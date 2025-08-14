Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

हैदराबाद : जपानी मोटरसायकल निर्माता कंपनी कावासाकीनं भारतात आपली नवीन KLX230R S 2026 मोटरसायकल लाँच केली आहे. ही ऑफ-रोड बाइक भारतातच तयार करण्यात आली असून तिची सुरुवातीची किंमत 1.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. ही बाइक 2025 KLX230R S च्या CKD आयात आवृत्तीसोबत विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. ऑफ-रोड क्षमतेसाठी प्रसिद्ध असलेली ही बाइक KX-प्रेरित स्टायलिंग आणि सुलभ हाताळणीसाठी ओळखली जाते. अलीकडेच कावासाकीनं भारतात रस्त्यावर धावणाऱ्या KLX230 च्या किमतीत कपात केल्यानंतर ही लाँचिंग केली आहे. या नवीन मॉडेलमध्ये काही बदल करण्यात आले असून, भारतात तयार झालेल्या या बाइकनं ऑफ-रोड प्रेमींसाठी नवीन पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
Kawasaki KLX230R S 2026 वैशिष्ट्ये
2026 KLX230R S मध्ये भारतात बनवलेली हाय-टेन्साइल स्टील फ्रेम आणि स्विंगआर्म आहे, तर 2025 च्या आंतरराष्ट्रीय आवृत्तीत अॅल्युमिनियम चेसिस आणि स्विंगआर्म होती. डिझाइनच्या बाबतीत बाइक जवळपास सारखीच आहे, परंतु हँडलबार्स किंचित पुढं सेट केल्यामुळं रायडिंग पोझिशनमध्ये थोडा बदल झाला आहे. ही बाइक ऑफ-रोड रायडिंगसाठी आदर्श आहे आणि तिची रचना साहसी प्रवासासाठी योग्य आहे. या बाइकचं वजन 129 किलो आहे, जे आयात केलेल्या आवृत्तीपेक्षा 14 किलो जास्त आहे. तरीही, तिची हाताळणी सुलभ आणि ऑफ-रोड परिस्थितीत प्रभावी आहे.
Kawasaki KLX230R S 2026 इंजिन
2026 कावासाकी KLX230R S मध्ये 233 cc सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड इंजिन आहे. हे इंजिन 8,000 rpm वर 19 अश्वशक्ती आणि 6,000 rpm वर 20 Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करते. यासोबत सहा-स्पीड ट्रान्समिशन आहे, जे ऑफ-रोड रायडिंगसाठी उत्तम कामगिरी देतं. हे इंजिन शक्तिशाली आणि टिकाऊ आहे, ज्यामुळं रायडर्सना खडबडीत मार्गांवर सहजतेनं प्रवास करता येतो.
Kawasaki Kawasaki KLX230R S 2026 सस्पेंशन आणि ब्रेकिंग
ऑफ-रोड क्षमतेला पूरक ठरण्यासाठी, या बाइकमध्ये लाँग-ट्रॅव्हल सस्पेंशन आहे. समोर 37 मिमी टेलिस्कोपिक फोर्क्स असून 220 मिमी ट्रॅव्हल मिळतं, तर मागील बाजूस लिंक-टाइप मोनोशॉक आहे ज्यामुळं 223 मिमी ट्रॅव्हल मिळतं. बाइकची ग्राउंड क्लीअरन्स 270 मिमी आहे, तर सीटची उंची 900 मिमी आहे, ज्यामुळं रायडरला खडबडीत रस्त्यांवर नियंत्रण ठेवणं सोपं जातं. ब्रेकिंगसाठी समोर 290 मिमी सिंगल-डिस्क आणि मागे 230 मिमी सिंगल-डिस्क ब्रेक आहे. ही ब्रेक 21/18-इंच वायर-स्पोक चाकांवर ऑफ-रोड टायर्ससह बसवली आहेत, जे बाइकला कठीण परिस्थितीतही स्थिरता देतात.
Kawasaki KLX230R S 2026 2 चं भारतात उत्पादन
कावासाकीनं भारतातच या बाइकचं उत्पादन सुरू करून स्थानिक बाजारपेठेची गरज ओळखली आहे. यामुळं किंमत कमी ठेवण्यास मदत झाली आहे, ज्यामुळं ऑफ-रोड बाइकिंगच्या उत्साही लोकांना ही बाइक परवडणारी झाली आहे. 2025 च्या आयात आवृत्तीपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध असलेली ही बाइक स्थानिक उत्पादनाच्या फायद्याचं उदाहरण आहे. KX-प्रेरित डिझाइनमुळं ही बाइक तरुण रायडर्समध्ये लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे.
Kawasaki KLX230R S 2026
2026 कावासाकी KLX230R S भारतातील ऑफ-रोड बाइकिंग उत्साहींसाठी एक आकर्षक पर्याय आहे. तिची मजबूत रचना, शक्तिशाली इंजिन आणि ऑफ-रोड क्षमता यामुळं ती साहसी प्रवासासाठी योग्य आहे. भारतात निर्मित असल्यानं तिची किंमत स्पर्धात्मक आहे, ज्यामुळं कावासाकीनं भारतीय बाजारपेठेत आपलं स्थान आणखी मजबूत केलं आहे.
