरेशन
|किंमत (एक्स-शोरूम)
|HTX(O)
|6-सीटर / 7-सीटर
|19.26 लाख रुपये
|HTK+
|6-सीटर / 7-सीटर
|HTK+(O)
|6-सीटर / 7-सीटर
HTX(O) व्हेरिएंटमधील खास वैशिष्ट्ये
HTX(O) व्हेरिएंटला प्रीमियम टच देण्यासाठी किआनं अनेक उत्तम फीचर्स समाविष्ट केले आहेत. यामध्ये BOSE प्रीमियम 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, ड्राइव्ह मोड सिलेक्ट (इको, नॉर्मल आणि स्पोर्ट मोड), स्मार्ट रिमोट इंजन स्टार्ट आणि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेकसह ऑटो होल्ड फीचर यांचा समावेश आहे. या व्हेरिएंटमध्ये 1.5L टर्बो GDi इंजन आणि 7-स्पीड DCT गिअरबॉक्स उपलब्ध आहे. याशिवाय, 6-सीटर आणि 7-सीटर कॉन्फिगरेशनमुळं ग्राहकांना निवडीचं अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. किआनं HTK+, HTK+(O) आणि HTX(O) या व्हेरिएंट्समध्येही 6-सीटर कॉन्फिगरेशन उपलब्ध करून फॅमिली वापरकर्त्यांसाठी अधिक लवचिकता आणि आराम सुनिश्चित केला आहे.
सुरक्षितता आणि तंत्रज्ञान
कॅरेन्स क्लॅव्हिस सुरक्षिततेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करत नाही. यामध्ये लेव्हल 2 ADAS (20 ऑटोनॉमस फीचर्स), 6 एअरबॅग्स, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), रिअर ऑक्युपंट अलर्ट आणि रोलओव्हर सेंसर यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात. ही सर्व वैशिष्ट्ये प्रवासादरम्यान प्रवाशांना उच्च स्तरावरील सुरक्षितता प्रदान करतात. यामुळं कॅरेन्स क्लॅव्हिस ही फॅमिली कार म्हणून एक विश्वासार्ह पर्याय ठरते.
इंटीरियर आणि कम्फर्ट
कॅरेन्स क्लॅव्हिसच्या इंटीरियरचा अनुभव पूर्णपणे प्रीमियम आहे. यामध्ये 67.62 सेमी (26.62 इंच) ड्युअल पॅनोरॅमिक डिस्प्ले, अॅम्बियंट लायटिंग, सेकंड रोमधील वन-टच इलेक्ट्रिक टंबल सीट्स आणि सर्व रोंसाठी रूफ-माउंटेड एअर व्हेंट्स यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. हे सर्व फीचर्स प्रवासाला अधिक आरामदायी आणि आनंददायी बनवतात.
किआ कॅरेन्स क्लॅव्हिस HTX(O) व्हेरिएंट आणि 6-सीटर कॉन्फिगरेशनसह, ही कार फॅमिली खरेदीदारांसाठी एक परिपूर्ण पर्याय बनली आहे. स्टायलिश डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स, प्रगत तंत्रज्ञान आणि उच्च स्तरावरील सुरक्षितता यामुळं ही कार फेस्टिव्ह सीझनमध्ये कार खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी एक उत्तम निवड आहे. जर तुम्ही प्रीमियम 6-सीटर फॅमिली कार शोधत असाल, तर कॅरेन्स क्लॅव्हिस नक्कीच तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करेल.
