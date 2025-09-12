कावासाकी निंजा झेडएक्स 10 आर ची अपडेटेड आवृत्ती भारतात लॉंच; किंमत 19.49 लाखांपासून सुरू
कावासाकीनं भारतीय बाजारासाठी निंजा झेडएक्स 10 आर ची आवृत्ती लॉंच केली.मागील मॉडेलपेक्षा ही दुचाकी अधुनिक फीचर्ससह येते.
Published : September 12, 2025 at 1:39 PM IST
हैदराबाद : कावासाकीनं भारतीय बाजारासाठी आपली लोकप्रिय सुपरस्पोर्ट बाइक निंजा झेडएक्स-10 आर ची नवीन आवृत्ती लॉंच केली आहे.या मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत 19.49 लाख रुपयांपासून सुरू होते. मागील मॉडेलच्या तुलनेत ही किंमत 99,000 रुपयांनी वाढली आहे. डिझाइनमध्ये कोणताही बदल नसला तरी, जपानी कंपनीने इंजिनच्या पॉवर आउटपुटमध्ये बदल केला आहे.
इंजिनमध्ये बदल
कावासाकी निंजा झेडएक्स-10 आर ही सुपरबाइक विश्वातील सर्वात वेगवान आणि शक्तिशाली मोटारसायकल्सपैकी एक आहे. या नवीन आवृत्तीत डिझाइन पूर्वीप्रमाणेच असलं तरी, कंपनीनं इंजिनच्या कामगिरीत सूक्ष्म बदल केले आहेत. बाइकचे एकूण वजन आणि आकारही तसाच आहे, ज्यामुळे तिची हाताळणी आणि स्थिरता पूर्वीप्रमाणेच राहील. भारतीय बाजारात ही बाइक आयातित मॉडेल म्हणून विकली जाते, त्यामुळं किंमतीतील वाढ ही लॉजिस्टिक्स आणि टॅक्समुळेही असू शकते.
वैशिष्ट्ये आणि तांत्रिक तपशील
2026 निंजा झेडएक्स 10आरमध्ये 998 सीसीचा इनलाइन फोर-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन आणि सहा-स्पीड गिअरबॉक्स असल्यासारखेच आहे. मात्र, आता पॉवर आउटपुट 13,000 आरपीएमवर 193 एचपी आणि 11,400 आरपीएमवर 112 एनएम टॉर्क इतकं नोंदवलं गेलं आहे. मागील 2025 मॉडेलच्या तुलनेत ही पॉवर 7 एचपी आणि टॉर्क 2.9 एनएमनं कमी झाली आहे. तरीही, ही बाइक 0 ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेग 3 सेकंदांत गाठू शकते.
220 एमएम रियर डिस्क
बाइकचे फ्रेम ट्यूब्युलर डायमंड प्रकारचं आहे, जे शोवा बीएफएफ फोर्क्स आणि शोवा बीएफआरसी रियर मोनोशॉकवर बसवलं गेलं आहे. रियर शॉकमध्ये पिगीबॅक रिझर्व्हॉईर, कॉम्प्रेशन, रिबाउंड डॅम्पिंग आणि स्प्रिंग प्रीलोड अॅडजस्टमेंट सुविधा आहेत. ब्रेकिंग सिस्टममध्ये दोन 330 एमएम फ्रंट डिस्क आणि एक 220 एमएम रियर डिस्क आहेत, ज्यांना ड्युअल-चॅनेल एबीएस सहाय्यक आहे. याशिवाय, ओहलिन्स इलेक्ट्रॉनिक स्टीअरिंग डॅम्पर देखील बसवलेला आहे, जो उच्च वेगावर स्थिरता वाढवतो.
स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी
फीचर्सच्या बाबतीत, ही बाइक प्रगत तंत्रज्ञानानं युक्त आहे. टीएफटी कन्सोलवर स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध आहे, ज्यामुळं नेव्हिगेशन आणि कॉल अलर्ट्स सोपं होतं. एकूण सात राइडिंग मोड्स, क्रूझ कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, इंजिन ब्रेक कंट्रोल आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल यांसारख्या सुविधा आहेत. यामुळं बाइक वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये सुरक्षित आणि मजेदार ड्रायव्हिंग अनुभव देते. सस्पेंशन आणि ब्रेकिंग सिस्टमचं अॅडजस्टमेंट पर्याय रायडरला वैयक्तिकृत सेटिंग्स देणारे आहेत.
डिझाइन आणि रंग पर्याय
डिझाइनमध्ये कोणताही बदल नसल्यानं, ही बाइक पूर्वीप्रमाणेच स्टायलिश दिसते. ड्युअल-हेडलॅम्प डिझाइन, शार्प एअरोडायनॅमिक लाइन्स आणि कार्बन फायबर एलिमेंट्स तिचं परफॉर्मन्स-ओरिएंटेड स्वरूप अधोरेखित करतात. बाइक दोन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: मेटालिक ग्रॅफाइट ग्रे व मेटालिक डायब्लो ब्लॅक, आणि लाइम ग्रीन, एबॉनी व पर्ल ब्लिझार्ड व्हाइट यांचं संयोजन. हे रंग तिच्या स्पोर्टी लूकला अधिक आकर्षक बनवतात.
